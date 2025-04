Sælg Webull-aktier: her er grunden til, at det kan være på vej mod et nedbrud

Webull Corporation (NASDAQ: BULL) investorer er sikker på en glad masse på mandag.

Den detailfokuserede investeringsplatform afsluttede sin fusion med et opkøbsselskab til særlige formål (SPAC) til debut på Nasdaq i sidste uge. I dag er dets aktier allerede steget svimlende 500%.

Investorer bør dog overveje at trække sig ud af BULL-aktien efter et så eksplosivt rally, da finansvirksomheden ikke kan opretholde momentum i de kommende dage.

Webull er måske blot endnu en spekulativ SPAC-liste

Investorer anbefales at træde varsomt på Webull, da den massive stigning i aktiekursen efter fusionen med en blankcheck-bil minder om spekulative SPAC-noteringer fra fortiden.

Et typisk eksempel på det ville være Nikola Corporation, som valgte en fusion med VectolQ for at blive børsnoteret i 2020.

I første omgang steg aktiekursen markant på grund af hype omkring sine elektriske og brintdrevne køretøjer.

Spændingen var dog stort set afbrudt fra virksomhedens fundamentale forhold, da Nikola endnu ikke havde produceret et enkelt køretøj til salg på det tidspunkt.

NKLA-aktiekursen faldt senere, og virksomheden indgav endda kapitel 11-konkurs i år, hvilket fremhævede risiciene forbundet med spekulative SPAC-noteringer.

BULLs aktiekurs ser adskilt ud fra dens økonomiske forhold

Ligesom Nikolas, ser Webulls stævne på mandag også ud af dets økonomiske forhold.

I slutningen af ​​2023 havde investeringsplatform omkring 8,2 milliarder USD i kundeaktiver på tværs af 4,3 millioner finansierede konti.

Sidste år bekræftede dens ledelse også 20 millioner verdensomspændende brugere.

BULL har dog været særdeles fåmælt om sine økonomiske resultater.

Det har ikke oplyst nogen indtægter for 2024, hvilket gør det udfordrende for investorer at vurdere dens sande værdi.

Denne mangel på gennemsigtighed er fortsat en stor bekymring, der berettiger til forsigtighed, mens du investerer i Webull-aktier.

Plus, den Florida-baserede virksomhed står over for intens konkurrence fra etablerede spillere som Robinhood og eToro, hvilket også kan begrænse dets vækst i markedsandele.

Er Webull en ny meme-aktie?

Alt i alt kan den massive stigning i Webull-aktiekursen i dag udelukkende være relateret til detailentusiasme i stedet for solid økonomi, hvilket på en måde gør BULL til en meme-aktie.

Så det er ikke helt urimeligt at tro, at Webull-aktier kunne løbe lige så hurtigt, som de steg til et højdepunkt på omkring $80 i mandags.

Tænk på, hvad der skete med Newsmax, for eksempel for blot få dage siden.

Dens aktie steg fra børsnoteringen på $10 hele vejen op til et maksimum på $265 efter debut.

NMAX styrtede dog ned i de næste par dage og handles nu kun til $26.

Hvis det også gælder for BULL-aktier, ville du sparke dig selv for ikke at sælge dem til $80, den pris, som de handler til i øjeblikket.