BP er ‘bestemt et overtagelsesmål’, siger markedsekspert

BP PLC’s (NYSE: BP) øgede fokus på vedvarende energi på bekostning af dets kerneolie- og gasaktiviteter har resulteret i en kraftig nedadgående tendens i aktiekursen i løbet af de seneste 12 måneder.

Mens energigiganten allerede har forpligtet sig til at sænke udgifterne til vedvarende energi og nulstille sit fokus på olie- og gassegmentet i et forsøg på at genopbygge investorernes tillid, har skaden på aktiekursen allerede gjort BP til en førsteklasses kandidat til en potentiel overtagelse.

“Sikkert, BP er et potentielt overtagelsesmål – ingen tvivl om det,” sagde Maurizio Carulli, en Quilter Cheviot-analytiker, til CNBC i et nyligt interview.

BP-aktien er i øjeblikket faldet med mere end 30 % i forhold til deres 52-ugers højeste.

Kunne Shell henvende sig til BP med et opkøbsforslag?

Copy link to section

Fortsat svaghed i BP-aktien har udløst spekulationer om, at peer Shell ville overveje et buyout for at udvide sit fodaftryk på de globale energimarkeder.

Ifølge Morningstars direktør for aktieanalyse, Allen Good, ville en potentiel transaktion mellem Shell og BP sandsynligvis være en fusion snarere end et direkte opkøb.

Men en potentiel aftale mellem de to vil sandsynligvis udløse konkurrenceproblemer, argumenterede Quilter Cheviots Carulli i sit CNBC-interview.

Hans bemærkninger kommer kun få uger efter, at aktivistinvestor Elliott Management annoncerede en 5,0% ejerandel i BP.

Chevron kunne være en potentiel bejler til BP

Copy link to section

En anden potentiel bejler til BP kunne være Chevron Corp med hovedsæde i Houston, især da skæbnen for dets Hess-aftale på 53 milliarder dollar hænger i en balance midt i juridisk usikkerhed.

Hvis det amerikanske firma undlader at lukke sin Hess-transaktion, kan London-baserede BP tilbyde det et godt nok alternativ til at leve op til sit engagement i global ekspansion.

En sådan transaktion vil sandsynligvis give mening, da BP “er den mest USA-eksponerede af alle store olieselskaber, endda mere end Exxon og Chevron,” bemærkede Michele Della Vigna fra Goldman Sachs i et nyligt CNBC-interview.

BP genererer i øjeblikket omkring 40 % af sine kontanter fra USA.

Er det værd at investere i BP-aktier i 2025?

Copy link to section

BP var engang det mest berømte olie- og gasselskab i Storbritannien.

I februar rapporterede det 1,169 milliarder dollars i underliggende udskiftningsomkostningsresultat for sit fjerde kvartal, hvilket gik glip af eksperternes prognose på 1,2 milliarder dollars og repræsenterede et fald på 61 % på årsbasis.

På det tidspunkt tilskrev BP sin skuffende bundlinje til “svagere realiserede raffineringsmarginer, større effekt fra turnaround-aktivitet, sæsonmæssigt lavere kundemængder og brændstofmargener.”

På trods af vedvarende svaghed er energiaktien dog ikke faldet i unåde hos Wall Street-analytikere.

Konsensusvurderingen på BP-aktier ligger stadig på “overvægt” med det gennemsnitlige mål på omkring $36, hvilket indikerer en potentiel opside på godt over 30% herfra.

Derudover betaler BP-aktien i øjeblikket et lukrativt udbytte på 6,90 %, hvilket holder det noget mere attraktivt at eje på nuværende niveau.