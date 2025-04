Aktierne i J Sainsbury PLC steg torsdag og lukkede op med 4 % til 257,8p, hvilket gør det til den bedste performer på FTSE 100-indekset.

Stigningen kom efter, at den britiske supermarkedsgigant rapporterede sine økonomiske resultater for hele året, som viste en stigning på 7,2 % i detailhandelens underliggende driftsresultat til 1,04 milliarder pund for regnskabsåret 2024/25.

Resultatet er første gang, Sainsbury’s har leveret over £1 milliard i årligt driftsoverskud, eksklusive engangsposter.

Opsvinget i aktiekursen markerer også et fuldt opsving fra sidste måneds lavkonjunktur, hvor Asdas meddelelse om prisnedsættelser udløste et frasalg i den britiske dagligvaresektor.

Sainsbury’s aktie, som var faldet så lavt som 223p under det bredere markedsudsalg bundet til politisk usikkerhed i USA, handler nu over niveauerne før Asdas bevægelse.

Resultaterne ser ud til at validere Sainsburys fokus på kerneforretninger inden for fødevaredetailhandel, som klarede sig godt midt i et vanskeligt handelsmiljø præget af stigende omkostninger og øget prisfølsomhed blandt forbrugerne.

Resultatmilepæl nået, men udsigterne er fortsat konservative

Copy link to section

Mens Sainsbury’s rapporterede et 38,6% hop i overskud før skat til £384 millioner, blev dette tal understøttet af en stærk præstation i sin fødevarevirksomhed og justeret for at udelukke engangsomkostninger til omstrukturering, herunder lukning af caféer i butikker og diske med varm mad.

Administrerende direktør Simon Roberts krediterede virksomhedens fremskridt til konsekvent investering i pris, produktkvalitet og kundeservice.

“Vi har leveret et stærkt sæt resultater ved at forblive tro mod vores strategi om at give kunderne det, de ønsker: stor værdi, kvalitet og service,” sagde han.

På trods af den rekordstore præstation slog selskabet en forsigtig tone for det kommende år.

Det forventede et underliggende driftsresultat for detailhandelen på omkring 1 milliard pund for regnskabsåret 2025/26, under analytikernes forventninger på 1,08 milliarder pund.

Vejledningen afspejler bekymringer om vedvarende inflation, højere arbejds- og forsyningskædeomkostninger og den skærpede konkurrence i den britiske supermarkedssektor.

Analytikere finder, at vejledningen er “dæmpet”, men forudser plads til opside, hvis markedet stabiliserer sig

Copy link to section

Mens markedet hilste det seneste års stærke resultater velkommen, tilbød analytikere blandede synspunkter om udsigterne.

Shore Capital-analytikerne Clive Black og Darren Shirley bemærkede, at Sainsbury’s er i en solid operationel position og planlægger at øge markedsandelen inden for detailhandel med fødevarer.

De anerkendte dog, at den afdæmpede vejledning afspejler en forsigtig tilgang midt i et skiftende konkurrencelandskab.

“Vejledningen viser vilje til at forsvare værdi-legitimationsoplysninger efter Asdas aggressive strategi,” skrev de i en note til kunder.

“Det kan være konservativt, men giver plads til opadrettede, hvis markedsdynamikken stabiliserer sig.”

RBC Capital Markets-analytikere Manjari Dhar og Richard Chamberlain sagde, at den lavere end forventet guidance var skuffende i betragtning af Sainsburys stærke tidligere præstationer og nylige kommentarer fra Tesco, der signalerede højere konkurrenceevne over hele linjen.

“Da sektoren er ved at være involveret i en egen handelskrig, forbereder Sainsbury sig på kampen med noget ekstra momentum, som burde give en vis beskyttelse,” sagde Richard Hunter, chef for markeder hos Interactive Investor.

Outlook til at hjælpe Sainsburys manøvre hård konkurrence

Copy link to section

Den britiske supermarkedssektor er gået ind i en fase med skærpet konkurrence, hvor prisnedsættelser dukker op som et nøglevåben i kampen om markedsandele.

Asdas beslutning om at sænke priserne sendte en ringvirkning på tværs af industrien, og tvang jævnaldrende som Sainsbury’s, Tesco og Marks & Spencer til at reagere.

Analytikere mener, at udsigterne fra Sainsbury’s er bevidst forsigtige, hvilket giver plads til at manøvrere, hvis forholdene forværres.

Hargreaves Lansdowns Aarin Chiekrie beskrev vejledningen som “konservativ”, omkring 8% under konsensus, og sagde, at den afspejler Tescos tilgang til at tilbyde fleksibilitet i en ustabil periode.

“Men tilbage for en total priskrig, kan der være plads til positive overraskelser, som året skrider frem,” tilføjede han.

På trods af usikkerhed på kort sigt er investorernes stemning over for Sainsbury’s fortsat relativt positiv.

Ifølge LSEG-data vurderer otte ud af tretten analytikere aktien et “køb” eller “højere”, mens mediankursmålet er på 300p – hvilket indebærer yderligere opadpotentiale.

Da Sainsbury’s forbereder sig på et potentielt vanskeligt år forude, ser det ud til, at det går ind i kampen med både momentum og forsigtighed.