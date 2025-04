Tesla-aktien faldt kraftigt i den tidlige handel torsdag og trak sig tilbage med over 6% til omkring $254, efter en historisk stigning i den foregående session.

Faldet kom, da bredere markeder også åbnede lavere, hvor S&P 500 faldt 2,2 % og Dow Jones Industrial Average faldt 1,9 %.

Onsdagens session markerede Teslas næstbedste dag nogensinde, hvor aktien steg 22,7 %.

Det rally blev kun overskygget af en stigning på 24,4% den 9. maj 2013, da virksomheden postede sit første kvartalsvise overskud nogensinde.

Den massive gevinst i onsdags var drevet af, at præsident Donald Trump satte indførelse af fuld gensidig told på ikke-repressalier på pause.

Det skarpe opsving kom efter en vanskelig strækning for Tesla, som havde tabt over 20 % siden den 2. april, hvor præsident Trump annoncerede omfattende toldsatser på import.

Opsvinget så ud til at afspejle et skift i stemningen, hvor nogle investorer betragtede salget som overdrevet.

Bekymringer over tariffernes indvirkning på økonomisk vækst og virksomhedernes indtjening er dog fortsat med at tynge markederne.

Bilproducenter, herunder Tesla, er fortsat under pres fra potentialet for højere omkostninger og lavere efterspørgsel.

Hvorfor sænker analytikere Teslas målpris?

Wall Street-stemningen over for Tesla bliver stadig mere forsigtig, efterhånden som handelsspændinger omformer det globale billandskab.

Analytikere fra UBS, Goldman Sachs og Mizuho har alle sænket deres prismål for elbilsproducenten med henvisning til stigende risici fra tariffer, afdæmpende efterspørgsel og potentielle indtjeningsnedgraderinger.

UBS sænkede sit mål til $190 fra $225, hvilket indebar næsten 30% nedadgående fra onsdagens lukning, og fastholdt en Sell rating.

Analytiker Joseph Spak bemærkede, at Teslas indtjeningsforventninger forbliver for høje og kan stå over for yderligere nedjusteringer efter resultaterne for første kvartal 2025.

Han har også markeret potentielt tarifferelateret pres på Teslas energidivision på grund af eksponering mod Kina.

Goldman Sachs sænkede sit mål til $260 fra $275, et beskedent fald på 4% fra det nuværende niveau, og gentog en neutral holdning.

Analytiker Mark Delaney fremhævede udlignende faktorer, mens bekymringer over svag bilefterspørgsel, højere omkostninger fra tariffer og risici for den amerikanske elbilpolitik fortsætter, han pegede på Teslas langsigtede AI-relaterede initiativer som en potentiel pude.

Mizuho er fortsat den mest optimistiske blandt de tre. Mens den trimmer sit mål til $375 fra $430, ser firmaet stadig omkring 38% opad og bekræftede en Outperform-rating.

Analytiker Vijay Rakesh anerkendte konkurrencepres i Europa og Kina, men tror på, at Tesla vil bevare sin føring på det amerikanske el-marked.

Tidligere på onsdag føjede Benchmark Tesla til sin liste over “bedste ideer” i onsdags og fastholdt en “køb”-vurdering på aktien.

Firmaet reviderede også sit kursmål nedad fra $475 til $350 for at tage højde for skiftet i markedsstemningen efter de seneste takstmeddelelser.

Teslas lancering i Saudi-Arabien

Tesla, Inc. går ind på det saudiarabiske marked og markerer et strategisk skub ind i en af ​​verdens mest olieafhængige regioner.

Flytningen kommer på trods af infrastrukturudfordringer, såsom mangel på ladestandere på tværs af kongerigets store motorvejsnetværk, som fortsat er domineret af forbrændingsmotorkøretøjer.

Virksomheden vil formelt lancere aktiviteter ved en begivenhed i Riyadh den 10. april, efterfulgt af åbningen af ​​midlertidige detailhandelssteder i Riyadh, Jeddah og Dammam fra den 11. april.

Tesla satser på, at dens succes i de nærliggende Forenede Arabiske Emirater og en langsomt voksende interesse for elektriske køretøjer på tværs af Golfregionen kan udmønte sig i et fodfæste i Saudi-Arabien.

Tidspunktet for Teslas indtræden stemmer overens med et muligt besøg af den amerikanske præsident Donald Trump i Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Qatar senere på måneden – en rejse, der, selvom den ikke er officielt bekræftet, ville komme midt i et øget amerikansk engagement i regionen.