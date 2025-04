Udtrykket “Sælg Amerika” har udviklet sig fra et handelsmeme til en finansiel realitet. Fra amerikanske statsobligationer til amerikanske dollar hele vejen til de største amerikanske aktier.

I denne uge, efter et kaotisk obligationssalg og en tre-dages markedsnedgang, bakkede præsident Donald Trump sin aggressive tarifplan op. I hvert fald delvist.

Men skaden er sket. Selv efter at Det Hvide Hus tilbød en 90-dages pause på tarifferne for de fleste lande, forblev amerikanske futures fladt, mens globale aktier blev ved med at stige.

Obligationsmarkedet rasler stadig. Og for første gang i årevis stiller investorer åbenlyst spørgsmålstegn ved, om amerikanske aktiver stadig er den sikre havn, de engang var.

Hvad skete der lige med de amerikanske markeder?

Fra fredag ​​til onsdag så investorerne en slags synkroniseret salg, som normalt ikke sker i udviklede økonomier.

S&P 500, statsobligationer og dollaren faldt alle kraftigt. Den 10-årige amerikanske statsrente steg med 60 basispoint i tre sessioner. Det var dets skarpeste træk siden 2001. Nasdaq faldt ind i korrektionsområdet, før det steg 12 % på en enkelt dag efter, at toldpausen blev annonceret.

Normalt stiger obligationer, når aktier falder. Det skete ikke denne gang. I stedet dumpede hedgefonde statsobligationer i en bølge af tvangssalg forbundet med en mislykket basishandelsstrategi.

Nedfaldet blev forstærket af tynd markedslikviditet og gearede positioner. På et tidspunkt ramte den 10-årige rente 4,515 %, op fra 3,9 % blot få dage tidligere.

Den amerikanske dollar svækkedes også over for sikre havne som yenen og schweizerfrancen, på trods af stigende renter. Dollarindekset (DXY) forbliver nede i måneden. Dollarens manglende evne til at tiltrække kapital i et øjeblik med global stress var et stort rødt flag.

Hvorfor vendte Trump kursen om?

Trumps toldomlægning handlede ikke om diplomati eller økonomi. Det handlede om markeder.

Ifølge Bloomberg og White House-insidere brugte Trump den første del af ugen på at se obligationsrenter, aktiediagrammer og Fox Business-kommentarer.

Da det 10-årige udbytte skød forbi 4,5 %, og højprofilerede allierede som Jamie Dimon og Bill Ackman advarede om recession, blinkede Trump.

Inden for få timer udarbejdede hans team et indlæg til Truth Social, der rullede taksterne tilbage for de fleste lande, undtagen Kina, og sendte det live uden juridisk gennemgang.

Flytningen udløste det største enkeltdagsspring i Nasdaq siden 2001. Men obligationsmarkedet reagerede knap nok. Og det fortæller os noget mere alvorligt. Måske tror markederne ikke på, at det er slut.

Er dette afslutningen på den amerikanske myte om sikker havn?

Udtrykket “Sælg Amerika” blev en viral overskrift i denne uge af en grund. Investorer solgte ikke kun amerikanske aktier.

De solgte obligationer. De solgte dollars.

De solgte alt. Og det var ikke kun daytradere eller spekulative fonde. Det var pensionsfonde, udenlandske centralbanker og institutionelle investorer, der rebalancerede væk fra USA’s eksponering.

En del af dette er teknisk. Basishandler eksploderede. Hedgefonde fik margin calls. Forhandlerne manglede balancekapacitet til at absorbere strømmene.

Men en del af det er strukturelt. USA kører nu med store underskud, høj inflation og uforudsigelig handelspolitik, alt sammen på samme tid. Det er ikke en sikker havn. Det er et risikoaktiv med reservevalutaprivilegier.

Udenlandske investorer synes at være enige. Kina har angiveligt omkring 800 milliarder dollars i amerikanske statsobligationer.

Selvom der ikke er nogen konkrete beviser for aktiv dumping, havde den 3-årige statsauktion i denne uge et af de svageste udenlandske bud i årevis.

Ifølge Morningstar absorberede indenlandske købere kun 6,2% af udbuddet, sammenlignet med et gennemsnit på 19%.

I mellemtiden holdt de tyske bunds fast. Euroen steg over for dollaren. Og guld klatrede over $3.100 per ounce, da investorer søger sikkerhed andre steder.

Skal vi gå i panik?

Det er ikke en krise endnu. Men det er et stort paradigmeskifte. Fed har begrænset plads til at manøvrere. Referatet fra mødet i marts viste bekymring for, at tarifferne ville øge inflationen.

Markederne prissætter nu færre rentenedsættelser for året, ned fra over 100 basispoint til omkring 80.

Hvis renterne forbliver høje, og inflationen stiger på grund af tariffer, kan Fed blive tvunget til at sidde på hænderne, mens økonomien bremses.

Trump har i mellemtiden allerede udtalt, at toldpausen netop er det: en pause. Den generelle told på 10 % på al import forbliver.

Kinas told er blevet hævet igen, nu til 125 %. Et nyt sæt handelsspændinger kunne genstarte endnu et salg. Markedet har allerede vist, hvad der sker, når det mister troen.

Der er også risiko for global gengældelse. Kina har pålagt 84 % told på amerikanske varer og sanktioner mod 18 amerikanske virksomheder.

Europa er under pres for at reagere. Det lange spil, især med Kina, er nu en prøve på økonomisk udholdenhed.

Trump leger kylling. Men Kina ser ud til at være parat til at absorbere smerten. Spilteori antyder, at den side, der er mest villig til at lide, normalt vinder.

Endelig er der en anden stor risiko her ud over takster. Risikoen for, at globale investorer mister tilliden til amerikansk økonomisk styring. De kaotiske politik-flip-flops. Beskeder via sociale medier.

Afstanden mellem det, der siges i Washington, og det, der rent faktisk sker på markederne.

Den sidste uge viste, at markedet nu sætter grænserne for amerikansk politik. Når obligationsmarkedet bliver “yippy”, lytter Washington. Men det er ikke en god ting. Det betyder, at tillid ikke længere er automatisk. Tvivlens fordel er væk.

For første gang i en generation prissætter investorer amerikanske aktiver ikke som standarddestinationen, men som et valg blandt mange. Det er kernen i “Sælg Amerika”-handlen. Og selvom den holder pause, er ideen nu i spil.