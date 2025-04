Disney og BAC kan snart danne et dødskors: her er grunden til, at du ikke bør sælge begge

Amerikanske aktier har genvundet noget af det tabte terræn i de seneste sessioner, efter at præsident Trump indvilligede i en 90-dages pause på næsten alle sine gensidige tariffer, undtagen dem på Kina.

Men der er stadig navne, selv i det store rum, der er på nippet til at danne et “dødskors” ved at skrive, hvilket indikerer potentiale for betydelige yderligere ulemper forude.

Disse omfatter Walt Disney Co (NYSE: DIS) og Bank of America Corp (NYSE: BAC). Men betyder det, at du skal trække dig ud af begge med det samme? Lad os udforske!

Her er grunden til, at du ikke bør sælge Disney-aktier

Disney er i øjeblikket nede med mere end 25 % i forhold til det højeste niveau fra år til dato.

Alligevel signalerer det udviklende “dødskors”, som er, når en akties 50-dages MA krydser under dens langsigtede 200-dages MA, at DIS kan synke yderligere i de kommende uger.

Den frygtede tekniske indikator, der typisk signalerer et svækket momentum og potentiale for et fortsat aktiekursfald, er dog ikke ved at rykke, Laurent Yoon, en Bernstein-analytiker.

I sidste uge gentog Yoon sin “outperform”-vurdering på Disney-aktier og tilføjede, at det er en “kompleks historie med konstant bevægelige dele – lineær/sport, parker og streaming – hver med betydelig tyngdekraft og kompleksitet.”

Bernsteins kursmål på 120 $ antyder, at investorer bør fylde op på DIS-aktier på nuværende niveau.

Så, selvom dødskorset materialiserer sig, og aktien falder yderligere, kan investorer koste gennemsnittet deres positioner, og gradvist opbygge en solid, langsigtet aktiepost i Disney til mere favorable værdiansættelser.

Bemærk, at Disney-aktier også i øjeblikket giver et udbytte på 1,18 %, hvilket gør dem endnu mere attraktive at eje på nuværende niveau.

Her er grunden til, at du ikke bør sælge BAC-aktier

Bank of America er en anden aktie, der snart kunne se sin 50-dages MA synke under sin 200-dages MA, og udskrive det, der bredt er kendt som det bearish “dødskors”.

Det nye dødskors er helt sikkert bekymrende for investorerne, da BAC, ligesom Disney-aktien, allerede er faldet omkring 25 % i forhold til dets hidtil højeste i begyndelsen af ​​februar.

Morgan Stanley-analytiker Betsy Graseck anbefaler dog at afvise sådan frygt og købe Bank of America-aktier på nuværende niveau.

Tidligere i april opgraderede Graseck BAC-aktier til “overvægtige” med henvisning til attraktiv værdiansættelse.

Hun anerkendte bekymringer over Fed-rentenedsættelserne og rentekurveskift, der potentielt kunne påvirke Bank of Americas nettorentemargin, men fortsætter med at se opad i det mål på lang sigt.

Morgan Stanley har i øjeblikket et kursmål på $56 på bankaktien, hvilket svarer til en opside på mere end 50 % i forhold til det nuværende niveau.

Bank of America-aktier udbetaler i øjeblikket et endnu mere lukrativt udbytte på 2,84 % ved skrivning, hvilket gør dem særligt velegnede til dem, der er interesseret i at oprette en ny kilde til passiv indkomst midt i den fortsatte bredere markedsvolatilitet.