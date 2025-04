Peso, obligationer svinger, da Argentina annoncerer $20B IMF-låneaftale

Argentinas valuta- og obligationsmarked reagerede skarpt, da landet annoncerede en stor ny finansieringsaftale med Den Internationale Valutafond (IMF) til en værdi af 20 milliarder dollars.

Ifølge Reuters genfødte aftalen, der indebar fjernelse af betydelige valuta- og kapitalkontrol, optimisme hos investorerne og førte til et hop på obligationsmarkedet.

Denne baggrund har delvist fremskyndet Argentinas økonomiske stabiliseringsbestræbelser, drevet af præsident Javier Milei.

Reaktion på obligationsmarkedet

Argentinas internationale obligationer steg kraftigt efter offentliggørelsen af ​​IMF-aftalen, hvor nogle løbetider steg med så meget som 4 cent i forhold til dollaren, rapporterede MarketAxess.

Denne stigning afspejler en stærk følelse af tillid blandt investorer til landets økonomiske opsving. I mellemtiden steg Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) 5,3 % før markedet.

Analytikere siger, at støtte fra IMF ikke kun er udtryk for international tro på den økonomiske reformproces i Argentina, men også fungerer som en katalysator for investeringsmuligheder i Argentina.

Valutakontrol og markedsforudsigelse

Den argentinske peso faldt med omkring 17 % mandag morgen, efter at centralbanken skrottede sit kontrollerede “crawling peg”-regime og flyttede til et meget bredere handelsbånd på 1.000-1.400 pesos per dollar.

Valutaen, som sluttede fredag ​​på 1.074 pr. dollar, handlede allerede på væsentligt svagere niveauer på uofficielle parallelmarkeder, hvor kurserne svævede omkring 1.350 pr. dollar midt i en stram kapitalkontrol, der er indført siden 2019.

Den kraftige depreciering var bredt forudset af handlende efter det politiske skift, da myndighederne forsøger at forene Argentinas splittede valutamarked og styre svindende reserver.

Ifølge JP Morgan-analytikere kan dette mulige peso-fald afbødes af højere efterspørgsel fra korneksportører, der ønsker at likvidere deres overskud i udenlandsk valuta til den nye, mere gunstige valutakurs.

“Efter vores mening vil den officielle valuta sandsynligvis stabilisere sig under det parallelle valutaniveau fra fredag, hvor landbrugsrelateret valutaudbud indhenter. Valutagabet vil sandsynligvis skrumpe til omkring 5 %,” sagde investeringsbanken.

Goldman Sachs forudser en god markedsreaktion på de seneste politiske tiltag og tilføjer, at overgangen til en flydende valutakurs oversteg deres estimater og forventes at sætte skub i det makroøkonomiske tilpasningsprogram, der i øjeblikket er i gang.

Vægten på at nå et “nul underskud”-budget vil også være afgørende for at bevare stabiliteten og øge Argentinas udenlandske valutareserver.

Indvirkning på valutareserverne

IMF-arrangementet giver mulighed for øjeblikkelig frigivelse af $12 milliarder, med yderligere $3 milliarder forventet senere i år.

Denne kontantinfusion kommer på et kritisk tidspunkt for Argentina, som oplever en alvorlig økonomisk krise forværret af stigende inflationsrater og faldende valutaværdier.

Da præsident Milei tiltrådte i slutningen af ​​2023, skiftede regeringens dedikation til besparelser og finansdisciplin i høj kurs, hvilket satte scenen for betydelige strukturelle reformer.

Løsning af langsigtede økonomiske vanskeligheder vil nødvendiggøre en koordineret indsats på tværs af store sektorer, herunder energi og landbrug.

Argentina er en førende producent af landbrugsvarer; derfor vil det være afgørende for landets økonomiske sundhed at lokke nye investeringer i korneksport.