Hvordan Wall Street-banker indkasserede Trumps tarifturbulens, da markedsvolatilitet øgede aktiehandelsindtægterne

Mens den amerikanske præsident Donald Trumps fornyede toldkampagne har raslet markederne og testet virksomhedernes nerver, høster bankerne på Wall Street frugterne.

Store amerikanske långivere har rapporteret om robust indtjening for første kvartal, understøttet af en genopblussen af ​​aktiehandelen, da investorer forsøgte at omplacere porteføljer midt i stigende geopolitiske spændinger og handelsusikkerhed.

Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Citi har alle overgået analytikernes forventninger, idet de nævner øget kundeaktivitet og markedsudsving som nøglefaktorer bag indtægtsstigningen.

Bank of America, Citi og Goldman Sachs slog alle prognoserne

Bank of America rapporterede tirsdag, at dens aktiehandelsindtægter steg 17% til 2,2 milliarder dollars, marginalt før estimaterne.

Rentehandel indbragte 3,5 milliarder dollars, hvilket også oversteg forventningerne.

Samlet set steg bankens kvartalsvise overskud 11 % til 7,4 milliarder dollar, eller 90 cents pr. andel, mens omsætningen steg næsten 6 % til 27,51 milliarder dollars.

Citigroup havde også en kraftig stigning i aktiehandelsomsætningen – op 23 % til 1,5 milliarder dollar – takket være “øget markedsvolatilitet” og øget kundeaktivitet.

Dette hjalp banken med at slå omsætningsprognoserne på trods af bredere økonomisk usikkerhed.

Goldman Sachs, som rapporterede sin indtjening en dag tidligere, oplevede aktiehandelsindtægter hoppe 27% til 4,19 milliarder dollar – omkring 540 millioner dollars over estimater.

Den samlede omsætning steg 10% til $10,71 milliarder, understøttet af gevinster i både handel og investeringsbank.

Banken sagde, at stigende handelsomsætning i kvartalet opvejede et lille fald i aktiv- og formueforvaltningsindtægter sammenlignet med et år tidligere.

JPMorgan Chase leverede en 8% stigning i omsætningen til $46,01 milliarder. Alene handelsomsætningen steg 48% til 3,8 milliarder dollars, hvilket igen slog Wall Street-forventningerne.

Morgan Stanley havde også et stærkt kvartal med en omsætning på aktiehandel steg 45% til 4,13 milliarder dollars.

Bankens samlede indtjening steg 26% til 4,32 milliarder dollar, eller 2,60 dollar pr.

Volatilitet førte til afdæmpet aktivitet i investeringsbankvirksomhed

På trods af de stærke økonomiske resultater udtalte bankcheferne en forsigtighed med hensyn til udsigterne.

“Økonomien står over for betydelig turbulens med de potentielle positive sider ved skattereformer og deregulering og de potentielle negative sider ved told og handelskrige,” sagde Jamie Dimon, administrerende direktør i JPMorgan Chase.

“Som altid håber vi på det bedste, men forbereder virksomheden på en lang række scenarier.”

Goldman Sachs CEO David Solomon advarede ligeledes om, at forretningsmiljøet havde ændret sig dramatisk siden begyndelsen af ​​året.

“Vores kunder, herunder koncernchefer og institutionelle investorer, er bekymrede over den betydelige usikkerhed på kort og længere sigt, der har begrænset deres evne til at træffe vigtige beslutninger,” sagde Solomon.

Solomon gentog de bekymringer, der blev rejst af hans jævnaldrende hos JPMorgan og Morgan Stanley, og bemærkede, at øget markedsvolatilitet havde fået erhvervskunder til at forsinke eller genoverveje deres planer om at indgå aftaler.

“Inden for investeringsbanker førte den volatile baggrund til mere afdæmpet aktivitet i forhold til de niveauer, vi havde forventet at komme ind i året,” sagde han mandag til analytikere.

Et velkendt mønster i tider med uro

Den nuværende uventede handel er ikke uden præcedens.

I tidligere episoder med geopolitisk og økonomisk stress har banker med stærke kapitalmarkedsoperationer ofte set et løft i handelsindtægter.

Under handelskrigen mellem USA og Kina i 2018 registrerede Goldman Sachs en stigning på 17 % år-til-år i aktiehandelsindtægter, mens JPMorgan og Morgan Stanley også nød godt af en stigning i markedsaktiviteten.

Lignende mønstre blev set under Brexit-afstemningen i 2016 og de første måneder af COVID-19-pandemien i 2020, hvor handelsborde udnyttede ekstreme markedsudsving.

I 2. kvartal 2020 steg JPMorgans markeds- og værdipapirserviceindtægter med 77 %, mens Citigroups aktiehandelsindtægter steg 41 % år-til-år.

Den periode var præget af rekordstore handelsvolumener, da investorerne hurtigt tilpassede sig det økonomiske chok, der blev udløst af pandemien.