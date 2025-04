Rusland kan presse på for sin egen stablecoin, efter at Tether frøs tegnebøger forbundet med en sanktioneret lokal børs efter håndhævelseshandlinger fra de amerikanske myndigheder.

I en tale til lokale medier opfordrede vicefinansminister Osman Kabaloev regeringen til at overveje at udvikle en rubel-peget stablecoin som et alternativ til Tethers USDT.

Hans kommentarer kom kun få uger efter, at Tether i sidste måned frøs USDT til en værdi af $27-28 millioner på tegnebøger tilhørende Garantex, en russisk kryptobørs under internationale sanktioner.

Kabaloev mener, at disse restriktioner har afsløret et stort svagt punkt i Ruslands digitale finansinfrastruktur, som er landets afhængighed af udenlandsk udstedte stablecoins.

Spændingerne eskalerede oprindeligt i begyndelsen af ​​marts, da det amerikanske justitsministerium sammen med tyske og finske myndigheder fjernede domæner knyttet til Garantex.

Blot få dage senere indførte det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver nye sanktioner og anklagede udveksling af hvidvaskningsmidler og behandling af transaktioner for sanktionerede enheder som Houthi-bevægelsen.

Garantex har anklaget Tether for at “gå ind i krigen mod det russiske kryptomarked”, og advare brugerne om, at alle USDT-transaktioner i russiske tegnebøger nu kan være i fare.

Selvom brug af stablecoin forbliver ubegrænset inden for Ruslands eksperimentelle juridiske regime, mener Kabaloev, at de seneste begivenheder gjorde det klart, at landet har brug for hjemmelavede alternativer.

“Den seneste blokering får os til at tænke, at vi skal overveje at skabe interne værktøjer, der ligner USDT, muligvis knyttet til andre valutaer,” blev han citeret for at sige.

Kryptoanvendelse i global handel

Russiske lovgivere har presset på for måder at integrere krypto i global handel som et middel til at omgå vestlige sanktioner. Sidste år vedtog det russiske parlament to krypto-relaterede lovforslag i deres førstebehandling, herunder et, der ville tillade, at digitale aktiver kan bruges i international handel.

Siden da har nogle russiske virksomheder vendt sig til digitale aktiver for at holde handelen flydende. Ifølge tidligere rapporter har russiske olieselskaber brugt Bitcoin, Ethereum og stablecoins som USDT for at lette betalinger med købere i Kina og Indien.

Selvom disse krypto-drevne handler stadig repræsenterer en lille del af det samlede volumen, løber de efter sigende op i titusinder af millioner dollars om måneden, hævdede kilder dengang.

En anden rapport fra investeringsfirmaet VanEck hævdede, at Rusland sammen med Kina var begyndt at bruge Bitcoin til at afvikle udvalgte energitransaktioner.

Da krypto allerede spiller en voksende rolle i handelen, er russiske embedsmænd også begyndt at varme op til ideen om en national kryptoreserve, svarende til de seneste træk i USA.

I marts foreslog borgerkammermedlemmet Evgeny Masharov at oprette en statsstyret reservefond ved hjælp af digitale aktiver konfiskeret gennem straffesager, som han mener kunne hjælpe med at styrke Ruslands finansielle stabilitet og reducere afhængigheden af ​​udenlandske reserver.

CBDC-lanceringen er forsinket

På denne baggrund har Rusland forsinket udrulningen af ​​sin digitale centralbankvaluta, som længe har været undervejs. Oprindeligt planlagt til massevedtagelse i midten af ​​2024, forventes den digitale rubel nu at blive lanceret tidligst i 2026.

Ifølge lokale medierapporter stammer forsinkelsen fra tekniske forhindringer, hvor mange banker kæmper for at migrere væk fra udenlandske softwaresystemer, især USA-baserede løsninger som Oracle.

Disse databasesystemer er afgørende for sikker behandling af store mængder transaktioner, og skift til indenlandske alternativer under de nuværende sanktioner har vist sig at være en udfordring for russiske banker, hvilket har gjort det vanskeligt fuldt ud at understøtte udrulningen af ​​den digitale rubel.