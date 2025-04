Apple møder op, mens toldfritagelse i USA køber tid til at omarbejde forsyningskæden; analytikere justerer kursmålene

Apple og andre store amerikanske elektronikaktier steg kraftigt mandag, efter at regeringen gav en midlertidig fritagelse for nye toldsatser på kinesisk import.

Apple blev set stige 5,86 % i førmarkedshandel. Andre hardwareproducenter fik også fordel, hvor Dell Technologies steg 6,26 %, Super Micro Computer steg 5,2 %, og HP Inc. steg 4 %.

Det amerikanske told- og grænsebeskyttelsesagentur meddelte fredag, at smartphones, computere og anden elektronik ville blive skånet for nye tariffer, med undtagelse af en specifik told på 20 % knyttet til den igangværende fentanyl-indsats.

“Fjernelsen af ​​det værst tænkelige scenarie er et element af støtte, i det mindste midlertidigt, for sektoren,” sagde Alberto Gegra, analytiker hos Equita.

Han bemærkede, at undtagelsen forhindrer muligheden for en næsten total blokade af forsyninger, som nogle havde frygtet, hvis Kina-relaterede tariffer havde oversteget 100%.

Apple betragtes som den primære modtager, da investorer ser forbi de vedvarende risici

Copy link to section

På trods af de positive nyheder er der stadig risici.

Både embedsmænd i administrationen og præsident Donald Trump selv gentog i weekenden, at teknologiske produkter stadig kan stå over for målrettede tariffer som en del af en bredere undersøgelse af halvledere.

Analytikere og investorer satser dog på, at sådanne afgifter sandsynligvis vil være mindre alvorlige end de generelle toldsatser på kinesisk import, hvoraf nogle nåede så højt som 145 %.

Blandt teknologigiganter ser Apple ud til at være klar til at få mest ud af udsættelsen.

Virksomheden, som samler langt størstedelen af ​​sine produkter i Kina sammen med stigende produktion i Indien og Vietnam, har været udsat for intens kontrol over sin forsyningskædes sårbarhed.

Skøn tyder på, at mellem 80 % og 90 % af iPhones stadig er lavet i Kina.

Dan Ives, en mangeårig Apple-analytiker hos Wedbush Securities, sagde, at den midlertidige lettelse giver Apple afgørende tid til at omkalibrere sine operationer.

“Apple har 1-2 måneder til at planlægge sin forsyningskæde for en tarifkomponent, med Indien sandsynligvis det største fokusområde for udvidet iPhone-produktion,” bemærkede Ives.

Han påpegede også, at pusterumet gør det muligt for Apple at undgå øjeblikkeligt at overføre voldsomme prisstigninger til amerikanske forbrugere.

Ifølge Ives ville kombinationen af ​​basistaksterne og Section 232-taksterne falde på et “noget overskueligt niveau” på kort sigt, hvilket giver Apple mulighed for at planlægge eventuelle fremtidige justeringer.

“Apple kan kortlægge en klarere vej ved at overføre nogle omkostninger til amerikanske forbrugere og samtidig absorbere en del af påvirkningen inden for sin forsyningskæde,” tilføjede han.

Indtjeningsudsigterne afhænger af Kina-forhandlinger, men den langsigtede historie er intakt

Copy link to section

Når man ser fremad, forudser Ives, at Apples indtjening kan falde omkring 10 % i 2025 og 2026 i et basisscenarie på grund af en afdæmpning af efterspørgslen og højere produktionsomkostninger.

I et worst-case-udfald, hvor forhandlingerne med Kina går i stå og tarifferne fortsætter i flere måneder, kan indtjeningsramtet blive dybere til mellem 15 % og 20 %.

Der er dog plads til optimisme. Hvis der gøres fremskridt i handelsforhandlingerne og spændingerne aftager til sommer, mener Ives, at virkningen kan begrænses til mere beskedne 2% til 5%.

Han fastholdt en Outperform-rating på Apple-aktier med et kursmål på $250, hvilket understreger hans tillid til virksomhedens langsigtede udsigter.

“Vi er fortsat positive med hensyn til Apples langsigtede historie,” sagde Ives og citerede sine 1,5 milliarder iPhone-brugere, en installeret base på 2,4 milliarder iOS-enheder og dens hurtigt voksende servicedivision som nøglestyrker.

“Investorer er nødt til at se ud over de næste tre måneder og antage fremskridt på Kina-fronten.”

Analytikere justerer kursmålene for Apple

Copy link to section

Selvom Apple kan finde en vis lindring på kort sigt, er der stadig usikkerhed.

“Selvom Apple sandsynligvis er lettet på kort sigt, er der stadig usikkerhed. I sidste ende er vores satsning stadig på Apple og Tim Cook – som muligvis stadig har brug for at øge sine 4-årige 500 milliarder dollars i amerikanske forbrugsgarantier med Trump-administrationen for at komme helt ud af at betale tariffer,” skrev Melius Research-analytiker Ben Reitzes i et forskningsnotat mandag.

Reitzes beholdt en Køb-rating på Apple-aktier med et kursmål på $226.

Citi Research-analytiker Atif Malik slog en lignende tone an og sagde, at Apple-aktien var klar til at stige efter toldfritagelsen, men advarede om, at “Apple-produkter ikke er immune over for et svagt makromiljø.”

Malik fastholdt sin Køb-rating på aktierne med et kursmål på $245.

KeyBanc Capital Markets-analytiker Brandon Nispel kaldte fredagens meddelelse for “sandsynligvis det bedste scenario” for Apple, hvilket gør det usandsynligt, at hans tidligere nedsidemål på $170 ville blive nået.

Nispel, der opgraderede Apple-aktier til ‘sektorvægt’ fra ‘undervægt’ i en note i mandags, advarede om, at Apples træge AI-fremgang og blødere forbrugerforbrug fortsat udgør udfordringer, hvilket efterlader teknologigiganten “ikke helt ude af skoven” fra dens år-til-dato nedtur.

Han pegede også på bekymringer omkring det amerikanske justitsministeriums antitrust-sag mod Google, som kunne true de anslåede 20 milliarder dollars, som Apple tjener hvert år på søgeindtægter gennem sin Safari-browser.

“Når det er sagt, med det værst tænkelige scenarie med en eskalerende handelskrig sandsynligvis ude af bordet og smartphones skånet for told, er det svært at argumentere for yderligere nedadgående i aktien,” tilføjede han.

JPMorgan-analytikere justerede deres udsigter og reducerede aktiens kursmål fra $270,00 til $245,00, mens de stadig fastholdt en overvægtsvurdering.