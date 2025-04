Amerikansk aktie stiger tirsdag: Dow springer 180 point, Nasdaq stiger 0,4 %

Amerikanske aktier handlede for det meste i grønt i tirsdags og søger at forlænge deres to-dages sejrsrække.

Dow Jones Industrial Average steg over 180 point, mens S&P 500 og Nasdaq Composite hver steg 0,4 pct.

Cboe-volatilitetsindekset (VIX) faldt tilbage under 30 efter at have steget til omkring 60 i sidste uge.

Virksomhedens indtjeningssæson vil intensiveres i denne uge, med nøglerapporter fra United Airlines og Netflix, der stadig kommer.

Selv med virksomheder, der afslører kvartalstal, vil de faktiske økonomiske og operationelle konsekvenser af de omfattende handelsforanstaltninger sandsynligvis ikke blive til virkelighed før senere på året.

Indtil videre forbliver markederne i vente-og-se-tilstand.

Toldtruslen hænger stadig ved

Copy link to section

Tirsdagens beskedne markedsbevægelser fulgte et teknisk opsving i mandags, drevet af lettelser over toldfritagelser.

Vejledning fra US Customs and Border Protection bekræftede, at elektronik – inklusive smartphones, computere og halvledere – ville blive skånet for øjeblikkelige gensidige tariffer, hvilket giver risikoaktiver plads til at genoprette.

Men bemærkninger fra præsident Trump og handelsminister Howard Lutnick i weekenden indikerede, at disse udskæringer kunne være midlertidige, hvilket holder markederne på kant.

På trods af stigningen forbliver de tre store indekser under vandet i forhold til deres niveauer før Trumps takstmeddelelse den 2. april.

Dow og Nasdaq falder stadig med over 3 %, mens S&P 500 har tabt mere end 4 %, hvilket understreger markedets kamp for at stabilisere sig i et ustabilt, politikdrevet miljø.

Indtjeningen driver stigning i store bankaktier

Copy link to section

Bank of America steg 4% efter at have leveret resultater for første kvartal, der toppede analytikernes forventninger.

Banken rapporterede en stigning på 11 % i overskuddet til 7,4 milliarder dollar, eller 90 cents pr.

Præstationen var drevet af en solid stigning i nettorenteindtægter, som nåede op på 14,6 milliarder dollar, hvilket var snævert over estimatet på 14,56 milliarder dollar fra StreetAccount.

Citigroup-aktierne steg efter bankens resultater for første kvartal, der var stærkere end forventet, understøttet af robuste resultater i dens rente- og aktiehandelsdivisioner.

Aktien steg omkring 2 % i den tidlige handel.

Firmaet rapporterede en indtjening på $1,96 per aktie på en omsætning på $21,50 milliarder, hvilket oversteg Wall Streets estimater.

amerikanske importpriser

Copy link to section

De amerikanske importpriser faldt i marts og faldt 0,1 % forud for udrulningen af ​​præsident Trumps bredt baserede toldsatser, rapporterede Bureau of Labor Statistics tirsdag.

Faldet var hovedsageligt drevet af et fald på 2,3 % i brændstofpriserne. Økonomer adspurgt af Dow Jones havde ikke forventet nogen ændring.

På den anden side af regnskabet var eksportpriserne uændrede for måneden efter en stigning på 0,2 % i februar, hvilket signalerede et dæmpet prispres i internationale handelskanaler, selvom toldspændingerne eskalerer.