Den britiske regering meddelte tirsdag, at den havde sikret en brændstofleverance, hvilket gør det muligt for landets sidste stål højovne at forblive operationelle i mindst et par uger endnu, ifølge en Reuters-rapport.

Dette skridt er det seneste i en række desperate forsøg fra regeringens side på at bevare den indenlandske stålproduktion.

Den britiske regering har arbejdet hurtigt på at skaffe tilstrækkelige mængder kokskul og jernmalm.

Dette er afgørende for at opretholde driften af ​​de tabsgivende højovne i det nordøstlige England.

Nødlove

Copy link to section

Situationens hastende karakter fik regeringen til at vedtage nødlove lørdag, der gav dem operationel kontrol over stedet.

Dette skridt overførte effektivt kontrol fra de kinesiske ejere, Jingye Group, og fremhæver regeringens forpligtelse til at sikre de nødvendige ressourcer til den fortsatte drift af dette kritiske industrielle aktiv.

Driften af ​​ovnene gav en betydelig økonomisk udfordring.

Det konstante behov for brændstof, kombineret med vanskeligheden ved at genstarte dem, når de er lukket ned, betød, at de var et kontinuerligt og betydeligt dræn på ressourcer.

Dette blev yderligere forværret af det faktum, at de opererede med tab og blødte 700.000 pund (svarende til $922.950) hver dag, de forblev aktive.

Denne situation understregede det presserende behov for at løse den operationelle ineffektivitet og økonomiske tab forbundet med ovnene.

Afhængighed af gamle ovne

Copy link to section

Fraværet af operationelle ovne i Storbritannien ville have en kaskadeeffekt på flere kritiske industrier.

Nationen ville finde sig selv stærkt afhængig af import for at opretholde sin jernbane-, bygge- og bilsektor.

Denne afhængighed af eksterne kilder til væsentlige materialer ville være særlig usikker i betragtning af det fremherskende globale klima præget af handelskrige og geopolitisk ustabilitet.

Derudover kan disse faktorer føre til afbrydelser i forsyningskæder, prisudsving og potentielle mangler, som alle kan have alvorlige konsekvenser for den britiske økonomi og dens industrielle base.

Betydningen af ​​indenlandsk stål

Copy link to section

Erhvervsminister Jonathan Reynolds understregede den afgørende betydning af indenlandsk stål for succesen af ​​regeringens ambitiøse planer om at modernisere Storbritanniens aldrende infrastruktur.

Han fremhævede, at centrale britiske industrier, som er centrale for disse revitaliseringsbestræbelser, er stærkt afhængige af en konsekvent og pålidelig forsyning af indenlandsk produceret stål.

Denne erklæring understreger regeringens forpligtelse til at støtte den indenlandske stålindustri og anerkende dens vitale rolle i at nå bredere nationale økonomiske og infrastrukturmål.

Efter at have modtaget bekræftelse på, at regeringen har afgjort betalingen for brændstofforsendelsen, rejser Reynolds til østkysthavnen i Immingham.

Forsendelsen, der stammede fra USA, var blevet opbevaret ved Immingham-dokken, indtil betalingstvisten var løst.

Reynolds’ besøg i havnen vil falde sammen med lastningen af ​​brændstoffet til dens videre transit, hvilket markerer den sidste fase af denne transaktion.

I en positiv udvikling er et separat fartøj, der transporterer afgørende råmaterialer, nemlig kokskul og jernmalm, blevet frigivet fra Australien og er nu på vej til Storbritannien.

Denne udvikling kommer efter den vellykkede løsning af en juridisk tvist, der tidligere havde holdt forsendelsen op.

Resolutionen indebar en betaling fra regeringen, der banede vejen for de hårdt tiltrængte ressourcer til at nå britiske kyster.