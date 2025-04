Futures på argentinske pesos falder midt i usikkerhed forud for IMF-aftalen og valutapolitik

Futures på argentinske pesos er faldet kraftigt de seneste dage, hvilket viser handlendes stigende frygt for valutaens udsigter.

Ifølge en Reuters-rapport er markedsdeltagerne bekymrede over den potentielle indvirkning på pesoen, da landet navigerer i et udfordrende finansielt landskab præget af stærk kapitalkontrol, en krybende peg-valutakurs og fortsatte forhandlinger med Den Internationale Valutafond (IMF).

Det kraftige fald i peso-futures

April peso-futurekontrakten er faldet kraftigt og faldt fra 1.125 per dollar den 9. april til omkring 1.180 på fredag.

Dette nedadgående skift følger efter IMF’s annoncering af en aftale på personaleniveau med Argentina om en ny lånepakke på 20 milliarder dollar for at supplere landets faldende reserver.

Denne nyhed har dog ikke fremmet tilliden til handlende, som nu undrer sig over, hvad en sådan aftale vil betyde for valutakursregimet.

Ifølge rapporten har usikkerheden forvandlet peso-futuresmarkedet til et højrisiko-gættespil.

Med den argentinske økonomi, der er presset under vægten af ​​inflation og budgetunderskud, stiller handlende spørgsmålstegn ved, om regeringens nuværende politik vil holde, eller om en mere markant devaluering er på vej.

Crawl og kapitalkontrol: virkningerne

Argentinas kapitalkontrol og krybende binding, som tillader pesoen at falde med 1 % hver måned, har skabt ugunstige handelsforhold.

Pesoens værdi er strengt reguleret, hvilket giver minimal plads til markedsudsving.

Mens mange analytikere mener, at en eller anden form for devaluering er nært forestående, er der uenigheder om graden og timingen.

I april forsøgte regeringen at dæmpe spekulationerne ved at sige, at en pludselig devaluering ikke var en del af dens planer.

Afvigende forudsigelser: markedssplit

Da pesoen forbliver ustabil, er markedets syn på Argentinas valutakursstrategi stærkt delt.

Nogle iagttagere forudser en devaluering, hvilket antyder, at IMF’s intervention kan kræve betydelige ændringer af de nuværende regler.

Andre tvivler på denne sandsynlighed i betragtning af regeringens løfte om at opretholde stabilitet.

I mellemtiden forventer en fraktion af handlende implementeringen af ​​et valutabånd, som vil gøre det muligt for pesoen at svækkes inden for specifikke begrænsninger, hvilket giver en middelvej mellem strenge regler og fuldstændig deregulering.

Denne mangel på konsensus blandt markedsdeltagere har skabt uro i peso-futures, forværret af den forventede bestyrelsesgodkendelse af det nye IMF-låneprogram på fredag.

På trods af et stort fald tidligere på ugen kom pesofutures sig en smule efter et markant fald i torsdags, hvilket viser markedets volatilitet.

Efterhånden som situationen udvikler sig, følger markedsobservatører, herunder det argentinske afviklings- og clearingbureau Cohen, nøje udviklingen omkring IMF-aftalen og regeringens beslutninger om valutakursen.

Samlet set afspejler den seneste volatilitet i argentinske peso-futures landets bredere økonomiske bekymringer.

Mens handlende krydser et komplekst net af kapitalreguleringer, regeringspolitikker og ekstern finansiel støtte, er prognosen fortsat usikker.

Med IMF-aftalen på bordet og præsident Mileis fremstød for forandring, må interessenter forblive forsigtige, da pesoens fremtidige bane er i balance.