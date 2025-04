Mens frygten for en global recession stiger, og aktiemarkederne fortsætter med at glide, har den amerikanske præsident Donald Trump et enkelt budskab til amerikanerne: “BE COOL!”

Trump forsøgte at berolige nerverne, efter at amerikanske markeder åbnede i rødt for femte session i træk, efter fire dage i træk med stejle fald.

Indlæg på Truth Social få minutter efter, at markederne åbnede, forsikrede Trump investorerne om, at “alt kommer til at fungere godt” og opfordrede dem til at se markedsuroen som en købsmulighed.

“DET ER ET GODT TID AT KØBE!!!” tilføjede han selvsikkert.

Den 2. april annoncerede Trump omfattende toldsatser rettet mod en bred vifte af importerede varer, med massive 104 procent told specifikt på kinesiske produkter.

De nye handelsbarrierer startede officielt onsdag morgen og satte gang i en ny bølge af global markedsvolatilitet.

Udover Kina er dusinvis af andre lande sammen med EU nu underlagt toldsatser på mellem 11 procent og 50 procent.

Virkningen var øjeblikkelig på tværs af de asiatiske finansmarkeder. Japans Nikkei 225-indeks faldt over 5 procent, mens det bredere TOPIX-indeks faldt 4,6 procent.

I Hong Kong faldt Hang Seng-indekset 4,3 procent, og Taiwans aktiemarked faldt med mere end 5,7 procent.

Investorer, der allerede var ængstelige for at bremse den globale vækst, reagerede hurtigt på handelsusikkerheden og den stigende risiko for en fuldstændig global handelskrig.

For at øge turbulensen afslørede Trump planer om yderligere toldsatser rettet mod lægemiddelimport.

“Vi kommer til at tariffere vores lægemidler, og når vi gør det, vil de skynde sig tilbage til vores land, fordi vi er det store marked,” sagde han.

Analytikere advarer om, at sådanne tiltag yderligere kan forstyrre de globale forsyningskæder og sætte skub i inflationspres derhjemme.

I mellemtiden kæmper investorerne med muligheden for langvarig økonomisk svaghed.

Med globale ledere, der truer med gengældelsestakster, bliver frygten for en længere handelskrig intensiveret.

Finansielle eksperter siger, at dette kan trække ned i forbrugernes forbrug, presse virksomhedernes overskud og bremse den økonomiske vækst endnu mere.

På trods af Trumps forsikringer er markederne fortsat på kant. Analytikere advarer om, at kombinationen af ​​aggressive toldsatser, geopolitiske spændinger og strammere finansielle forhold kan skubbe den globale økonomi tættere på recessionsområde.

Efterhånden som situationen udvikler sig, følger handlende nøje de næste træk fra både Washington og store økonomier som Kina og EU.

Indtil videre er Trumps råd om at “være cool” måske ikke nok til at dulme voldsramte markeder.