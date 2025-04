Mens kryptovalutaer registrerer begrænsede prishandlinger, oplevede Ardor (ARDR) betydelige stigninger og steg med over 150% i den seneste uge.

Det massive prisstigning opstod, efter at Binance inkluderede alt i sin 2. “Vote to Delist”-batch.

Afstemningen skulle afsluttes i dag, den 16. april.

Mens meddelelsen sænkede ARDR til $0,06055 laveste niveauer, genvandt altcoinen sig hurtigt til dagens højeste på 0,1555 – en stigning på cirka 157%.

Bemærkelsesværdigt introducerede Binance mekanismen “Vote to Delist” til at måle kryptosamfundets følelser på aktiver, der underperformer på grund af lave volumener og falmet likviditet.

Mens afnoteringsudviklingen udløser pessimisme, trodsede ARDRs pris oddsene.

Ardor blomstrer midt i en potentiel Binance-afnotering

Binance lancerede programmet “Vote to Delist” tidligt i 2025 for at rense sin handelsplatform ved at fjerne inaktive og lav-utility-tokens.

Brugerne har dog indflydelse på, hvilket projekt der fortjener at blive.

I mellemtiden stjal Ardor-tokenet showet i den seneste afstemningsrunde. Altcoinen fastholdt optrends på trods af de negative følelser.

I stedet for at sælge panik, viste handlende spekulativ interesse for altcoinen efter nyheden.

ARDR har været højt under hele afstemningsprocessen.

Alt svæver på $0,1440 efter en stigning på næsten 140% på dets daglige diagram.

Den over 1.100 % stigning i 24-timers handelsvolumen signalerer øget investor- og forhandlerinteresse i Ardor.

Chart by Coinmarketcap

Desuden bekræfter volumen-til-markedsværdiforholdet på 350 % massiv likviditet og optimisme i aktivet.

Krypto-entusiaster tog sandsynligvis Binances beslutning som en mulighed for at udnytte kortsigtede gevinster.

Ydermere kunne afnoteringsafstemningen have mindet langsigtede spillere om Ardors dominerende potentiale.

Forstå Ardor blockchain

Ardor er en multi-chain blockchain, der giver virksomheder mulighed for at bygge deres underordnede kæder uden at påvirke sikkerhed eller decentralisering.

Selvom projektet har kæmpet for at få mainstream opmærksomhed siden lanceringen i 2018, har dets teknologi sandsynligvis udviklet sig gennem årene.

Således kunne Binances afnoteringsafstemning måske have mindet kryptohandlere og investorer om ARDRs potentiale.

Altcoinens massive udbud og lave markedsværdi gjorde den til en lukrativ token for spekulativ pumpe – en sædvanlig trend i kryptovalutasektoren.

Som konklusion afslører Ardors dramatiske stigning midt i Binances afnoteringsfortælling, kryptovalutaernes uforudsigelighed.

Det, der kunne have udløst bekymringer, er blevet til en væsentlig udløser for prisstigninger drevet af spekulation, ironi og nostalgi.

ARDRs nuværende struktur kræver dog forsigtighed, da volatiliteten fortsat er høj.

Desuden består afnoteringsrisici, hvis afstemningsresultatet ikke favoriserer Ardor.

Ydermere følger betydelige fald ofte svimlende prisspring i krypto.

ARDR-tyre kan miste dampen efter den massive pumpe, hvilket udløser retracements før en afgørende bane.

De herskende brede markedsforhold kan også påvirke Ardors præstation i de kommende sessioner.

Digitale aktiver viser bearishness, da Bitcoin ikke lukker over $85K.