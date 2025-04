Tesla-aktier tanker over 6% foran tirsdagens indtjening, da analytiker sænker kursmålet

Tesla-aktierne faldt omkring 6% i den tidlige handel mandag til omkring 225 $, med bredere amerikanske markeder også under pres.

Dow-indekset faldt 454 point eller 1,2 %, mens S&P 500 faldt 1,4 % , og Nasdaq faldt 1,8 %.

Investorer fortsætter med at overvåge tariffer, protester og kommende indtjening, med yderligere bekymring over, hvordan præsident Donald Trumps handelsholdning kan påvirke Teslas forretning i Kina.

Aktien har været volatil og steg fra omkring $250 før valget til $480 i ugerne efter, drevet af optimisme over en potentiel anden Trump-periode og CEO Elon Musks bånd til administrationen.

Det rally vendte efter skuffende leveringstal i første kvartal og øget undersøgelse af Musks politiske engagement, hvor aktierne faldt til lige over $280 den 2. april.

Tesla-aktien er faldet mere end 40% indtil videre i år.

Tesla skal efter planen rapportere sine økonomiske resultater for første kvartal 2025 senere på ugen.

Analytikere har en konsensus omsætningsestimat på cirka 21,83 milliarder dollar, med en indtjening per aktie, der forventes at blive 0,44 dollar.

Hvorfor TSLA-aktien tager et dyk i dag

Mandagens udsalg fulgte en Reuters-rapport fra fredag, hvori det hedder, at Tesla har udskudt sit planlagte lavprisbil til 2026.

Virksomheden havde tidligere angivet, at produktionen ville starte i første halvdel af dette år, hvor bilen forventes at blive prissat omkring $30.000.

Rapporten sagde, at Tesla nu sigter mod produktion af 250.000 enheder af den billigere model i 2026.

Med Tesla indstillet til at rapportere resultater på tirsdag, forventes opdateringer om dette køretøj at være et centralt fokus.

Den prisbillige model har været meget ventet af både investorer og fans, set som afgørende for at tiltrække nye købere og opveje faldende salg og faldende markedsandel.

En anden faktor, der påvirkede Teslas aktiekurs, var Barclays’ beslutning om at sænke sit kursmål forud for selskabets indtjeningsrapport.

Investeringsanalysefirmaet reducerede sit mål til $275 fra $325, med henvisning til svagere køretøjsleverancer og faldende fortjenstmargener.

Analytiker sænker Teslas aktiekursmål

Barclays har sænket sit kursmål på Tesla til $275 fra $325 forud for selskabets resultater for første kvartal, og opretholder en Equal Weight-rating på aktien.

Det reviderede mål antyder en opside på 13,9 % fra torsdagens lukning.

Analytiker Dan Levy beskrev opsætningen af ​​Teslas indtjening som “forvirrende”, og pegede på bekymringer over svækkelse af fundamentale faktorer, herunder forventninger til, at automargener i første kvartal ekskl. kreditter nåede et nyt lavpunkt.

Han markerede også en blød start på 2025-køretøjsvolumen, hvilket rejste tvivl om virksomhedens vækstudsigter i år.

Levy bemærkede dog, at en stærk fortælling kunne opveje svage fundamentale forhold, især hvis administrerende direktør Elon Musk signalerer planer om at træde tilbage fra sit politiske engagement og genfokusere på Tesla i betragtning af vigtigheden af ​​AI, autonom kørsel og robotteknologi for virksomhedens langsigtede udsigter.

I sidste uge sænkede analytikere hos UBS, Goldman Sachs og Mizuho deres kursmål for virksomheden, hvilket pegede på stigende tarifrisici, svækkende efterspørgsel og sandsynligheden for indtjeningsrevisioner.