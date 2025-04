CartelFi vs XRP: Derfor kigger investorerne på CARTFI

Ripples XRP har ikke formået at bevæge sig massivt opad, selv efter en positiv juridisk opdatering.

XRPs pris handles i øjeblikket omkring 1,5 % højere til $2,09.

XRP oplevede et skarpt udbrud mellem 12. og 13. april, hvor den steg fra $2,00 til $2,24 – en stigning på 11,7 % drevet af en kraftig stigning i volumen.

Rallyet etablerede en klar modstandszone mellem $2,18 og $2,24, samtidig med at den kortsigtede støtte omkring $2,08-$2,10 blev styrket.

Det opadgående momentum er dog siden afkølet. Den seneste prisudvikling signalerer et bearish vendepunktsmønster, hvor XRP trækker sig tilbage til $2,09 og går ind i en konsolideringsfase.

Mens XRP-investorer håndterer usikkerheden, fanger et nyt projekt markedets opmærksomhed.

De investorer, der jagter asymmetriske muligheder – tidlige investeringer med et uforholdsmæssigt stort potentiale for store afkast – retter blikket mod CartelFi.

Yield farming-protokollen med karteltema er hurtigt blevet en af de bedste i DeFi-området og har rejst knap $1 million under sit forsalg inden for få dage efter lanceringen.

Ripple lander stor juridisk sejr

Ripple (XRP) holdt sig stabilt over 2,00 dollars torsdag og afspejlede Bitcoins modstandsdygtighed, da den største kryptovaluta blev handlet over 84.000 dollars.

Denne stabilitet følger en betydelig proceduremæssig udvikling i den langvarige juridiske kamp mellem SEC og Ripple.

Onsdag godkendte den amerikanske appeldomstol et fælles forslag fra Ripple og SEC om at sætte appellen i den igangværende XRP-retssag på pause.

Det giver begge parter plads til at arbejde på at indgå et forlig.

Ordren stopper yderligere briefing og kræver, at SEC indsender en statusrapport inden 15. juni.

Beslutningen signalerer meningsfulde fremskridt i retning af at løse en sag, der følges nøje af kryptosektoren på grund af dens potentiale til at forme fremtidige lovgivningsmæssige rammer.

Begge parter ser ud til at have indgået en principiel aftale, som afventer SEC’s endelige godkendelse.

Med stigende spekulationer om et muligt forlig har Ripple nu fået et pusterum, mens markedsdeltagerne afventer bekræftelse af det, der kan blive en skelsættende konklusion for den amerikanske kryptoregulering.

CartelFis unikke tilbud

CartelFi er ved at etablere sig som en revolutionerende spiller i krydsfeltet mellem meme-kultur og decentral finansiering (DeFi), hvor man tackler en vedvarende modsigelse på kryptomarkedet: afvejningen mellem meme-mønters spekulative appel og det ensartede afkast, der tilbydes af udbyttegenererende DeFi-protokoller.

Gennem dedikerede likviditetspuljer bygget til meme-mønter konverterer CartelFi spekulative, inaktive aktiver til produktiv kapital, hvilket gør det muligt for investorerne at fastholde eksponeringen over for meme-tokens’ høje potentiale, mens de tjener afkast, der typisk er forbeholdt traditionelle DeFi-aktiver.

Et afgørende træk ved CartelFis protokol er dens automatiske tilbagekøbs- og forbrændingsmekanisme, som bruger op til 100 % af de indsamlede gebyrer til at skabe et deflationært pres – en foranstaltning, der har til formål at stabilisere og gradvist forbedre tokenværdien over tid.

Med milliarder af inaktive meme-tokens låst inde i tegnebøgerne forsøger CartelFis platform at mobilisere denne inaktive kapital.

Dens model udfordrer forestillingen om, at meme-mønter er begrænset til spekulativ handel, og positionerer dem i stedet som bæredygtige, udbyttegenererende finansielle redskaber.

CartelFi forsalget skrider fremad

CartelFi presale er meget tæt på at nå $1 million.

CartelFi-forsalget har allerede tiltrukket over $990.000 fra de første deltagere, hvilket signalerer en stærk indledende interesse for projektets forslag.

Forsalget er struktureret over 30 faser og indeholder en prisstigning på 5 % i hver fase, hvilket giver incitament til tidlig deltagelse og skaber indbygget momentum, efterhånden som udbuddet skrider frem.

Tokenet ligger i øjeblikket på $0,032.

CartelFi’s pitch – at konvertere inaktiv meme-møntkapital til udbyttegenererende aktiver – skiller sig ud på et overfyldt marked.

Dette forsalg giver mulighed for at komme tidligt i gang med det, der beskrives som det “første DeFi-projekt, der gør memes til pengeprintere.”

De investorer, der er interesserede i at deltage, kan få adgang til yderligere oplysninger via CartelFi-hjemmesiden.