Diese 6 Krypto Presales bieten die besten Coins zum Investieren für 2023

Presales bieten aufgrund ihres hohen Renditepotenzials einige der besten Krypto Coins, in die man investieren kann. Viele vielversprechende neue Projekte bringen ihre Token im Rahmen dieser Veranstaltungen auf den Markt und bieten Early Adopters die einmalige Chance, große Renditen mit ihren Investitionen zu erzielen.

Hier sind die 6 besten Krypto Coins, in die du investieren kannst und die sich derzeit in der Presale-Phase befinden:

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade bietet einen der besten Krypto-Presales und Krypto-Token, in die man derzeit investieren kann. Das Projekt wird die erste von der Community betriebene Spielhalle sein und soll die größte Sammlung von Online-Arcade-Spielen bieten, die auf der Blockchain zu finden ist.

Die Metaverse Arcade könnte eine der besten Krypto Coins sein, in die man investieren kann, denn jedes einzelne Spiel in der Arcade soll integrierte finanzielle Belohnungen für seine Spieler/innen bieten. Während die meisten Blockchain-Spiele nur ein einziges Spielerlebnis bieten, bietet Metacade eine wachsende Auswahl für die Spieler/innen.

Der MCADE Presale hat in nur 13 Wochen $7,5m Investitionen angezogen, was ihn zu einem der heißesten Krypto-Presales im Web3 macht. Ein wichtiger Grund, warum MCADE einer der besten Krypto Coins ist, dass er umfangreiche Verdienstmöglichkeiten bietet, die über den Spielbereich der Plattform hinausgehen.

Metacade wird Nutzer/innen auch für ihre Beiträge zur Community belohnen, z. B. für Spielbewertungen, das Teilen von Alpha und die Interaktion mit anderen Mitgliedern. Indem eigene Inhalte mit einem Krypto-Einkommen belohnt werden, kann Metacade dazu beitragen, den Wissensaustausch in der Blockchain-Gaming-Branche insgesamt zu fördern.

Darüber hinaus schafft Metacade neue Arbeitsplätze für Web3-Nutzer. Der Work2Earn-Mechanismus verbindet Karrieresuchende mit Blockchain-Jobs bei einigen der besten neuen Krypto-Start-ups. Jedes Jobangebot bei Metacade ist bezahlt und könnte sich gut im Lebenslauf von Krypto-Enthusiasten machen. Mit so vielen spannenden Funktionen ist Metacade zweifellos einer der besten Presales für Kryptowährungen, die du jetzt kaufen solltest.

>>> Du kannst am Metacade Presale hier teilnehmen <<<

2. EstateX (ESX)

EstateX ist ein revolutionäres Blockchain-Projekt, das das Potenzial hat, die Immobilienbranche zu verändern und sie für Nutzer/innen auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen. Mit dieser fraktionierten Investitionsmethode kann jeder Teile von Immobilien erwerben, wobei jeder gelistete Immobilienanteil mit Gewinn gekauft, verkauft und gehandelt werden kann.

Der Presale von ESX ist eine äußerst attraktive Investitionsmöglichkeit, die in den kommenden Jahren zu großen Gewinnen führen könnte. EstateX verbindet nicht nur traditionelle Immobilieninvestitionen mit modernster Technologie, sondern sein einzigartiger Wert liegt auch in seiner Fähigkeit, den Zugang zu Immobilien zu erleichtern.

EstateX ist einer der besten Krypto Coins, in die man jetzt investieren kann, und die perfekte Wahl für alle, die den Token-basierten Immobilienhandel ausprobieren wollen. Er hat das Zeug dazu, den Online-Handel voranzutreiben und sollte von denjenigen nicht übersehen werden, die ihr Portfolio mit einem großartigen DeFi-Projekt bereichern wollen.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact setzt mit seiner ambitionierten Mischung aus atemberaubender Grafik, fesselndem Gameplay und revolutionären GameFi-Krypto-Funktionen neue Maßstäbe im Spiel. Es ist eines der ersten Projekte auf der Blockchain, das dank seiner niedrigen Transaktionsgebühren auf der Binance Smart Chain und den grafischen Fähigkeiten der Unreal Engine 5 Grafiken in AAA-Spielqualität und immersive virtuelle Welten bietet.

