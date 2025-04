Amerikanske aktier åbner lavere: Dow falder 240 point, S&P falder 0,4 %

Amerikanske aktier faldt tidligt fredag, da investorerne fortsatte med at reagere på det skiftende landskab i den globale handelspolitik, hvilket begrænser en af ​​de mest ustabile uger for Wall Street i nyere tid.

Dow Jones Industrial Average faldt 241 point eller 0,6 pct. S&P 500 faldt 0,4 %, og Nasdaq Composite faldt 0,2 %.

Tabene fulgte torsdagens skarpe frasalg, hvor S&P 500 faldt 3,46 %, Dow faldt over 1.000 point, og Nasdaq faldt mere end 4 %, da fornyede handelsspændinger ansporede til en risiko-off-stemning blandt investorer.

Denne nedtur kom blot en dag efter, at markedet havde historisk fremgang, drevet af præsident Donald Trumps meddelelse om en 90-dages pause på nye gensidige tariffer for de fleste amerikanske handelspartnere.

S&P 500 steg onsdag med 9,52 %, hvilket markerer den tredjestørste endagsstigning siden Anden Verdenskrig. Dow’en steg mere end 2.900 point den dag.

På trods af de ugentlige udsving er S&P 500 stadig på vej til en stigning på 3,3 % i denne uge, mens Nasdaq er steget næsten 5 %, og Dow er højere med omkring 2,7 %.

Trump-tariffer er stadig det store problem

Handlende er fortsat forsigtige, da den reviderede toldpolitik fortsætter med at udvikle sig.

Mens USA har fastsat en 10% universel toldsats for de fleste lande for de næste 90 dage, forbliver varer importeret fra Kina underlagt en told på 145% – et tal, der inkluderer en yderligere 20% told forbundet med fentanylhåndhævelse.

Det Hvide Hus bekræftede denne sats torsdag.

Kina svarede fredag ​​ved at øge sine toldsatser på amerikanske varer til 125 %, op fra 84 %.

I en erklæring sagde Kinas finansministerium: “Selv hvis USA fortsætter med at indføre højere told, vil det ikke længere give økonomisk mening og vil blive en joke i verdensøkonomiens historie.”

I mellemtiden signalerede EU en vilje til at forhandle. En blokrepræsentant forventes at rejse til Washington på søndag for at forfølge handelsaftaler.

Investorer er fortsat forsigtige

Volatiliteten er fortsat høj. CBOE-volatilitetsindekset, eller VIX, steg kortvarigt til over 50 tidligere på ugen, før det faldt tæt på 44.

Markedsdeltagere er fortsat på vagt over for, hvad der venter forude, når 90-dages vinduet udløber.

Siden USA annoncerede sin gensidige tarifstruktur den 2. april, er S&P 500 fortsat faldet med mere end 7 %, hvilket understreger markedets vedvarende følsomhed over for handelsrelaterede udviklinger.

De amerikanske producentpriser falder

De amerikanske engrospriser faldt i marts med det meste siden oktober 2023, hvilket afspejler lavere energiomkostninger og forstærkede tegn på afdæmpet inflation forud for kommende Trump-administrationstakster.

Producentprisindekset faldt 0,4% fra den foregående måned, rapporterede Bureau of Labor Statistics fredag.

Økonomer havde forventet en stigning på 0,2 pct. Kerne-PPI, som ekskluderer fødevarer og energi, faldt 0,1 %, hvilket også er lavere end forventet.

Rapporten følger torsdagens forbrugerprisdata, som viste et månedligt fald for første gang siden 2020, også drevet af faldende energipriser.