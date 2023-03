Welche Kryptowährung sollte man heute kaufen? Experten nennen die 12 besten Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann

In der Bärenphase des Jahres 2022 kämpften die Krypto-Asset-Märkte gegen eine Flutwelle von Zusammenbrüchen großer Namen und schwierige globale wirtschaftliche Bedingungen an. Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass sich diese harten Bedingungen im Jahr 2023 allmählich abschwächen und mehrere wichtige Kryptowährungen die Verluste, die sie in den letzten 12 Monaten erlitten haben, wieder wettmachen könnten.

Angesichts der bevorstehenden Markterholung stellen wir Ihnen hier die 12 besten Kryptowährungen vor, die man jetzt kaufen sollte:

Metacade (MCADE) – Eine Revolution im GameFi-Sektor

Marktkapitalisierung: 12.2m im Presale

Was ist Metacade?

Metacade ist eine brandneue virtuelle Online-Spielhalle, die die Art und Weise, wie Spielbegeisterte auf Inhalte zugreifen, revolutioniert und sie gleichzeitig mit Krypto-Fans unter einem Dach zusammenbringt. Ziel von Metacade ist es, die größte Play-to-Earn (P2E) Spielhalle der Welt zu errichten und Gamern die Welt des passiven Einkommens zu eröffnen, indem sie beim Spielen verdienen können.

Das aufregende Whitepaper, in dem die Vision von Metacade im Detail beschrieben wird, umreißt das umfangreiche Belohnungssystem, das den Nutzern offensteht und über die üblichen P2E-Mechanismen anderer GameFi-Titel hinausgeht. Zum Beispiel erhalten die Nutzer Belohnungen für das Posten von sozialen Inhalten in der Community über das Create2Earn-System. Gleichzeitig können die Inhaber von MCADE-Coins ihren Bestand im Rahmen der Compete2Earn-Initiative staken und im Gegenzug an Online-Turnieren und Preisverlosungen teilnehmen.

Der besondere Reiz von Metacade liegt darin, dass die Plattform Spieler aller Art anspricht. Von Solospielern, die es mit allen anderen Spielern aufnehmen und sich in den Bestenlisten nach oben kämpfen wollen, bis hin zu Gelegenheitsspielern, die ihre Freunde in 1v1-Duellen besiegen wollen.

Warum man eine Investition in MCADE in Betracht ziehen sollte

MCADE ist der native Kryptowährungs-Utility-Token, der alle Aktivitäten auf der Plattform antreibt. Der Coin verfügt über einen umfangreichen integrierten Nutzen und eine hervorragende Tokenomik, die den Wert von MCADE in den kommenden Monaten und Jahren nach oben treiben dürfte, sollte das erwartete Nutzerwachstum zum Tragen kommen.

Der vielleicht überzeugendste Grund dafür, dass MCADE die beste Kryptowährung ist, die Sie jetzt kaufen sollten, ist die Tatsache, dass die Plattform die Entwicklung im breiteren Web3.0-Raum durch ihr bahnbrechendes Metagrants-Programm vorantreiben wird. Das Programm belohnt Entwickler mit Krypto-Finanzierung, um die Entwicklung neuer fesselnder und exklusiver Spiele zu unterstützen. Zudem eröffnet das Work2Earn-Programm der MCADE-Community Karrieremöglichkeiten in der breiteren Krypto-Entwicklungswelt.

Das enorme Potenzial von Metacade hat bereits während der Presale-Veranstaltung Investoren in Scharen angezogen und in nur 17 Wochen $12.2m eingebracht. Der aktuelle Kurs von $0.0185 scheint stark unterbewertet zu sein und bietet frühen Anlegern fantastische Möglichkeiten, im Jahr 2023 große Gewinne zu erzielen.

Risiken einer Investition in MCADE

Das Angebot an MCADE-Coins ist begrenzt und sobald Metacades reichhaltige Funktionen ein breiteres Publikum erreichen, wird die Nachfrage nach den verbleibenden MCADE-Coins wahrscheinlich ansteigen. Dies isoliert Metacade von den meisten Risiken, die mit Krypto-Investitionen verbunden sind. Allerdings ist MCADE nicht immun gegen allgemeine Schwankungen auf dem Kryptomarkt.

AltSignals (ASI) – Führender Anbieter von KI-gesteuerten Handelssignalen

Was ist AltSignals?

AltSignals wurde 2017 ins Leben gerufen und wurde innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer bei der Bereitstellung von Handelssignalen zu Kryptowährungspreisen und täglichen Krypto-Trades. Im Zuge der Einführung ihrer bahnbrechenden KI-gestützten Signale wird die Plattform nun ihren eigenen ASI-Coin auf den Markt bringen.

