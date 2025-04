Wall Street-analytikere sagde mandag , at forhåndskøb af biler forud for tarifferne vil give et midlertidigt løft til amerikanske bilproducenter som Ford og GM, men det langsigtede billede forbliver sløret af stigende omkostninger og svækkende efterspørgsel på tværs af bilindustriens værdikæde.

Deutsche Banks Edison Yu tog et skarpt kig på sektoren i mandags og reviderede sine forventninger til General Motors og Ford Motor som første kvartals indtjening.

Yu erkendte, at forhåndskøb fra forhandlere, med det formål at komme foran det nye takstregime, vil hjælpe begge bilproducenter med at starte året på fastere fod.

Den tidlige del af 2025 vil drage fordel af “forhåndskøb,” skrev Yu.

Både GM og Ford sælger primært køretøjer til forhandlere, som derefter sælger til forbrugere, hvilket giver producenterne et løft på kort sigt, efterhånden som lagrene opbygges.

Monteringsomkostninger truer bilproducentens overskud

Ud over den indledende bølge af forhåndskøb ser Yu dog betydelig smerte forude.

Han anslår, at taksterne kan skære mellem 4 og 7 milliarder dollars årligt fra både GMs og Fords overskud.

For at sætte det i sammenhæng, rapporterede Ford over 10 milliarder dollars i driftsresultat sidste år, mens GM indsendte næsten 15 milliarder dollars.

“Vi forventer ikke, at [bilproducenter] vil bære den fulde byrde af disse ekstra omkostninger, da forbrugere og forhandlere vil tage noget af hit,” skrev Yu.

Bilproducenter forventes at udforske afbødende strategier såsom at tilføje produktionsskift på amerikanske fabrikker og forhandle med leverandører om at dele byrden.

Alligevel er Yu ikke optimistisk med hensyn til udsigterne og bemærker, at administrationens forpligtelse til biltakster ser ud til at være forankret.

“Mens Trump-administrationen ser ud til at være fleksibel med hensyn til bredere ‘gensidige’ takster, virker autotarifferne mere klæbrige,” skrev Yu.

“Vores antagelse er, at de ikke vil forsvinde, hvilket repræsenterer en hjørnesten i USAs nye industripolitik, der kræver landing.”

Analytikere sænker kursmålene i takt med, at investorernes forsigtighed vokser

Som afspejler disse risici, sænkede Yu sit kursmål for Ford til $7 fra $9 pr. aktie, og fastholdt en Hold-rating.

Han nedjusterede også GM fra Køb til Hold, hvilket reducerede kursmålet til $43 fra $58.

GM-aktier steg 0,4% i morgenhandel til $43,81, mens Ford faldt 0,1% til $9,32.

Begge aktier har haltet siden det amerikanske valg, hvor Ford faldt 12 % og GM faldt 19 %.

Siden Trumps takstmeddelelse den 2. april er det gennemsnitlige analytikerprismål for Ford faldet til omkring 9,40 USD, ned fra næsten 10 USD tidligere på måneden, ifølge FactSet.

Det kan sammenlignes med næsten 14 dollars pr. aktie for et år siden.

For GM er det gennemsnitlige kursmål faldet til omkring $56, fra tæt på $61 tidligere.

For et år siden målrettede analytikere omkring $51, men milliarder af dollars i aktietilbagekøb har hjulpet med at løfte både aktie- og kursmålene siden da.

I øjeblikket vurderer omkring 54 % af analytikere, der dækker GM, aktien som et køb, nogenlunde på linje med den gennemsnitlige købsvurdering på 55 % på tværs af S&P 500.

Derimod anbefaler kun omkring 20 % af analytikerne at købe Ford-aktier.