Gamer auf der ganzen Welt sind von der Anfang des Monats gestarteten Demo von Artyfact begeistert und freuen sich darauf, die Web3-Welt zu erkunden. Angesichts der einzigartigen Möglichkeiten der Plattform und der langfristigen Renditen ist es keine Überraschung, dass Artyfact auf Platz 8 der GameFi Krypto Top 10 für Presales steht und damit eine ideale Investitionsmöglichkeit darstellt.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze belegt den fünften Platz bei den besten Krypto Presales im Jahr 2023. MetaBlaze bietet eine hervorragende Gelegenheit für Frühphaseninvestoren, da es ein umfassendes, immersives GameFi-Erlebnis und ein beeindruckendes langfristiges Potenzial bietet. Es besticht nicht nur durch seine fotorealistische Grafik, sondern die Spieler/innen können dank der Blockchain-Technologie auch ihre NFT-Sammlungen besitzen.

Das Spiel spielt in Galaxia Blue – einem digitalen Universum mit vielen Geheimnissen, die darauf warten, erforscht zu werden, während die Spieler/innen in der Geschichte vorankommen und ihre Charaktere entwickeln. Es beherbergt viele Feinde, die für finanzielle Belohnungen bekämpft werden können – ein Anreiz, der den Wert des Spiels als eines der besten Presales für Kryptowährungen noch erhöht.

Um das Geschäft zu versüßen, führt MetaBlaze mehrere Sammlungen von NFTs ein (darunter MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc und MetaGnome), die einen einzigartigen Nutzen im Spiel bieten. MBLZ-Tokens werden sowohl für Belohnungen als auch für den Handel auf dem integrierten Marktplatz der Plattform verwendet. MetaBlaze ist sicherlich ein vielversprechender Presale und einer der besten Coins, in die man jetzt investieren kann.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken ist ein neuer Token, der von der Marke I Fancy That eingeführt wird. Er wird verwendet, um Transaktionen auf der Plattform über eine speziell entwickelte Kryptowährungs-Brieftasche und -Börse abzuwickeln.

Die Veröffentlichung des FANCY-Tokens wird mit mehreren neuen Blockchain-Diensten einhergehen, um den Inhabern ein optimales Nutzererlebnis auf der neuen Plattform zu ermöglichen. Wenn die Nutzer/innen Immobilienprodukte aus dem breiten Angebot von I Fancy That kaufen wollen, werden die Kryptowährungs-Wallet und die integrierte Börse für ein reibungsloses Nutzererlebnis sorgen, damit jeder mit dezentralen Technologien Transaktionen durchführen kann.

Darüber hinaus wird I Fancy That eine Visa-Debitkarte anbieten. FNCY-Token können so in Geschäften auf der ganzen Welt ausgegeben werden, da die Nutzer/innen ihre Debitkarte aufladen und ihre Kryptowährung sofort und mit geringen Gebühren ausgeben können.

6. Minero (RIO)

Minero ist ein spannender Neuzugang auf dem GameFi-Kryptomarkt und belegt Platz 2 der Top 10. Seine einzigartigen Funktionen locken die Spieler/innen mit der Möglichkeit, RIOZ-Tokens zu verdienen, indem sie an GameFi-Aktivitäten wie dem Kauf von Miner-NFTs, dem Mieten von Lagerhäusern und dem Bezahlen von Strom und anderen Versorgungsleistungen teilnehmen.

Um erfolgreich zu sein, müssen die Spieler/innen die maximale Hash-Rate erzeugen, was ein strategisches Ressourcenmanagement erfordert. Darüber hinaus fungiert Minero als echte Mining-Plattform, auf der Nutzer/innen RIOZ-Token mit GameFi-Krypto-Belohnungen schürfen können. So können sie ihre verdienten Token in Ingame-Assets reinvestieren, während Investoren die Möglichkeit haben, durch Staking ein passives Einkommen zu erzielen.

Die RIOZ-Token sind vorerst nur in der Presale-Phase erhältlich, werden aber später an den Börsen notiert; Nutzer/innen können sie jedoch direkt auf der Minero-Website erwerben.

Metacades Presale für Kryptowährungen: Einer der besten Coins für Investitionen im Jahr 2023

Metacade hat ein enormes Wachstumspotenzial: Experten sagen für die kommenden Jahre einen bis zu 300-fachen Wertzuwachs voraus. Das liegt vor allem daran, dass Metacade aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften als Plattform und der Möglichkeiten, die es seinen Nutzern bietet, genug Schwung zu bekommen scheint, um selbst den größten GameFi-Plattformen im Web3 Konkurrenz zu machen.

Der MCADE-Token startete mit nur 0,008 $ pro Token und ist bereits auf $7,5m gestiegen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, also solltest du MCADE lieber früher als später in Betracht ziehen, bevor der Preis in die Höhe schießt!



Du kannst am Metacade Presale hier teilnehmen.