Die neue Entwicklung ActualizeAI wird mehrere KI-gestützte Technologien kombinieren, um seiner über 50.000 Mitglieder zählenden Community Zugang zu den aktuellsten Trading-Informationen zu bieten. ActualizeAI nutzt die enormen Möglichkeiten des maschinellen Lernens, der prädiktiven Modellierung und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und wird die Märkte rund um die Uhr durchsuchen, um der AltSignals-Community Echtzeit-Marktdaten für Handelsentscheidungen zur Verfügung zu stellen.

Alle Inhaber von ASI-Coins erhalten Zugang zum AI Members Club, der Mitgliedern einen frühen Zugang zu lukrativen Presale- und Handelsmöglichkeiten auf den Kryptomärkten bietet.

Warum sollte man eine Investition in ASI in Betracht ziehen?

Der ASI-Token Presale startet im März zu einem Preis von 0,012 $ und ist damit einer der günstigsten ICOs des Jahres 2023. Nachdem AltSignals bereits die Unterstützung von mehr als 50.000 Community-Mitgliedern und eine Bewertung von 4,9/5 auf Trustpilot genießt, handelt es sich um eine gut etablierte Plattform, die all jenen, die frühzeitig in ASI investieren, ein enormes Wachstumspotenzial bietet.

Der Preis von ASI wird während des Presale auf $0,02274 steigen. Man geht davon aus, dass KI in der Zukunft von Krypto-Plattformen eine große Rolle spielen wird. Plattformen, die dieses Potenzial frühzeitig nutzen, werden davon enorm profitieren, was AltSignals zu einem der besten Kryptos macht, die man heute kaufen kann.

Risiken einer Investition in ASI

Investitionen in jedes Projekt, insbesondere in neuere, sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Bei ASI werden diese Risiken jedoch durch die niedrigen Kosten des Coins im Presale minimiert, was das Risiko erheblicher Wertverluste mindert, sollten die volatilen Kryptomärkte wieder ins Wanken geraten.

Binance Coin (BNB) – Zentralisierter börsengestützter Smart-Chain-Anbieter

Marktkapitalisierung: $48,1 Milliarden

Was ist Binance Coin?

Binance Coin (BNB), eine der bekanntesten Kryptowährungen außerhalb von Bitcoin und Binance selbst, ist die größte zentralisierte Kryptobörse, an der die meisten globalen Handelstransaktionen stattfinden. Vor kurzem hat Binance viel Zeit und Geld investiert, um sein Angebot nicht nur auf andere Kryptowährungen auszuweiten, sondern auch seine eigene Blockchain, die Binance Smart Chain, zu entwickeln, die durch den nativen Token BNB gespeist wird.

Die Smart Chain von Binance hat sich dank der Rückendeckung von Binance in rasantem Tempo weiterentwickelt und bietet einen zentralisierteren Blockchain-Service als die meisten seiner Konkurrenten wie etwa Ethereum, Cardano und Solana. Das hat den Vorteil, dass Binance Smart Chain schnelle Blockauflösungszeiten erreicht und Transaktionsgebühren von nur 0,02 $ pro Transaktion erhebt.

Warum sollte man eine Investition in BNB in Betracht ziehen?

Der BNB-Coin treibt alles im dezentralen Finanz-Ökosystem von Binance an, einschließlich der Binance Smart Chain. Coin-Inhaber können ihren BNB-Bestand auch staken und erhalten so die Möglichkeit, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen und gleichzeitig Transaktionen auf der Plattform zu unterstützen. Mit einem sicheren, kostengünstigen und energieeffizienten Weg zum Markt, der Entwicklern offen steht, könnte die BNB-Währung weiter wachsen und in Zukunft hervorragende Renditen für Investoren bieten.

In der Tat trägt Binance Smart Chain dazu bei, das Wachstum in verschiedenen Web3-Branchen anzukurbeln, insbesondere da sich immer mehr neue Projekte für ihre Blockchain entscheiden, da die niedrigen Transaktions- und Gasgebühren Smart Contracts unterstützen.

Risiken einer Investition in BNB

Binance verfügt bereits über eine hohe Marktkapitalisierung. Der Einstieg in die Blockchain-Welt macht das Unternehmen zwar attraktiv für Investoren, erhöht aber auch den Wettbewerb. Dadurch erhöht sich das Risiko einer Abwertung von BNB, falls die Konkurrenz sie an der Börse oder auf dem Blockchain-Markt ausmanövriert, oder einer breiteren Marktvolatilität, die Milliarden von der Marktkapitalisierung und dem Wert des Coins zunichtemacht.

Bitcoin (BTC) – Beste digitale Währung als Alternative zu Fiat-Währungen

Marktkapitalisierung: $449,5 Milliarden

Was ist Bitcoin?

Der 2009 eingeführte Bitcoin gilt als die erste Kryptowährung und bestimmt auch heute noch die Kryptoindustrie. Er hat allen Widrigkeiten getrotzt und ist durch seine wachsende Popularität und seinen Wert zur Messlatte für die Gesundheit des Kryptomarktes geworden.

