OPEC+ forbliver i kontrol på trods af svækket efterspørgsel og toldspændinger mellem USA og Kina

Oliepriserne kan falde til $50 per tønde, da handelsspændinger mellem USA og Kina ikke viser tegn på at aftage.

I et sådant scenarie forbliver Organisationen af ​​olieeksporterende lande i kontrol over oliemarkedet.

Eskaleringen af ​​handelskrigen mellem USA og Kina har overskygget den 90-dages toldpause på andre nationer, og flyttet konflikten tættere på et point of no return.

På trods af svingende priser og svækket efterspørgsel bevarer OPEC+ kontrollen og muligheden for at tilpasse produktionen efter behov, ifølge Rystad Energy.

Transportsektoren (inklusive lette erhvervskøretøjer, luftfart, lastbiler og søfart) og den petrokemiske sektor vil opleve de væsentligste negative påvirkninger i en langvarig handelskrig, sagde Janiv Shah, vicepræsident, råvaremarkedsanalyse, olie hos Rystad Energy, i en e-mail-kommentar.

“I dette scenarie kunne vi se Brent-oliepriserne falde til $50,” tilføjede Shah.

Vi forventer dog, at udbudskorrektioner og -forstyrrelser, sammen med stigende energiefterspørgsel på sommeren på den nordlige halvkugle, vil holde Brent-priserne omkring $70 pr. tønde.

Efterspørgselsscenario

Fraværet af en beslutning om tariffer og sanktioner vil resultere i høj økonomisk usikkerhed, øgede omkostninger og investeringsforsinkelser.

“Ved at bruge et konservativt estimat af et fald på 15% i global BNP-vækst – baseret på virkningen af ​​handelskrigen mellem USA og Kina i 2018-2019 – kunne vi se en vækst i olieefterspørgslen til kun 600.000 bpd i 2025, omkring halvdelen af ​​vores estimater før told,” sagde Shah.

Toldsatserne var meget lavere dengang med 25 % sammenlignet med de nuværende forslag pr. 14. april om 145 % amerikanske toldsatser på kinesiske varer og 125 % kinesiske toldsatser på amerikansk import.

Tidligere på ugen sænkede Det Internationale Energiagentur sin prognose for vækst i den globale olieefterspørgsel med 300.000 tønder om dagen til blot 730.000 tønder om dagen.

OPEC sænkede i sin månedlige oliemarkedsrapport også sin prognose for efterspørgsel i år en smule. Snittet var ikke så fremtrædende som IEA’s.

Det væsentlige spørgsmål er at bestemme, hvad der vil forårsage den nødvendige forsyningsjustering for at standse faldet i oliepriserne, ifølge Shah.

“Det åbenlyse svar: flere OPEC+ produktionsnedskæringer fra august og frem,” tilføjede Shah.

OPECs rollenøgle

OPEC+ har evnen til at justere produktionen ved at bremse eller vende stigninger, hvis efterspørgslen fortsætter med at falde, eller det eksterne udbud stiger for hurtigt.

OPEC+ forbliver i kontrol og vil tage skridt til at forhindre vedvarende prisfald.

Den potentielle beslutning afspejler OPEC+’s igangværende bestræbelser på at opretholde balancen i markedet.

Shah sagde:

Koncernen er villig til at sætte flere tønder på markedet, men kun på egne præmisser.

Rystad Energys estimater tyder på, at væksten i forsyningen uden for OPEC+ på mere end en million tønder om dagen fra større lande kan komme under betydelig risiko.

De første estimater forudsagde, at ikke-OPEC+ producenter ville se en vækst på 1,2 millioner tønder om dagen i 2025.

Konkurrencen varmer

Væksten fra de fem største ikke-OPEC+-producenter (USA, Brasilien, Canada, Norge og Argentina) kan dog komme til at ligge under dette skøn og stå over for nedadrettede risici.

Risikoen skyldes ikke kun faldende priser, men også fra en faldende efterspørgsel fra ikke-OPEC+ råoliekøbere.

“Det aggressive fald i Saudi-Arabiens officielle salgspriser (OSP’er) i denne måned viser, at konkurrencen om efterspørgsel efter råolie er ved at blive varmere,” sagde Rystad Energy.

Givet et muligt produktionstab på 500.000 tønder om dagen for ikke-OPEC+-producenter, vil OPEC+ sandsynligvis bevare en stærk position i håndteringen af ​​prisudsving.

Desuden har OPEC omkring 5,85 millioner tønder om dagen i reservekapacitet til olieproduktion.

Dette svarer til omkring 6% af den samlede globale olieforsyning.

Overholdelsesproblemet er fortsat

En nøglefaktor i OPEC+-strategiens succes er dog overholdelse.

Nogle medlemmer har overskredet deres produktionskvoter, især Kasakhstan, og har kæmpet for at overholde de aftalte grænser.

Kompensation blev fremhævet som en nødvendighed af OPEC+.

Onsdag sagde kartellet, at det havde modtaget nye kompensationsplaner fra folk som Irak, Kasakhstan og andre medlemslande.

Den opdaterede OPEC-kompensationsplan øger de månedlige produktionsnedskæringer, der nu spænder fra 196.000 tønder om dagen til 520.000 tønder om dagen, gældende fra denne måned til juni 2026, sagde kartellet i en officiel meddelelse.

Den tidligere plan havde lavere nedskæringer, der spænder fra 189.000 tønder om dagen til 435.000 tønder om dagen.

Oliemarkedet vil blive yderligere understøttet, hvis de planlagte produktionsnedskæringer gennemføres fuldt ud.

Dette skyldes det faktum, at disse nedskæringer i vid udstrækning ville opveje den planlagte stigning i produktionen på 411.000 tønder om dagen fra andre OPEC+-medlemmer i maj.

I mellemtiden var forsyningsbekymringer på oliemarkedet udbredt, da Trump-administrationen onsdag afslørede nye sanktioner rettet mod Irans olieeksport, med foranstaltninger mod et Kina-baseret “tekande”-raffinaderi også inkluderet.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation, bemærkede:

Så det er nok rimeligt at holde ud fra enhver seriøs investering, indtil der er noget yderligere klarhed, enten gennem Trumps tariffer eller gennem et forbedret teknisk billede.