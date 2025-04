Præsident Donald Trump forsvarede sin bratte beslutning om at sætte nye toldsatser på pause på flere lande og sagde, at amerikanerne var blevet “en lille smule yippy” og “bange” midt i voksende frygt for en økonomisk nedtur.

Fra Det Hvide Hus begrundede Trump den 90-dages pause på toldsatserne ved at understrege behovet for fleksibilitet i handelspolitikker, da markederne forbliver ustabile.

Trump-administrationen havde oprindeligt annonceret omfattende landespecifikke tariffer, der udløste skarpe frasalg på tværs af amerikanske aktiemarkeder og vækkede alarmer blandt amerikanske virksomheder og pensionister.

Men i et indlæg på sin Truth Social-platform sagde Trump, at han havde godkendt en midlertidig toldsats på 10 % for de fleste handelspartnere – ned fra de tidligere, mere aggressive foranstaltninger.

Undtagelsen er fortsat Kina, hvis toldsats er blevet forhøjet til stejle 125 % med øjeblikkelig virkning.

Trump hævdede, at over 75 lande allerede har kontaktet amerikanske embedsmænd for at forhandle nye handelsaftaler.

På trods af denne påstand bekræftede Det Hvide Hus over for NBC News, at det ikke ville frigive listen over nationer, der indledte forhandlinger, hvilket gav næring til yderligere spekulationer om det sande omfang af international udbredelse.

“De blev en lille smule yippy, en lille smule bange,” sagde Trump til journalister, mens han stod sammen med autoracermestrene i Det Hvide Hus.

“Ingen anden præsident ville have gjort, hvad jeg gjorde. Det skulle gøres,” sagde han med henvisning til sin aggressive handelsstrategi.

Trump understregede også vigtigheden af ​​fleksibilitet, hvilket tyder på, at dynamiske politiske skift er afgørende under globale forhandlinger med stor indsats.

I mellemtiden har Kina reageret med gengældelsesforanstaltninger og annonceret en told på 84 % på amerikanske varer fra den 10. april.

De eskalerende spændinger har føjet til Wall Streets volatilitet, hvor analytikere advarer om, at langvarige handelskrige kan skubbe den amerikanske økonomi tættere på recession.

Ud over de voksende bekymringer udtalte Jamie Dimon, administrerende direktør for JPMorgan Chase, i et interview, at en recession er et “sandsynligt udfald”, hvis toldkampen trækker ud.

Trump, der sagde, at han så Dimons interview tidligere på dagen, roste bankdirektørens finansielle ekspertise.

“Han er meget klog og et geni økonomisk. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde i banken,” sagde Trump.

I mellemtiden steg S&P 500 9,3 %, Dow Jones Industrial Average steg 2.867 point (7,4 %), og Nasdaq Composite steg 11,7 %, hvilket markerede nogle af deres største endagsstigninger i årevis.

Trump sagde, at tolden på alle lande undtagen Kina ville falde til 10 % i pausen, mens Kinas toldsats ville stige til 125 %.

Finansminister Scott Bessent bekræftede, at den lavere toldsats ikke ville gælde for sektorspecifikke tariffer, da handelsforhandlingerne fortsætter.