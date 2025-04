Hvorfor Tesla-aktien falder yderligere 4% på fredag

Tesla-aktier forlængede deres tab i fredags og faldt omkring 4% til at handle omkring $242.

Faldet fulgte et fald på 7,3 % torsdag, hvor aktien lukkede på 252,40 dollar.

Tesla er nu faldet med over 35% år-til-dato, hvilket markerer det kraftigste fald blandt store teknologivirksomheder.

Det bredere markedåbnede også lavere fredag, hvor Dow Jones Industrial Average faldt 241 point eller 0,6 %, S&P 500 faldt 0,4 %, og Nasdaq Composite faldt 0,2 %.

Det seneste skred kommer efter et kraftigt rally i onsdags, da Tesla steg med 22,7 % – dens næststørste endagsgevinst nogensinde – efter præsident Donald Trumps meddelelse om en midlertidig pause på gensidige tariffer for lande, der ikke gør gengæld.

Det rally var kun nummer to efter de 24,4 % gevinst, der blev registreret den 9. maj 2013, da virksomheden rapporterede sit første kvartalsvise overskud nogensinde.

På trods af opsvinget har Tesla været under pres i det meste af april og tabt over 20 %, siden Trump annoncerede omfattende toldsatser på import tidligere på måneden.

Eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina har øget investorernes bekymringer, især for bilproducenter som Tesla, der står over for den dobbelte trussel om stigende omkostninger og svagere efterspørgsel.

Tesla holder op med at tage nye ordrer i Kina

Det Elon Musk-ledede firma har suspenderet nye ordrer på sine Model S- og Model X-køretøjer i Kina, ifølge kontrol på virksomhedens hjemmeside og WeChat-miniprogram.

Flytningen påvirker to af Teslas premium-modeller, begge fremstillet i USA og importeret til Kina, hvor gengældelsestariffer har hævet priserne kraftigt.

Suspensionen kommer i hælene på Kinas seneste svar på præsident Donald Trumps toldforhøjelser.

Fredag ​​hævede Beijing tolden på amerikansk import til 125 % efter Washingtons tiltag om at hæve tolden på kinesiske varer til 145 %.

Selvom Tesla ikke har udstedt en formel forklaring, tyder timingen på, at beslutningen er en direkte konsekvens af forværrede handelsforbindelser, som har gjort amerikansk-byggede køretøjer væsentligt mindre konkurrencedygtige på det kinesiske marked.

De ekstra takster gør amerikansk fremstillede elbiler betydeligt dyrere end indenlandske alternativer, hvilket underbyder deres appel til kinesiske forbrugere.

I modsætning hertil forbliver Teslas Model 3 og Model Y-køretøjer – produceret på Shanghai Gigafactory – upåvirkede. Disse lokalt byggede modeller tegner sig for hovedparten af ​​Teslas kinesiske salg og eksporteres også til andre markeder, herunder Europa.

På trods af den nuværende forstyrrelse er Tesla stadig mindre udsat end andre bilproducenter for den seneste runde af tariffer på grund af dens stærke indenlandske produktionsbase for salg i USA.

Analytikere sænkede kursmålet på TSLA-aktien

Wall Streets udsigter til Tesla bliver dårligere, da eskalerende handelsspændinger og svækket efterspørgsel tynger virksomhedens udsigter.

Analytikere fra UBS, Goldman Sachs og Mizuho har alle reduceret deres kursmål og advarer om yderligere risici for indtjening og rentabilitet.

UBS leverede den hårdeste vurdering, sænkede sit mål til $190 fra $225 og fastholdt en Sell-rating – hvilket antyder næsten 30% nedadgående fra onsdagens lukning.

Analytiker Joseph Spak markerede oppustede indtjeningsforventninger og advarede om, at resultaterne fra første kvartal af 2025 kunne foranledige yderligere nedjusteringer.

Goldman Sachs trimmede sit mål til $260 fra $275, med en neutral holdning.

Analytiker Mark Delaney anerkendte Teslas AI- og softwareinitiativer som potentielle udligninger, men noterede sig vedvarende bekymringer omkring svag autoefterspørgsel, øgede inputomkostninger fra takster og usikkerhed omkring amerikanske elbiler.

Mizuho tilbød et mere konstruktivt syn på trods af at have ændret sit mål til $375 fra $430.

Analytiker Vijay Rakesh bibeholdt en Outperform-rating og udtrykte tillid til Teslas evne til at fastholde sin førende position i det amerikanske el-rum, selvom det står over for en skærpet konkurrence i Europa og Kina.