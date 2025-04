JD.com, Freshippo går op for at støtte kæmpende kinesiske eksportører, der trykker på hjemmemarkedet midt i toldkrigen mellem USA og Kina

Kinesiske e-handelsvirksomheder går op for at hjælpe landets eksportører med at trykke på hjemmemarkedet, mens handelskrigen mellem USA og Kina intensiveres, hvor begge lande opkræver svimlende høje toldsatser på hinandens import.

Kinas e-handelssværvægter JD.com annoncerede fredag, at de vil oprette en fond på 200 milliarder yuan (27,35 milliarder dollars) for at hjælpe indenlandske eksportører med at dreje til lokale markeder, da konflikten tynger kinesiske producenter.

Beijing gengældte Washingtons seneste toldforhøjelser ved at hæve sin egen told på amerikansk import til 125 % i fredags.

Denne eskalering fulgte præsident Donald Trumps beslutning om at øge tolden på kinesiske varer til stejle 145 %, den højeste effektive sats til dato.

JD.com sagde, at det planlægger at sende personale direkte til kinesiske udenrigshandelsvirksomheder for at købe deres højkvalitetsprodukter.

Virksomheden vil også oprette en dedikeret sektion på sin platform for at fremvise disse varer og lover at kanalisere trafik og marketingressourcer for at øge deres synlighed blandt lokale forbrugere.

Alibabas Freshippo har en særlig zone på sin platform for eksportører

I et parallelt initiativ annoncerede Alibabas supermarkedskæde Freshippo, lokalt kendt som Hema, lignende foranstaltninger for at støtte kinesiske eksportører fanget i handelskrigens krydsild.

Forhandleren sagde, at den ville etablere en specialiseret zone på sin platform udelukkende for produkter fra eksportfokuserede virksomheder.

Freshippo lovede også at forenkle registreringsprocessen for disse virksomheder og give dem adgang til deres lagerinfrastruktur med det formål at fremskynde deres indtræden på hjemmemarkedet.

Selvom disse programmer kan hjælpe med at opveje nogle tab fra svindende oversøisk efterspørgsel, advarer analytikere om, at eksportører vil støde på hård konkurrence i en økonomi, der er ved at miste momentum.

Den indenlandske efterspørgsel kæmper for at absorbere overudbuddet

Kinas bestræbelser på at omdirigere sin eksportmotor mod indenlandske forbrugere hindres af et vedvarende svagt forbrug herhjemme.

Friske data udgivet torsdag viste endnu et fald i forbrugerprisinflationen, hvilket understreger de udfordringer, Beijing står over for med at stimulere efterspørgslen.

“Det kinesiske hjemmemarked kan ikke absorbere eksisterende forsyning, meget mindre yderligere mængder,” advarede Derek Scissors, senior fellow ved American Enterprise Institute.

Han foreslog, at Beijing kunne ty til velkendte taktikker, såsom at tilbyde indrømmelser til USA, losse overskudsvarer til andre lande, subsidiere kæmpende virksomheder eller tillade ineffektive virksomheder at kollapse.

Yderligere komplicerede sagerne, Goldman Sachs har torsdag trimmet sin prognose for Kinas BNP-vækst til 4%, med henvisning til det dobbelte pres fra global økonomisk modvind og den dybere handelssprit med USA.

Selvom eksporten til USA tegner sig for omkring 3 % af Kinas BNP, anslår Goldman-analytikere, at 10-20 millioner kinesiske job er knyttet til denne eksport, hvilket forstærker indsatsen for Beijing.

Beijing søger at uddybe båndene med ikke-amerikanske partnere for at udvide markedet

Kinas handelsministerium bekræftede i denne uge, at det havde indkaldt store erhvervssammenslutninger for at undersøge foranstaltninger, der sigter mod at øge det indenlandske forbrug.

I mellemtiden forventes politikere at udrulle nye incitamenter inden for få dage, herunder udvidede tilskud under en eksisterende indbytteordning for husholdningsapparater.

På den internationale front flytter kinesiske virksomheder i stigende grad deres fokus til andre markeder.

Tekstilvirksomheder flytter for eksempel produktionen til Sydøstasien og videre.

“I år udvikler vi kunder i Sydøstasien, Latinamerika, Mellemøsten og Europa for at reducere vores afhængighed af det amerikanske marked,” sagde Zhao fra Green Willow Textile i en CNBC-rapport.

Den kinesiske præsident Xi Jinping er planlagt til at besøge Vietnam, Malaysia og Cambodja i næste uge i et forsøg på at uddybe de regionale økonomiske bånd.

Handelen med Sydøstasien er steget siden 2019, hvilket gør det til Kinas største handelspartner, efterfulgt af EU og USA, ifølge kinesiske tolddata.