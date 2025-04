Prisen på AERGO cryptocurrency er faldet og styrtdykkede med over 70 % inden for få timer efter dens notering på Binance Futures den 16. april 2025.

Tokenet, der var steget 1.200% siden 6. april til et rekordhøjt niveau på $0,6582, faldt til et lavpunkt i løbet af dagen på $0,1202.

Selvom tokenet er steget til omkring $0,16 ifølge CoinMarketCap-data, har det dramatiske nedbrud reduceret markedsværdien fra $307 millioner til $79,01 millioner på pressetidspunktet, hvilket har slettet ugers gevinster.

Tokenets handelsvolumen er steget med 150 % til $1,76 milliarder på 24 timer, hvilket afspejler den intense spekulative aktivitet omkring nedbruddet.

Hvad skete der med AERGO?

Copy link to section

AERGO’s dyk har udløst udbredte spekulationer, hvor community-medlemmer på X peger fingre af mulig markedsmanipulation.

Tidspunktet for faldet, kun 12 timer efter Binance introducerede AERGO/USDT futures med 15x gearing, har givet næring til disse anklager.

Som tilføjelse til mistanken havde Binance afnoteret AERGOs spothandelspar den 28. marts, kun for at genindføre det på futures-platformen under højspændende markedshype.

Analytikere som Crypto Gem Signals har betegnet Binances handlinger som opportunistiske og anklager udvekslingen for at drage fordel af orkestrerede frasalg.

Crypto Gem Signals’ synspunkter blev gentaget af Anastasiia Bobeshko, en CMO, COO og teknologievangelist, som også betragter Binance-gennotering af AERGO som mistænkelig.

Aergo-teamet, der blev overrumplet af futures-noteringen, udsendte en erklæring den 17. april, hvori de præciserede, at de ikke var informeret på forhånd. De har siden opfordret Binance til at genindsætte AERGOs spothandel for at stabilisere priserne, men børsen har endnu ikke reageret.

I mellemtiden tegner on-chain-metrics et dystert billede, hvor åben interesse falder kraftigt på tværs af platforme som Bybit (53 %), Gate.io (50 %) og MEXC (71 %).

Negative finansieringsrater, der spænder fra -3.000 % på Bybit til -1.600 % på Bitunix, signalerer en overvældende bearish stemning blandt handlende.

Bekymringer over AERGOs token-distribution er også dukket op, hvor forhandleren Altcoin Gordon bemærkede, at over 50% af udbuddet ejes af teamet, tidlige investorer og rådgivere.

Denne centraliserede kontrol giver anledning til frygt for insider-drevne prisudsving og drager sammenligninger med Mantars (OM) nylige kollaps på 90 % den 13. april.

For at tilføje kompleksiteten er AERGOs kontraktadresse for nylig migreret til 0x91af0fbb28aba7e31403cb457106ce79397fd4e6, et teknisk skift, der kan have bidraget til markedsusikkerhed.

Aergo-teamet er urokket af styrtet

Copy link to section

På trods af uroen understregede Aergo-teamet deres forpligtelse til langsigtet udvikling frem for kortsigtede prispumper i deres erklæring.

Holdet anerkendte, at bratte stigninger efterfulgt af skarpe nedture er et iboende aspekt af kryptovalutamarkedet og fastholdt, at deres fokus forbliver fast på langsigtet vækst frem for kortsigtede prisbevægelser.

Holdet sagde, at deres igangværende indsats er centreret om at udvide Layer 2-kapaciteterne for at skalere netværket og imødekomme avancerede, AI-integrerede arbejdsbelastninger, samtidig med at de fremmer institutionel adoption gennem strategiske partnerskaber og infrastruktur, der er tilpasset den virkelige verdens standarder.

Men indtil videre afhænger AERGOs fremtid af, om holdet kan genoprette markedets tillid og sikre et mere afbalanceret handelsmiljø, selvom det bredere kryptosamfund fortsætter med at diskutere, om Binances handlinger udgør manipulation eller blot afspejler den volatile karakter af gearet handel.