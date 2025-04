Standard Chartered, OKX lancerer krypto-støttet tokeniseret sikkerhedsstillelsepilot i Dubai

Bankgiganten Standard Chartered afprøver en ny platform med kryptobørs OKX, der lader institutioner bruge tokeniserede midler og krypto som handelssikkerhed.

Som en erfaren spiller i tokeniseringssektoren planlægger Standard Chartered at tilbyde depot for disse aktiver gennem sin regulerede infrastruktur ved at bruge et sikkerhedsspejling-setup, der holder aktiver uden for børs, mens det muliggør realtidsimplementering til handel, noterede en meddelelse fra banken den 10. april.

Pilotprogrammet udføres i Dubai International Financial Center under tilsyn af landets Virtual Asset Regulatory Authority i overensstemmelse med lokale regler.

Hvad er sikkerhedsspejling?

I sin kerne vil platformen fungere som et sikkerhedsspejling-setup, der giver institutioner mulighed for at bruge krypto- og tokeniserede pengemarkedsfonde til handel uden at skulle opbevare deres aktiver på en børs.

I stedet forbliver aktiverne sikkert opbevaret hos Standard Chartered, en globalt systemisk vigtig bank (G-SIB), der tilbyder et stort løft i sikkerhed og overholdelse af lovgivning.

Processen fungerer ved at “spejle” sikkerhedsstillelsen uden for børsen, hvilket betyder, at institutioner stadig kan anvende kapital effektivt på kryptomarkeder, mens de undgår modpartsrisici, der typisk er forbundet med børsbeholdninger.

OKX, gennem sin Dubai-regulerede enhed, letter transaktionerne, mens Standard Chartered håndterer depot under DIFC’s rammer.

Tokenisering spiller en nøglerolle i at låse op for denne model. Ved at omdanne traditionelle pengemarkedsfonde til blockchain-baserede aktiver giver programmet mulighed for hurtigere afviklinger, større gennemsigtighed og aktivbevægelse i realtid.

Ifølge OKX-præsident Hong Fang vil platformen give institutionelle kunder mulighed for at “indsætte handelskapital i stor skala i et pålideligt miljø.”

Piloten vil se deltagelse fra nogle af de bedste navne inden for traditionel finans.

Ifølge meddelelsen vil den amerikanske kapitalforvalter Franklin Templeton være den første i rækken af ​​pengemarkedsfonde, der vil blive udbudt under OKX-SCB-programmet.

I mellemtiden vil Brevan Howard Digital, kryptodivisionen af ​​det globale investeringsselskab Brevan Howard, være blandt de første institutioner, der deltager i piloten.

En erfaren spiller på et blomstrende marked

I en rapport udgivet samme dag forudsagde blockchain-betalingsfirmaet Ripple, at tokeniseringsmarkedet kunne stige til 18,9 billioner dollars i løbet af de næste otte år, drevet af virksomhedsadoption, lovgivningsmæssig klarhed og en stigning i efterspørgslen blandt nyere generationer.



Sidste år forudsagde Standard Chartered, at tokeniseringsmarkedet kunne nå op på 30,1 billioner dollars i 2034, hvilket understreger dens stærke overbevisning om sektorens langsigtede potentiale.

Mens mange finansielle institutioner lige er begyndt at udforske dette område, har Standard Chartered lagt grunden i årevis.

Banken har tidligere støttet blockchain-initiativer som Partior og Zodia Markets og har testet tokeniserede indskud og digitale depotløsninger på tværs af flere markeder.

I slutningen af ​​2023 annoncerede SC Ventures, fintech-investeringsarmen i bankkoncernen, Libeara.

Lanceret i Singapore sammen med FundBridge Capital, giver platformen mulighed for at skabe en tokeniseret Singapore dollar statsobligationsfond for akkrediterede investorer.

I år i februar samarbejdede China Asset Management Hong Kong, et førende fondshus i regionen, med Standard Chartered om at udstede en af ​​de første tokeniserede pengemarkedsfonde i Asien på Libeara, rettet mod detailinvestorer.

Sidste år debuterede Liberia med Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund, en tokeniseret amerikansk statskassefond.

Ud over tokenisering har Standard Chartered også etableret en betydelig tilstedeværelse i depotområdet for digitale aktiver med operationer, der spænder over flere jurisdiktioner.