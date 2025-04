Tesla-aktien hopper 5% onsdag, da en anden analytiker ser store opadrettede forude

Tesla-aktien fortsatte med at komme sig for anden session i træk onsdag.

TSLA-aktien steg med over 5% onsdag morgen.

Aktiens stigning falder sammen med en bredere markedsopgang.

S&P 500 steg 0,5 % onsdag, da investorer forsøgte at måle en markedsbund efter flere ustabile sessioner på trods af nye gengældelsestakster fra Kina og EU på amerikanske varer.

Nasdaq Composite steg 1,2 %, mens Dow Jones Industrial Average steg 63 point eller 0,2 %.

Elbilproducentens aktier har været under betydeligt pres siden præsident Donald Trumps annoncering af højere end forventet tariffer, på trods af Teslas relativt begrænsede eksponering for politikken sammenlignet med nogle traditionelle bilproducenter.

Midt på formiddagen handlede Tesla-aktierne til $230,65, en stigning på omkring 4%.

TSLA-aktien har ramt en intradag-højde på omkring $235 tidligere på dagen.

S&P 500 og Dow Jones Industrial Average vandt også terræn og steg henholdsvis 2,8 % og 2,6 %.

Forud for dette nylige opsving , der startede tirsdag, var Tesla-aktien faldet 17,5 % i forhold til de foregående tre sessioner.

Analytikere ser positivt på Tesla

Benchmark tilføjede Tesla til sin liste over “bedste ideer” i onsdags, og udtalte, at aktiens seneste frasalg og faldende salg ser ud til at være overdrevet i betragtning af virksomhedens kortsigtede katalysatorer og langsigtede vækstudsigter.

Mens firmaet fastholdt sin Køb-rating, reviderede det sit kursmål nedad fra $475 til $350 for at tage højde for skiftet i markedsstemningen efter de seneste takstmeddelelser.

Det reviderede mål indikerer stadig en opside på over 50 % i forhold til aktiens nuværende markedspris på omkring $230.

Tesla-aktien er faldet kraftigt fra et toppunkt efter valget over $480 til de lave $200s.

Analytiker Mickey Legg ser den nuværende værdiansættelse som en købsmulighed.

“Vi mener, at den seneste aktietilbagetrækning og salgsfald, selvom de er betydelige, er overdrevne i betragtning af de kortsigtede problemer, der påvirker virksomheden og omfanget af muligheder rundt om hjørnet,” skrev Legg.

Blandt disse muligheder er en ny biludgivelse, der forventes i andet kvartal, som Benchmark mener kan tjene som et vigtigt omdrejningspunkt for leverancer.

Legg er også “forsigtigt optimistisk” med hensyn til lanceringen af ​​Tesla-betjente robotakser i Austin, Texas, planlagt til juni.

Mens udrulningen i første omgang vil være begrænset, vil Benchmark overvåge, hvor hurtigt Tesla udvider tjenesten.

Legg tilføjede, at Teslas indenlandske produktionsbase i Californien og Texas begrænser sin eksponering for nyligt pålagte amerikanske biltakster, hvilket giver den en relativ fordel i forhold til jævnaldrende.

Tidligere tirsdag delte Morgan Stanley også bullish synspunkter om det Elon Musk-ledede selskab.

Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas gentog Tesla som et “Topvalg”, idet han fastholdt en overvægtsvurdering og et prismål på $410.

I et notat til kunderne fremhævede Jonas, at Teslas langsigtede værditilbud strækker sig langt ud over elektriske køretøjer, et segment, som han sagde, står over for et stigende konkurrence- og regulatorisk pres.

Han understregede virksomhedens bredere innovationspipeline og teknologiske forspring som nøgledrivere for dets investeringscase.