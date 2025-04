Apple laver ikke iPhone i Kina for lavere lønomkostninger: Tim Cook afslører den egentlige årsag

Teknologivirksomheder vælger Kina til produktion, primært fordi det tilbyder lavere lønomkostninger.

Det er den udbredte opfattelse, eller måske en “misforståelse”, som Tim Cook, Apples administrerende direktør (NASDAQ: AAPL), ville kalde det.

“Kina holdt op med at være landet med lave lønomkostninger for år siden,” afslørede han i et interview sidste år.

Når det er sagt, fortsætter det multinationale med at samle omkring 90% af sine flagskibssmartphones i Kina.

Men hvis det ikke er på grund af de lavere omkostninger, hvad er det så egentlig, der har drevet AAPL i årevis til verdens næststørste økonomi for iPhone-produktion?

Hvorfor er Apple afhængig af Kina til iPhone-produktion?

Apple er afhængig af Kina til iPhone-produktion, primært fordi det har et enormt højt antal kvalificerede arbejdere samlet på ét sted.

At lave en iPhone kræver enestående ekspertise i at håndtere avancerede værktøjer og arbejde med materialer, der kræver præcision og avancerede teknikker.

Og Beijing tilbyder netop det, ifølge Apples CEO Tim Cook.

I USA kunne man holde et møde med værktøjsingeniører, og jeg er ikke sikker på, at vi kunne fylde lokalet. I Kina kan du fylde flere fodboldbaner. Den erhvervsfaglige ekspertise i Kina er meget dyb.

Cooks bemærkninger sætter spørgsmålstegn ved selve USA’s evne til at erstatte Kina som det globale produktionscenter – noget som Trump-administrationen har presset på for i 2025.

AAPL fik for nylig en udsættelse fra Det Hvide Hus

Apple-aktier åbnede i grønt i morges, efter at USA’s præsident Trump indvilligede i at fritage smartphones, computere og andre elektroniske enheder fra aggressive tariffer.

Meddelelsen tilbyder midlertidig lindring til AAPL, da den er temmelig afhængig af Kina til iPhone-produktion.

Uden præsidentens holdningsændring ville højere takster have øget prisen på en iPhone.

Faktisk kunne flagskibssmartphonen koste helt op til $3.500, hvis den skulle produceres i USA.

På trods af dagens stigning er AAPL-aktien imidlertid faldet næsten 20% i forhold til dets højeste i år til dato ved skrivning.

Er det værd at eje Apple-aktier på nuværende niveau?

Toldraserier og hvad den efterfølgende kommende handelskrig kan betyde for Apple, har hidtil ikke formået at få UBS-analytiker David Vogt til at vende ryggen til iPhone-producenten.

Vogt vurderer AAPL-aktier til “neutral”. Han gentog dog sit kursmål på $236 på tech-aktien i et forskningsnotat i dag, hvilket indikerer en potentiel opside på omkring 15% fra det nuværende niveau.

Ifølge UBS-analytikeren tilbyder midlertidig lettelse fra reducerede toldsatser på teknologiimport og virksomhedens stærke finansielle status, herunder en bruttoavance på 46,5 %, en vis isolering fra det udviklende handelsmiljø.

Apple-aktier betaler også et udbytte på 0,49 % ved skrivning, hvilket gør det lidt mere attraktivt at eje på nuværende niveau.