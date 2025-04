De europæiske markeder viste kraftige fremgang torsdag, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, uventet udsatte en ny runde toldsatser på snesevis af lande, herunder EU.

Beslutningen sendte lettelsen bølgende gennem finansmarkederne, hvor FTSE 100 steg med mere end 4 % for at markere den største daglige stigning i måneder.

Den livlige stemning på Londons blue-chip-indeks blev dog dæmpet af stejle fald i supermarkedsandele.

Tesco og Sainsbury’s fremstod som dagens største efternøler, tynget af stigende bekymringer over en dybere priskrig i sektoren.

Tesco advarer om intens konkurrence og faldende overskud

Tesco-aktierne faldt med 7%, eller 24,4p, til 310,8p, deres laveste niveau siden juli, efter at detailhandleren advarede om, at overskuddet sandsynligvis ville falde i år, da det står til kamp på et stadig mere grusomt marked.

Virksomheden forventede et driftsoverskud mellem £2,7 milliarder og £3 milliarder for indeværende regnskabsår, et godt stykke under byens forventninger på omkring £3,2 milliarder.

Storbritanniens største købmand sagde, at den var ved at forberede sig på et “intens” konkurrencemiljø og planlagde at bevare fleksibiliteten for at forsvare sin markedsandel.

Administrerende direktør Ken Murphy fremhævede Tescos intention om at fortsætte med at investere i værdi for shoppere, selvom inflationspres og stigende driftsomkostninger bider.

“I de sidste par måneder har vi set en yderligere stigning i konkurrenceintensiteten på det britiske marked,” bemærkede virksomheden i sit outlook.

“Vi giver vejledning, der giver os fleksibilitet og ildkraft til at reagere på de aktuelle markedsforhold.”

Tescos advarsel trak også aktierne i rivalen Sainsbury’s ned, som faldt med 5% eller 12p til 223,8p.

Asdas aggressive rabatter øger presset

Frygten for priskrig er blevet drevet af et fornyet skub fra Asda, ledet af formand Allan Leighton, som tidligere på året afslørede supermarkedets største runde af prisnedsættelser i 25 år under sin “Rollback”-kampagne.

Denne aggressive prisstrategi, der sigter mod at afværge discountkædernes hurtige fremmarch, Aldi og Lidl, øger indsatsen for etablerede spillere.

“Supermarkeder kan være ved at gå i gang med deres egen handelskrig,” sagde Richard Hunter, chef for markeder hos Interactive Investor. “

“Asdas aggressive angreb på priserne, hvis det sker fuldt ud, vil sandsynligvis barbere profit på tværs af sektoren.”

Hunter bemærkede, at Tesco-aktierne allerede var faldet med 10% i år før torsdagens handel, midt i stigende forventninger og en usikker økonomisk baggrund. Han advarede om, at modvind var indstillet til at fortsætte.

På trods af udfordringerne rapporterede Tesco om en stigning på 10,6 % i det justerede driftsoverskud for det foregående regnskabsår til 3,128 milliarder pund, hvor koncernens salg steg 3,5 % til 63,64 milliarder pund.

Forhandleren øgede også sin markedsandel i Storbritannien til 28,3 %, det højeste niveau siden 2016.

Når man ser fremad, sagde Tesco, at det sigter mod omkostningsbesparelser på omkring 500 millioner pund for at opveje stigende udgifter, herunder en stigning på 235 millioner pund i National Insurance-bidrag.

Analytikere siger, at Tesco stadig er godt placeret på trods af risici

Mens investorer reagerede nervøst på Tescos forsigtige udsigter, antydede nogle analytikere, at selskabet fortsat er godt positioneret til at klare stormen.

Aarin Chiekrie, aktieanalytiker hos Hargreaves Lansdown sagde: “ Frygten for en priskrig, der kunne presse rentabiliteten, har tynget stemningen på tværs af sektoren for nylig, men den er ikke blevet til noget endnu.”

“Selv hvis en priskrig opstår, mener Tesco, at det er i den mest konkurrencedygtige position, det har været i i mange år, hjulpet af Aldi-prismatchet og Clubcard-priser, der holder kunderne loyale. Og på trods af de seneste overskrifter ser Asda ikke ud til at have den økonomiske ildkraft til at forstyrre denne dynamik.”

Hunter gentager dette synspunkt og tilføjede: “Den kommende kamp er, at Tesco skal tabe i stedet for at Asda vinder. Faktum er, at koncernens markedsandel endnu en gang er steget til 28,3 %, hvilket svarer til den for de nærmeste rivaler, Sainsbury og Asda tilsammen.”