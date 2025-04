Kryptoindpakning: BTC falder under $85K, MANTRA (OM) topforøgelse

Kryptovalutamarkedet forblev afdæmpet fredag ​​og kæmpede for at opretholde momentum på trods af et kort opsving tidligere på ugen.

Bitcoin kæmpede for at holde over $85.000-mærket.

Den globale markedsværdi for kryptovalutaer er på 2,69 billioner dollars, et fald på 0,93% inden for de seneste 24 timer.

Samlet markedsvolumen i samme periode faldt 11,05 % til 79,39 milliarder dollars, hvilket afspejler en bemærkelsesværdig tilbagegang i handelsaktiviteten.

Bitcoin (BTC) kurs i dag

Bitcoin handles til $84.898,71, en stigning på omkring 1% i de seneste 24 timer.

Møntens 24-timers handelsinterval var mellem $83.743 og $86.429,35.

Bitcoins markedsdominans steg med 0,39 % til 62,98 %, da aktivet holdt fastere end de fleste altcoins under den seneste markedskonsolidering.

Bitcoin viser øget modstandsdygtighed over for makroøkonomisk volatilitet i forhold til traditionelle finansielle markeder, ifølge en rapport fra kryptomarkedsproducenten Wintermute.

Rapporten fremhæver, at Bitcoin har modstået den seneste markedsnedgang bedre end aktier og obligationer, selv da S&P 500 og Nasdaq trak sig tilbage til deres laveste niveauer i et år, og obligationsrenterne steg til højder, der sidst var set i 2007.

Wintermute påpegede, at Bitcoins seneste pristilpasning var forholdsvis mild, og blot gentog niveauer set i den amerikanske valgperiode.

Historisk set havde Bitcoin en tendens til at lide store tab under episoder med stress på det finansielle marked.

Den nuværende adfærd, bemærkede rapporten, signalerer et “bemærkelsesværdigt skift” – positionering af Bitcoin som stadig mere modstandsdygtig midt i makroøkonomisk modvind og afkobling, til en vis grad, fra risiko-off-bevægelser på ældre markeder.

Ethereum (ETH) kurs i dag

Ethereum faldt omkring 1% for at handle til $1.616,66.

Intradag lave og høje var henholdsvis $1.603,37 og $1.659.

Ifølge Farside-data registrerede Ethereum spot-ETF’er en samlet nettoudstrømning på $6 millioner den 14. april.

ETF’erne har nu set udstrømme i fem sessioner i træk.

XRP og SOL pris i dag

XRP steg omkring 0,24% og handlede til $2,13 efter at have ramt et intradag-lavpunkt på $2,11 og et maksimum på $2,18.

Prisen på XRP har iscenesat et kraftigt opsving de seneste dage og er steget fra et lavpunkt på $1,6270 til omkring $2,20.

Ifølge markedsanalytiker EGRAG CRYPTO er der et voksende tilfælde af, at XRP allerede kan have etableret en bund den 7. april.

EGRAG understregede dog, at selvom den seneste optur er opmuntrende, vil bekræftelse af en vedvarende trendvending kræve et par kritiske tekniske milepæle.

Solana-prisen steg 0,6% for at handle til $129,81.

Canada er indstillet til at udrulle verdens første spot Solana (SOL) børshandlede fonde den 16. april 2025 efter at have sikret sig godkendelse fra Ontario Securities Commission.

I en bemærkelsesværdig afvigelse fra konventionelle krypto-ETF’er vil disse produkter inkorporere native SOL staking.

Top kryptovindere og -tabere

MANTRA (OM) leverede en enestående præstation og steg 47,58 % i løbet af de sidste 24 timer og handlede til $0,7964.

Det skarpe stigning gjorde den til den bedst ydende kryptovaluta på markedet for dagen.

Dette kommer efter, at Mantras OM-token led et dramatisk fald på 90 % i værdi, efter at en værdi af svimlende $227 millioner af tokenet blev flyttet til børser, hvilket udløste et kraftigt frasalg.

Mens Mantra-teamet tilskriver kollapset et bredere markedspres og tvungen lukning af positioner af centraliserede børser, fortsætter spekulationerne med at hvirvle over den sande årsag til tokenets hurtige depreciering.

Historien (IP) fulgte med en imponerende gevinst på 20,31 %, der steg til $4,14.

Raydium (RAY) kom også på vinderlisten og steg 7,82% til $2,14.

Toncoin (TON) registrerede en stigning på 5,05 % i løbet af de seneste 24 timer, og steg til $2,93.

Afrunding af vinderne var Monero (XMR), som tilføjede 2,44% til handlen til $216,41.

Pi (PI) førte taberne med et fald på 8,76% i løbet af de sidste 24 timer til $0,6659.

XDC Network (XDC) faldt 7,36% til $0,07097. Helium (HNT) faldt 7,08% til $3,44.

JasmyCoin (JASMY) faldt 5,53% til $0,01537, selvom det lykkedes med en stigning på 0,56% i den seneste time.

Flare (FLR) tabte 5,35% til $0,01570.