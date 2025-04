Trumps krig med Federal Reserve: inde i den juridiske kamp for at fyre Jerome Powell

Hvad der før var et uafhængigt organ, Federal Reserve, er nu en del af de politiske diskussioner under Trump-administrationen.

Præsident Donald Trump har eskaleret sine angreb på Fed-formand Jerome Powell og hævder, at hans opsigelse “ikke kan komme hurtigt nok.” Men det handler ikke kun om renter.

Trump presser på for at omforme strukturen af ​​amerikanske regeringsinstitutioner, begyndende med Federal Reserve.

Men er det overhovedet lovligt? En højesteretssag, der allerede er i gang, kan give ham den juridiske hjemmel, han har brug for.

Hvordan kom det til dette?

Trumps offentlige fejde med Jerome Powell begyndte for år siden under hans første periode. Selvom Trump udnævnte Powell til formand i 2018, blev deres forhold næsten med det samme.

Dengang ønskede Trump lave renter for at sætte skub i aktiemarkedet. Powell hævede på den anden side renten med henvisning til inflationsbekymringer.

Gennem hele 2019 og ind i pandemiåret 2020 slog Trump gentagne gange ud.

Han kaldte Powell “fjenden” og foreslog at fyre ham. Han bad endda advokater fra Det Hvide Hus om at undersøge juridiske muligheder for hans fjernelse.

Men Powell har altid holdt fast og insisteret på, at Fed skal forblive uafhængig og datadrevet.

Spol frem til 2025, og fejden har genoptaget. Powell advarede for nylig om, at Trumps aggressive toldsatser ville øge inflationen og bremse væksten.

Trump svarede med fornyede trusler og anklagede Powell for at “spille politik” og sagde, at hans opsigelse “ikke kan komme hurtigt nok.”

Hvad er på spil juridisk?

I centrum af den juridiske kamp er en højesteretsdom fra 1935 kendt som Humphrey’s Executor .

Denne sag dannede den varige præcedens, at præsidenter ikke kan fjerne embedsmænd ved uafhængige reguleringsorganer uden en rimelig grund.

Målet var at beskytte agenturer som Fed mod politisk indblanding.

Men Trump vil have den præcedens omstødt. Hans administration hævder, at den krænker præsidentens autoritet under forfatningen.

Ifølge generaladvokat D. John Sauer skulle præsidenten ikke skulle uddelegere den udøvende magt til embedsmænd, der modsætter sig hans dagsorden.

Det juridiske argument vandt indpas i 2020, da højesteret afgjorde 5-4, at præsidenten kunne fyre chefen for Consumer Financial Protection Bureau.

Men den sag handlede om et enkelt-direktør-bureau. Fed, der opererer under en bestyrelse på syv medlemmer, har indtil videre været uden for rækkevidde.

Nu bruger Trump en anden sag. Denne involverer føderale arbejdsbestyrelser for at bringe spørgsmålet tilbage til domstolen.

Og denne gang er implikationerne meget bredere.

Handler denne højesteretssag virkelig om Fed?

Sagen for domstolen involverer Trumps fyring af to embedsmænd fra National Labour Relations Board og Merit Systems Protection Board.

Selvom det kan virke uafhængigt, kan resultatet påvirke, hvordan alle uafhængige agenturer styres, inklusive Federal Reserve.

Trumps advokater insisterer på, at Fed er anderledes. De peger på dens unikke finansiering, historie og struktur.

I tidligere afgørelser har domstolen anerkendt, at Fed er “i en anden liga.”

Alligevel hævder kritikere, at hvis domstolen svækker eller vælter Humphreys eksekutor , åbner det døren for også at fjerne Powell.

Powell har på sin side sagt, at han ikke tror på, at sagen vil gælde for Fed.

Men den tidligere NLRB-formand Gwynne Wilcox, en af ​​de afskedigede embedsmænd, advarede domstolen om, at en afgørelse i Trumps favør kunne bringe Feds uafhængighed i fare og ryste investorernes tillid.

Hvorfor Fed fortsat er et særligt tilfælde

I modsætning til de fleste agenturer er Federal Reserve beskyttet af flere lag af juridisk og strukturel isolering.

Dens guvernører kan kun fjernes “af årsag”, og institutionen finansierer sig selv i stedet for at stole på Kongressen.

Disse funktioner var designet til at beskytte pengepolitikken mod politisk indblanding.

Fed har også et dobbelt mandat: prisstabilitet og maksimal beskæftigelse.

Powell og hans team har holdt priserne stabile i de seneste måneder og venter på mere klarhed om, hvordan tariffer kan påvirke inflation og vækst.

Trump ser denne pause som en hindring.

Alligevel har højesteret aldrig direkte taget stilling til, om præsidenten kan fyre en siddende Fed-stol.

Og mens den nuværende præcedens hælder til Powells favør, kan en ændring i juridisk fortolkning ændre alt.

Hvad siger Trumps inderkreds?

Der er en vis uenighed inden for Trumps eget hold.

Finansminister Scott Bessent har advaret om, at en svækkelse af Feds uafhængighed kan skade finansmarkederne og investorernes tillid. Han kaldte pengepolitik “en juvelæske, der skal bevares.”

På den anden side har den økonomiske rådgiver Kevin Hassett mildnet sin tidligere position. I 2021 sagde han, at fyring af Powell ville skade Feds troværdighed.

Men nu siger han, at præsidentens team “studerer”, om det kan gøres lovligt. Han citerede “ny juridisk analyse”, men kom ikke med detaljer.

Beregningerne fra Trumps hold er klare: Han vil have mere kontrol, men han ved også, at markederne kan gå i panik, hvis Fed fremstår som politiseret.

Hvorfor det betyder noget, og hvad kommer dernæst

Det handler ikke kun om Powell eller renter. Det handler om, hvorvidt præsidenter kan udøve direkte kontrol over institutioner, der er bygget til at være uafhængige.

Hvis det lykkes Trump at få højesteret til at svække Humphreys eksekutor , vil det skabe en juridisk præcedens, der kan overleve hans præsidentperiode.

Den nuværende fejde, som er offentlig for alle at se, er kun toppen af ​​isbjerget.

Uanset udfaldet vil det helt sikkert have ekstraordinære implikationer på juridiske, politiske, økonomiske og institutionelle områder.

Nogle siger, at Trump forsøger den mest aggressive udvidelse af udøvende magt siden FDR.

Højesteret ventes snarest at afsige dom i arbejdsnævnssagen.

For nu forbliver Powell i sin rolle indtil udgangen af ​​sin periode i 2026.

Men hvis domstolen tildeler Trump affyringsbeføjelser, vil kampen om kontrol med Federal Reserve eskalere.

Hvis domstolen tøver med at røre ved Fed, kan Trump stadig forfølge alternative juridiske fortolkninger, stable Fed med loyalister eller sigte mod at omforme dens struktur via udøvende ordrer og udnævnelser.