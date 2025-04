Tesla-aktien steg 2,3% til $258,03 i begyndelsen af ​​mandagens handel, efter at præsident Donald Trump meddelte, at smartphones og udvalgt elektronik ville blive udelukket fra den hårdeste runde af importtariffer.

Det bredere marked reagerede positivt, hvor Dow Jones Industrial Average steg 510 point eller 0,9 %, og S&P 500 og Nasdaq Composite steg med henholdsvis 1,2 % og 1,5 %.

Opsvinget giver en vis lettelse for Tesla-aktionærerne, som har udholdt et vanskeligt år.

Før dagens opsving var aktien stadig nede med 38 % år-til-dato og er faldet 41 % siden præsidentindsættelsen den 20. januar.

Tesla USA-salg snubler

Copy link to section

Teslas salg i USA faldt næsten 9% i første kvartal af 2025, hvilket underpræsterer det indenlandske elbilsmarked, der voksede med 11% ifølge friske data fra Cox Automotive.

Afmatningen afspejler et skiftende konkurrencelandskab, efterhånden som almindelige bilproducenter øger produktionen af ​​mere overkommelige elbiler med længere rækkevidde.

Mens det samlede salg af elbiler i USA steg til omkring 300.000 enheder i årets første tre måneder, hvilket repræsenterer omkring 8% af salget af nye biler, faldt Teslas markedsandel til 44%, ned fra 51% et år tidligere.

Købere har i stigende grad graviteret mod billigere muligheder som General Motors’ Chevrolet Equinox EV, som tilbyder over 300 miles rækkevidde til en startpris på omkring $35.000.

Cox Automotive bemærkede, at på trods af vedvarende skepsis over for EV-adoption, fortsætter kategorien med at udvide “i et sundt tempo” på det amerikanske marked.

Tesla står imidlertid over for et voksende pres, ikke kun på hjemmemarkedet, men globalt. Virksomheden rapporterede et fald på 13% i verdensomspændende leverancer i kvartalet, faldende til 337.000 køretøjer.

I fredags sænkede RBC Capital Markets sit kursmål på Tesla-aktien til $314 fra $320, mens de gentog en Outperform-rating.

Analytiker Tom Narayan citerede forventninger om lavere leveringsmængder af køretøjer, som igen tynger værdiansættelsen af ​​både Teslas kerneforretning inden for bilindustrien og dets FSD-segment (Full Self-Driving).

Anlayst bullish på TSLA aktie

Copy link to section

I mandags bekræftede Cantor Fitzgerald-analytiker Andres Sheppard en overvægtsvurdering på Tesla-aktier, der adresserede implikationerne af nyligt annoncerede amerikanske tariffer på import af køretøjer og bildele.

I et forskningsnotat understregede Sheppard, at Teslas strategi med indenlandsk sourcing og omfattende vertikal integration positionerer den til at klare takstforanstaltningerne bedre end de fleste kolleger.

Ifølge Sheppard er 61 % af Teslas bilkomponenter, der sælges i USA, hentet på hjemmemarkedet, hvilket kraftigt reducerer virksomhedens eksponering for importafgifter.

“Vi ser det som bedre positioneret og mindre påvirket i forhold til andre OEM’er,” bemærkede han, hvilket tyder på, at Teslas forsyningskædestruktur tilbyder en strategisk fordel i lyset af eskalerende handelsrestriktioner.

På trods af, at Tesla har fastholdt positive driftsudsigter, markerede Cantor Fitzgerald potentiel modvind knyttet til forbrugernes stemning.

I sit notat anerkendte firmaet, at Elon Musks stadig mere polariserende politiske holdninger kunne afveje efterspørgslen, især i geopolitisk følsomme regioner som Kina og Europa.