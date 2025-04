Wall Street torsdag: S&P, Nasdaq falder over 2 % efter gårsdagens historiske rally

Amerikanske aktier faldt kraftigt torsdag, hvilket vendte en del af den foregående sessions eksplosive rally, da investorerne vejede præsident Donald Trumps delvise toldpause mod vedvarende bekymringer over Kina og de bredere økonomiske udsigter.

Dow Jones Industrial Average faldt 629 point eller 1,6 %, mens S&P 500 faldt 2,1 %.

Nasdaq Composite faldt 2,9 %, hvor teknologiske ledere trak indekset ned. Apple faldt 3,8%, Tesla sank 5%, Nvidia tabte 4%, og Meta Platforms faldt 1,7%.

Rally til at huske

Torsdagens frasalg fulgte et historisk rally, der sendte S&P 500 til at stige mere end 9 % i onsdags – dets tredjestørste endagsgevinst siden Anden Verdenskrig.

Dow registrerede sit største procentvise hop siden marts 2020, og Nasdaq postede sin næstbedste dag nogensinde, kun efter januar 2001.

Handelsvolumen ramte hidtil usete 30 milliarder aktier, det højeste niveau i mindst 18 år.

Markedeuforien blev drevet af Trumps meddelelse om en 90-dages pause på de fleste af hans planlagte gensidige tariffer, hvilket sænkede satserne for mange lande til 10%.

Canada og Mexico var udelukket fra enhver ny told, mens Den Europæiske Union torsdag fulgte op med sin egen 90-dages fastfrysning af gengældelsesafgifter på amerikanske varer.

På trods af den kortsigtede lettelse forbliver toldsatsen på kinesisk import på 125 %, hvilket understreger den uløste kerne af handelskonflikten.

“De var ved at blive yippy,” sagde Trump onsdag med henvisning til nervøse investorer. “Jeg troede, at folk sprang lidt ud af køen.”

Markedets tilbagetrækning afspejler skepsis over for, hvor meget lettelse toldpausen virkelig giver, med nogle analytikere, der advarer om, at udsættelsen sandsynligvis ikke vil opveje et bredere pres.

“Stigningen i Kinas toldsatser, men forsinkelser i andre, efterlader den effektive toldsats på 23%, på historiske højder,” skrev den amerikanske cheføkonom Michael Gapen, Morgan Stanley. “Forsinkelser hjælper, men reducerer ikke usikkerheden.”

LPL Financials cheføkonom Jeffrey Roach gentog stemningen og bemærkede, at den 90-dages pause muligvis ikke forhindrer yderligere markedsuro. “Hårde data fra den tidlige del af året tyder på, at økonomien er ved at aftage, uanset handelspolitik,” sagde han.

amerikanske inflationsdata

Nye inflationsdata, der blev offentliggjort torsdag, viste, at forbrugerpriserne steg 2,4 % år-til-år i marts, hvilket er under forventningerne om en stigning på 2,6 %.

Kerneinflationen, som ekskluderer fødevarer og energi, steg 0,1 % i marts, hvilket er faldet fra en stigning på 0,2 % i februar.

På årsbasis steg kerneinflationen 2,8 % – det langsomste årlige tempo siden marts 2021.

Selvom det kan give Federal Reserve en vis plads til at lempe pengepolitikken, ser markedsdeltagerne ud til at vente på mere konkrete signaler, før de revurderer risikoen.

Dataene kommer midt i stigende spændinger mellem præsident Trump og Federal Reserve-formand Jerome Powell.

Mens Powell har fastholdt, at rentenedsættelser er usandsynlige uden klare beviser for vedvarende disinflation, har Trump offentligt opfordret til øjeblikkelige rentenedsættelser.

I en nylig tale udtrykte Powell bekymring for, at den fulde implementering af Trumps tariffer kunne genoplive inflationspresset, hvilket yderligere komplicerer Feds politiske vej.