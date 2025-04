Hvordan Hermès forbliver robust i økonomisk usikkerhed på skuldrene af sine mest eftertragtede Birkin-tasker

Mens luksusvirksomheder navigerer i det urolige vand af en global økonomisk afmatning, har franske Hermès igen fundet stabilitet i sine mest ikoniske kreationer – Birkin- og Kelly-håndtasker.

Virksomheden rapporterede en stigning på 7% i salget for første kvartal af 2025, hvilket knapt savnede analytikernes forventninger, men bekræftede alligevel sin status som en af ​​sektorens mest robuste aktører.

Mens rivaler kæmper med faldende efterspørgsel og prispres, har Hermès’ tidløse strategi og urokkelige appel til ultra-velhavende klienter hjulpet det med at holde kursen, selvom der er usikkerhed om takster og Kinas ejendomsrelaterede afmatning.

Birkin og Kelly tasker driver butikstrafik og salg på tværs af kategorier

Birkin-tasken – opkaldt efter den britiske skuespillerinde Jane Birkin – og Kelly – udødeliggjort af Grace Kelly – er længe blevet betragtet som kronjuvelerne i Hermès-porteføljen.

Deres ry som statussymboler er kun blevet dybere i de senere år, hvor samlere er villige til at bruge titusindvis af dollars og vente måneder eller endda år på at erhverve dem.

I en nedtur gør de mere end bare at sælge godt.

De fungerer som ankerprodukter, trækker kunder ind i butikken og tilskynder til køb i andre kategorier, herunder tørklæder, smykker og ready-to-wear.

Kendt i luksuskredse som “pre-spend”, opbygger shoppere ofte en købshistorie med mærket gennem varer med mindre billetter, såsom $270 silkeslips eller $40.000 armbånd, i håb om til sidst at blive tilbudt en Birkin.

Denne strategi er fortsat yderst effektiv.

Selvom efterspørgslen i det kinesiske fastland viste tegn på spænding i første kvartal, havde Hermès vækst på tværs af alle regioner, inklusive Amerika, hvor lave lagerniveauer i begyndelsen af ​​2025 blev opvejet af et stærkt salg i marts.

Ledelsen bemærkede, at tendenserne har været positive gennem begyndelsen af ​​april.

Kinas afmatning og toldtrusler formår ikke at ryste investorernes tillid

Hermès’ præstation i Kina – en region, der står over for vedvarende forbrugerforsigtighed – var mærkbart afdæmpet.

Alligevel skilte den sig ud i forhold til konkurrenterne, hvoraf mange har oplevet betydelige afmatninger i hele Asien.

I USA, hvor toldsatserne på europæiske varer er sat til at stige med 10 % fra den 1. maj under Trump-administrationen, er Hermès fortsat fortrøstningsfuld.

Ledelsen mener, at de kan overføre disse omkostninger til amerikanske forbrugere – en påstand, som kun få andre luksushuse kan fremsætte med sådan selvtillid.

Den tillid stammer fra mærkets enestående prissætningskraft.

I et notat i sidste uge gentog Jefferies-analytikere, at Hermès er godt positioneret til at overgå sine jævnaldrende, og beskriver virksomheden som en “sikker havn” midt i den vedvarende turbulens i luksussektoren.

Analytikerne fastholdt en “relativ præference” for Hermès på grund af dens elitekundebase og konsekvente efterspørgselsmønstre.

Lavet til at holde: lav produktion, høje marginer

Et nøgleelement i Hermès’ modstandskraft ligger i dens ultrakontrollerede produktionsmodel.

Mærket laver ikke mere end 70.000 Birkin-tasker om året, hver håndlavet af en enkelt håndværker over 18 til 24 timer.

Kelly tasker har en tilsvarende omhyggelig tilgang, der ofte kræver 14 til 20 timers arbejde af en enkelt læderarbejder.

Denne håndværksmæssige metode, kombineret med begrænset tilgængelighed og ingen rabat – selv under lavkonjunkturer – har hjulpet Hermès med at fastholde nogle af de højeste marginer i luksusindustrien.

Mens rivaler som Kering lejlighedsvis har satset på nedskrivninger for at rydde lager, har Hermès aldrig sat pris på sine håndtasker, hvilket forstærker deres status som modeartikler af investeringskvalitet.

Mærkets omhyggelige kontrol over udbuddet bevarer ikke kun eksklusiviteten, men driver også videresalgsværdien.

Samlere behandler poserne som kunst eller sjældne ure, hvor mange værdsætter deres værdi over tid.

Selv brugt kan en Birkin kræve en præmie på 30-50 % i forhold til dens oprindelige udsalgspris, især i farver eller materialer, der er svære at finde.

Velhavende kundekreds isolerer brand fra makrochok

I modsætning til masse-luksusspillere henvender Hermès sig til den globale elite.

Ifølge Bain & Co. tegner de øverste 2 % af luksuskøbere sig for over 40 % af sektorens udgifter, og Hermès er uforholdsmæssigt eksponeret over for dette niveau.

Disse forbrugere er relativt isolerede fra stigende renter eller bekymringer om leveomkostninger, hvilket betyder, at deres skønsmæssige forbrugsmønstre holder fastere, når økonomien bliver sur.

Denne dynamik var tydelig i Hermès’ resultater for 2024 for hele året, som viste en stigning på 17 % i salget ved konstante valutakurser – langt overgået branchen.

Selv i USA, hvor efterspørgslen aftog efter februar på grund af toldspekulation, så Hermès tegn på bedring i marts.

Den stille gigant af luksus fortsætter med at overgå

Mens konglomerater som LVMH forfølger højprofilerede opkøb og ekspanderer til nye kategorier, forbliver Hermès fokuseret på sin smalle, men yderst profitable kerne.

Det undgår berømthedsmarketingkampagner og sæsonbestemte modefadser, i stedet for at stole på håndværk, knaphed og arv for at tiltrække kunder.

Denne urokkelige sammenhæng er ikke gået ubemærket hen af ​​investorerne.

Hermès handler nu til næsten 45 gange terminsindtjening – mere end det dobbelte af gennemsnittet for luksusselskaber – og oversteg for nylig en markedsværdi på €220 milliarder, hvilket gør det til Europas næstmest værdifulde virksomhed efter LVMH.

Selvom den måske har misset målet med et hår i 1. kvartal, forbliver Hermès branchens nordstjerne – luksus, når det er reneste og mest holdbare.