Digitale valutaer handlede i rødt onsdag, da Bitcoin ikke holdt sig over nøgleregionen på $85.000.

Midt i usikkerheden nåede layer1 blockchain Sui Network en afgørende milepæl i sin DeFi-rejse.

Sui annoncerede, at markedsværdien af ​​stablecoin USDC på sin blockchain oversteg $545 millioner, hvilket afspejler øget brugertillid og økosystemmodenhed.

Den hurtige USDC-vækst på platformen repræsenterer en vital indikator, da den bekræfter skyhøje transaktionsvolumener, stigende likviditet og forstørret DeFi-funktion i Sui-netværket.

Sui Networks stablecoin-gennembrud

Stablecoins er afgørende for decentraliserede applikationer (dApps), da de sikrer prisstabilitet på det højvolatile kryptovalutamarked.

De fungerer som grundlæggende aktiver for forskellige aktiviteter, herunder handel, afkastgenerering, udlån og låntagning.

Det er således væsentligt, at USDC krydser en halv milliard grænse, da det signalerer øget brugertillid til deres projekt.

Navnlig gør USDC’s native integration det vigtigt for Sui.

Mens brokoblede aktiver fører til ineffektivitet og sikkerhedsrisici, reducerede native USD Coin on Sui sårbarheden, samtidig med at det sikrede hurtigere transaktioner og venlige gebyrer.

Det gør det muligt for udviklere og skabere at bygge førsteklasses finansielle løsninger, mens brugerne handler problemfrit inden for SUI blockchain.

I mellemtiden vinder platforme, der tilbyder sikre, omkostningseffektive og hurtige infrastrukturer indpas, efterhånden som DeFi-sektoren udvikler sig.

Native USD Coin on Sui placerer netværket blandt de bedste kæder klar til finansiel revolution.

Suis arkitektur giver næring til stablecoin-adoption

Suis tekniske design bidrager til den øgede stablecoin-interesse.

Platformen kan prale af en high-throughput eksekveringsmotor og udnytter en særskilt objektbaseret programmeringsramme.

Det gør det muligt for platformen at håndtere transaktioner samtidigt, ikke kronologisk, hvilket tager skalerbarhed og hastighed til et andet niveau.

Det har tiltrukket iværksættere og udviklere, der er interesserede i at lancere brugervenlige decentrale applikationer.

Desuden har funktioner som Sui Foundations økosystembelønninger og tilskudsprogrammer tiltrukket innovative DeFi-projekter.

Således er USD Coin-likviditet på vej ind i inkluderende protokoller, der understøtter yield farming, decentraliseret forsikring og udlån, og token swaps takket være Suis skalerbare og sikre infrastruktur.

Sui fortsætter med at positionere sig selv som en go-to-platform for decentraliserede applikationer.

Det bekræftede for nylig integration med den nye Bitcoin-indsatsprotokol Babylon.

Sui Network trykker på Bitcoin DeFi

Sui annoncerede sin seneste integration, hvilket giver den mulighed for at udnytte Bitcoins uovertrufne muligheder.

Alliancen vil give udviklere mulighed for at skabe skalerbare dApps, der udnytter det mest robuste kryptonetværk, som kan prale af over $1,65 i markedsværdi.

Meddelelsen udløste begejstring i cryptocurrency-samfundet, da den introducerede en ny æra for digitale aktivplatforme til at udnytte Bitcoins robuste infrastruktur til at drive dApps.

Babylon blev lanceret i begyndelsen af ​​denne uge for at revolutionere Bitcoin-økosystemet, hvilket gør det til grundlaget for DeFi-likviditet og PoS-sikkerhed.

I mellemtiden har SUIs pris ikke reageret på denne optimistiske udvikling.

Altcoinen handles til $2,08 efter at have tabt næsten 5% i de seneste 24 timer, hvilket afspejler en bred markedssvaghed.