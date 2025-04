Athens Exchange Group færdiggør teknisk design af onchain ordrebog på Sui

Athens Exchange Group, Grækenlands nationale børs, har færdiggjort designet af sin nul-viden drevne fundraising platform, der skal gå live på Sui blockchain.

Sui Foundation annoncerede udviklingen i et blogindlæg den 16. april og bemærkede partnerskabet mellem Athens Exchange Group og Mysten Labs.

Færdiggørelsen af ​​det tekniske design er en milepæl for virkelighedens økonomi, bemærkede Sui, da holdet roste ATHEX, da børsen er indstillet på at blive den første til at tilbyde en fuldt ud on-chain ordrebog.

En ZK-drevet ordrebog på Sui

Den seneste udvikling følger især et tidligere samarbejde mellem Mysten Labs og ATHEX.

I det partnerskab, der blev annonceret i marts 2024, sagde Athens Exchange Group og Mysten Labs, at de søgte at bygge en ZK-drevet fundraisingplatform med ATHEX’s Electronic Book Building som kerneproduktet.

EBB vil udnytte Suis blockchain til at introducere smarte kontraktdrevne fordele til sine kunder.

Specifikt ser ATHEX og Mysten Labs på en ZKP-mekanisme, der tillader EBB’s budproces at integrere fortrolige bud. Nøgleaspekterne til dette er privatliv og sikkerhed, gennemsigtighed og auditabilitet.

“Vi er glade for at tage dette vigtige skridt mod at udnytte banebrydende blockchain og kryptografisk teknologi til at skabe et forbedret kapitalfremskaffelsesprodukt baseret på EBB,” sagde Nikos Porfyris, Chief Operating Officer hos Athens Exchange Group. “Ved at integrere beviser med nulviden sigter vi mod at opretholde de højeste standarder for overholdelse og dataintegritet, samtidig med at vi øger den operationelle effektivitet for alle markedsdeltagere.”

Partners eye proof of concept

ATHEX og Mysten Labs har arbejdet på et proof of concept (PoC) for projektet, hvor en vigtig milepæl er oprettelsen af ​​en ordrebog i fuld kæde.

Den græske børs ønsker at være den første til at bringe ordrebogen på kæden til Sui.

“Fokus på privatlivsbevarende mekanismer, kombineret med Suis uovertrufne hastighed og sikkerhed, vil gøre os i stand til at opbygge en state-of-the-art PoC, der kan udvikle sig til en fuldgyldig onchain ordrebog, der sætter et nyt benchmark for industrien,” siger Dr. Kostas Kryptos Chalkios, chefkryptograf og medstifter af My Labs.

Udover virkelige aktiver og tokenisering finder Sui virkelig trækkraft på tværs af spil- og AI-agenter, blandt andre segmenter af markedet.

Spil på Sui inkluderer afslappede og fuldstændigt on-chain-verdener.

I mellemtiden har Web3-vækst et stort potentiale med AI-agenter.

Sui blockchain giver mulighed for realtidsanalyse og decentraliseret lagring blandt andre use cases, der driver AI-innovation og -adoption.