VIDEO: GameFi – was ist schief gelaufen, und wie sieht die Zukunft aus?

Sie sagten, dass Blockchain und Gaming wie füreinander geschaffen seien. Das einzige Problem ist, dass dieses Spiel im letzten Jahr sehr, sehr hässlich wurde. Der Niedergang des Play-to-Earn-Modells und die Auslöschung von Kapital aus dem Krypto-Raum im Allgemeinen hat GameFi besonders hart getroffen.

Diese Woche habe ich im Podcast Russell Bennett, CEO von Metacade, interviewt, um über den Stand der Blockchain-Gaming-Branche zu sprechen. Metacade strebt an, Teil einer zweiten Welle von Spieleprojekten zu sein, die laut Russell aus den Fehlern der ersten Welle lernen müssen.

Wir haben uns darüber unterhalten, was genau dazu geführt hat, dass so viele Play-to-Earn-Projekte im letzten Jahr gescheitert sind. Das Modell war grundlegend fehlerhaft, sagt Russell und konnte sich nicht an die veränderte Kryptoumgebung anpassen.

Natürlich war der Bärenmarkt als Ganzes ein unvermeidliches Thema, so wie es in der Regel der Fall ist. Ich habe Russell gefragt, wie es ist, in diesem Krypto-Winter ein Projekt zu starten, und welche Unterschiede er im Vergleich zum letzten Jahr feststellt.

Wir haben uns über den Imageschaden in der Branche unterhalten und darüber, ob die Branche wieder auf den richtigen Weg kommen kann. Wir sprachen über die Skandale des letzten Jahres (wir müssen keine Namen nennen) und darüber, wie sich diese auf die Spielebranche auswirkten.

Ich fragte Russell auch nach nativen Token und ob ein Start ohne Token in Frage kommt – jeder, der meine Arbeit verfolgt, weiß, dass ich der Notwendigkeit solcher Token oft skeptisch gegenüberstehe!

Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, ein Unternehmer in der Branche zu sein, und wie einschüchternd das aktuelle Umfeld ist. Die Gründung eines Unternehmens ist selbst in den besten Zeiten schwierig, aber das jüngste Makroumfeld hat die Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt. Nimmt man die Volatilität von Kryptowährungen hinzu, multipliziert sich dies mit zehn, und es gibt hier viel zu besprechen.

Wir haben auch die Regulierung erwähnt. Ist dies eine Überlegung für dezentrale Projekte, die in den Weltraum starten, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen in den USA (bye bye BUSD)?

Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen für die gesamte Krypto-Branche, aber für keine so sehr wie für die Gaming-Branche. Alles in allem war dies eine weitreichende Diskussion, die alle Bereiche des aufstrebenden Krypto-Sektors GameFi berührte, während wir auch über den breiteren Kryptomarkt und die zukünftige Richtung der gesamten Branche sprachen.