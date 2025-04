Dow springer 2.159 point, S&P 500 stiger med 6 %, da Trump stopper toldsatserne

Aktier iscenesatte et stærkt comeback onsdag, efter at præsident Donald Trump annoncerede en 90-dages pause på tarifferne, hvilket gav lettelse til markeder, der i dagevis havde været ramt af handelsspændinger.

S&P 500, Dow Jones Industrial Average og Nasdaq Composite steg alle, hvilket signalerede fornyet investoroptimisme på trods af vedvarende usikkerhed.

S&P 500 sprang 6 %, mens Dow Jones Industrial Average steg med 2.159 point eller 5,7 %.

Den teknologitunge Nasdaq Composite førte fremgang og steg med imponerende 8%.

Mødet kom efter, at Trump skrev på sin Truth Social-platform:

“Jeg har godkendt en 90-dages PAUSE og en væsentligt sænket gensidig takst i denne periode på 10 %, også med øjeblikkelig virkning.”

Trumps udtalelse efterlod dog en vis uklarhed, da det var uklart, om toldpausen ville gælde globalt eller kun for udvalgte nationer. I samme indlæg annoncerede han også en stejl stigning i tolden på kinesiske varer, hvilket hævede dem til 125%.

“Baseret på den manglende respekt, som Kina har vist over for verdens markeder, hæver jeg hermed den told, som USA opkræver Kina til 125%, med øjeblikkelig virkning,” skrev Trump

Apple, Nvidia og Walmart aktier stiger

Copy link to section

Aktier, der havde lidt mest under den eskalerende handelskrig, var blandt de største vindere.

Apple-aktien steg med 7%, Nvidia steg med 10%, og Walmart steg 9%, hvilket afspejler fornyet investorappetit på voldsramte navne.

Tidligere på dagen var markederne raslede, efter at Kina annoncerede en gengældelsestold på 84 % på amerikanske varer fra torsdag.

Dette fulgte efter, at USA indførte nye toldsatser på 104 % på kinesisk import.

I mellemtiden tændte EU grønt for sit første sæt af toldsatser mod USA, der skulle begynde den 15. april.

Canada bekræftede også planerne om at pålægge en gengældelsestold på 25 % på amerikansk fremstillede køretøjer, især dem, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med USA-Mexico-Canada-aftalen (USMCA).

På trods af tidlig volatilitet ændrede stemningen sig, efter at finansminister Scott Bessent afslørede, at han ville stå i spidsen for forhandlinger om handelsspørgsmål.

Wall Street hilste flytningen velkommen og betragtede Bessent som en mere markedsvenlig figur sammenlignet med handelsminister Howard Lutnick eller handelsrådgiver Peter Navarro.

I endnu et forsøg på at berolige investorer, tog Trump til Truth Social kort efter åbningsklokken, opfordrede til ro og antydede, ” det er et godt tidspunkt at købe.”

Meddelelsen gav et tiltrængt pusterum, efter at aktierne udholdt en fire-dages krise, drevet af frygt for det globale toldopgør.