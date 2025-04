Bitcoin topper $87.000 midt i politiske rystelser, STX, MANA, FARTCOIN hopper over 10 %

Bitcoin genvandt til det prisniveau, der sidst blev set i slutningen af ​​marts, før det mandag satte omkring $87.000.

Bitcoins rally blev understøttet af et bredere opsving i risikoaktiver, da handlende reagerede på den seneste makroudvikling i USA.

Den samlede kryptomarkedsværdi steg med næsten 2% i løbet af de sidste 24 timer til $2,85 billioner, mens Crypto Fear & Greed Index steg to point til 39.

Altcoins afspejlede tendensen, og en række top-tokens blev set sidde i overskud, når de skrev.

Hvorfor steg Bitcoin?

Copy link to section

En lang række faktorer hjalp Bitcoins opsving, selvom meget af det positive momentum fulgte efter, at US Dollar Index faldt til det laveste niveau siden marts 2022, hvilket udløste en ny efterspørgsel efter alternative aktiver.

Politiske uroligheder spillede også en rolle med Trumps sidste uges kommentarer om fyringen af ​​Fed-formand Jerome Powell og hans fremstød for rentenedsættelser vakte bekymring over centralbankernes uafhængighed.

Det svækkede til gengæld tilliden til den amerikanske dollar og genoplivede Bitcoins appel som en sikring mod både valutaforringelse og politisk ustabilitet.

Markederne har en tendens til at blive urolige, når pengepolitikken ser ud til at blive styret af politik, og da Trump åbenlyst opfordrede til Powells fjernelse og rentenedsættelser, fik dollaren et hit.

Guld, en traditionel sikker havn, steg til nye rekorder i mandags, hvilket forstærkede ideen om, at investorer aktivt søgte beskyttelse mod fiat-volatilitet.

Bitcoin, ofte døbt “digitalt guld”, så ud til at drage fordel af den samme flugt-til-sikkerhed-stemning, især blandt yngre eller krypto-indfødte investorer.

På den geopolitiske front hentede Bitcoin også styrke fra Trumps bemærkninger om toldforhandlinger med Japan og Kina.

Udsigten til at lette handelsspændingerne løftede den samlede risikoappetit, hvilket tilskyndede kapital til at rotere tilbage til aktier og krypto.

For Bitcoin betød dette ekstra støtte fra både makroafdækningsstrømme og forbedret stemning på tværs af globale markeder.

Forskere ved QCP Capital bemærkede, at den institutionelle interesse, som var aftaget på grund af de seneste handelsspændinger, så ud til at vende tilbage.

Dette blev afspejlet i de positive strømme til spot-Bitcoin-børshandlede fonde (ETF’er), som så nettoindstrømning på $13,4 millioner i sidste uge, efter mere end $700 millioner i udstrømning den foregående uge.

Vil rallyet fortsætte?

Copy link to section

Som dækket af Invezz i sidste uge, så dagens rally, at Bitcoin endelig brød over Ichimoku Cloud- modstanden, et niveau, der gentagne gange havde lukket opadgående momentum i de seneste uger.

Med skyen på linje omkring $85K-regionen, markerede mandagens træk en teknisk sejr for tyrene, men om BTC kan holde over denne zone og vende den til støtte, er stadig uvist.

Ifølge Arthur Hayes kan Bitcoins udbrud signalere starten på et meget større træk.

BitMEX-medstifteren mener, at kommende US Treasury-tilbagekøbsoperationer kan fungere som en vigtig katalysator, der tilfører frisk likviditet i systemet og giver næring til yderligere gevinster for Bitcoin.

Tilbagekøb af statskassen indebærer, at staten tilbagekøber sine egne obligationer fra markedet, et skridt, der kan lette de finansielle forhold og øge tilgængeligheden af ​​kapital.

Hayes beskrev denne potentielle likviditetsbølge som “Bazookaen”, hvilket tyder på, at det kunne være det sidste vindue for investorer til at akkumulere Bitcoin, før det krydser ind i sekscifret territorium.

Andre, som Bitget-chefanalytiker Ryan Lee, pegede på den svækkede amerikanske dollar som en vigtig katalysator, der sandsynligvis vil sætte skub i Bitcoins fortsatte stigning.

Ifølge Lee antyder kombinationen af ​​stærk handelsvolumen og et bekræftet udbrud fra et faldende kilemønster på det ugentlige diagram, at Bitcoin kunne forberede sig til en test af modstandsniveauet på $90.000.

Navnlig blev dette breakout-mønster også forudset af analytikere som Crypto Caesar, der delte en lignende opsætning i sidste uge. Se nedenfor.

BTC/USD ugentligt diagram. Kilde: Crypto Caesar

Med dette nylige træk har Bitcoin også “med succes bekræftet et breakout ud over den multi-måneders nedadgående trend”, ifølge kollega Rekt Capital, som bemærkede, at flagskibskryptoen nu presser ud over 21-ugers EMA, et vigtigt teknisk modstandsniveau omkring $86.600.

Rekt Capital påpegede, at en ugentlig lukning over dette niveau, efterfulgt af en vellykket gentest, ville fungere som et stærkt bekræftelsessignal for yderligere opside.

Den 21-ugers EMA har historisk set fungeret som en dynamisk støtte- og modstandslinje under store Bitcoin-markedscyklusser.

Ikke alle var dog overbeviste om, at stævnet ville holde. Bloombergs senior råvarestrateg, Mike McGlone, advarede om, at Bitcoin stadig kan stå over for et betydeligt nedadgående pres, især hvis guldets momentum fortsætter med at accelerere.

McGlone bemærkede, at risikoaktiver som Bitcoin viser tegn på at vende tilbage til deres langsigtede midler, og påpegede, at BTC’s 200-ugers glidende gennemsnit i øjeblikket ligger tæt på $46.300 – omkring 47% under det nuværende niveau.

Når du skrev, steg Bitcoin omkring 4 % på dagen og handlede til $87.329.

Altcoins stiger sammen med Bitcoin

Copy link to section

Den samlede altcoin-markedsværdi steg med 8% i løbet af den seneste dag til 1,15 billioner dollars, hvor adskillige top-tokens noterede tocifrede gevinster.

Stacks (STX) førte de bedste altcoins og steg 13,9% til $0,70, da dets handelsvolumen steg næsten 300% til $143 millioner.

Bevægelsen var i høj grad drevet af Bitcoins rally, kombineret med at STX brød ud af en faldende kile, et klassisk bullish mønster.

Decentraland (MANA) fulgte efter med en stigning på 12 % til $0,31, forstærket af et breakout over en flere ugers stigende trendlinje og stigende derivataktivitet.

Fartcoin (FARTCOIN) steg 10,3 % til 0,91 dollar, og red på den bredere meme-møntbølge, der løftede sektorens markedsværdi med 3,3 % til 50,7 milliarder dollar.

Andre store meme-tokens som DOGE, SHIB, PEPE og BONK registrerede også bemærkelsesværdige gevinster mellem 3 og 8%.

Kilde: CoinMarketCap