Bitcoin nutzt die Blockchain, um Transaktionen aufzuzeichnen und zu verifizieren. Es handelt sich um ein “Peer-to-Peer”-Zahlungssystem, das ohne die Einmischung einer zentralen Finanzbehörde, wie z.B. einer Zentralbank, funktioniert, wobei alle Transaktionen von einem Netzwerk von Computern, den sogenannten Nodes, überprüft werden.

Die Anzahl der Bitcoin-Token ist auf 21 Millionen begrenzt, und diese Knappheit hat den Preis von BTC im Laufe der Jahre unvergleichlich in die Höhe getrieben. Bitcoin ist nicht nur eine digitale Währung, sondern wird auch oft mit digitalem Gold verglichen.

Warum sollte man eine Investition in BTC in Betracht ziehen?

Bitcoin ist mit großem Abstand der wertvollste Coin auf den Kryptomärkten und wird dies wohl auch langfristig bleiben. Viele andere Kryptomärkte stecken noch in den Kinderschuhen, so dass man nicht weiß, wie stark sie in den kommenden Jahren wachsen werden oder nicht.

Da der Platz von Bitcoin als größte Währung gefestigt ist, bleibt er eine der besten Krypto-Optionen für Anleger, die auf der Suche nach Rendite sind. Denn jede Verbesserung der Marktbedingungen wird von einem Anstieg des Bitcoin-Preises begleitet.

Risiken einer Investition in BTC

Das größte Risiko bei einer Investition in Bitcoin besteht darin, dass die Währung ein handelbarer Vermögenswert ist, der nicht an einen Stablecoin oder eine wichtige Fiat-Währung wie den USD gebunden ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird Bitcoin nicht reguliert und es gibt keine zentrale Stelle, die dabei hilft, den Wert der Währung zu erhalten. Sollte der Markt entscheiden, dass BTC keinen Wert mehr hat, könnte der Coin über Nacht wertlos werden.

Ethereum – Größter Blockchain-Anbieter mit großer Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung: $198,5 Milliarden

Was ist Ethereum?

Ethereum, die gemessen an der Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung, ist der weltweit größte Anbieter von Blockchain-Flächen für andere Krypto-Projekte. So beherbergt Ethereum eine Vielzahl von dApps (dezentralen Anwendungen), darunter DeFi-Projekte, NFTs, Börsen und GameFi-Plattformen. Die Plattform nutzt die Blockchain-Technologie und intelligente Verträge, um die enorme Bandbreite der oben beschriebenen Anwendungsfälle zu erfüllen.

Nachdem Ethereum zunächst mit dem kostspieligen, langsamen und ineffizienten Proof-of-Work-Konsensmechanismus gearbeitet hatte, reagierte die Plattform auf die Fortschritte der Konkurrenz im Bereich der Kryptowährungen und ging zu einem Proof-of-Staking-Modell über, bei dem der ETH-Token zur Validierung von Transaktionen verwendet wird. Obwohl dies den Ethereum-Blockchain-Service deutlich verbessert hat, sind für 2023 weitere Aktualisierungen geplant, mit denen weitere Bedrohungen durch konkurrierende Blockchains abgewehrt werden sollen, die eine bessere Skalierbarkeit und niedrigere Transaktionsgebühren bieten, als Ethereum es vermag.

Warum sollte man eine Investition in ETH in Betracht ziehen?

Ethereums Platz als Marktführer bei der Bereitstellung von Blockchains scheint mittel- bis langfristig gefestigt zu sein. Dies gilt insbesondere, da immer mehr globale Großkonzerne das Netzwerk als Basis für ihren Einstieg in die Kryptowelt nutzen.

Solange Ethereum seine Versprechen einlöst, indem es seine Blockchain verbessert und niedrigere Transaktionsgebühren, größere Kapazitäten und schnellere Transaktionen anbietet, könnte die enorme Marktkapitalisierung noch viel höher steigen.

Risiken einer Investition in ETH

Eine der größten Stärken von Ethereum, seine hohe Marktkapitalisierung, ist auch eines seiner größten Risiken. Projekte mit einer hohen Marktkapitalisierung weisen normalerweise ein geringeres Wachstum auf als neuere, weniger hoch bewertete Projekte. Somit könnten Anleger bei einer Investition in ETH eher geringere Renditen erzielen als bei einem anderen Blockchain-Anbieter.

Filecoin (FIL) – Beste File-Sharing-Kryptowährung

Marktkapitalisierung: $2,6 Milliarden

Was ist Filecoin?

Filecoin ist ein dezentralisiertes Speichernetzwerk, das den globalen Tech-Giganten Amazon, Google und Microsoft und ihrem Beinahe-Monopol auf zentralisierte Dateispeicherlösungen den Kampf ansagt.

Die dezentrale Lösung von Filecoin ermöglicht die sichere Online-Speicherung von Dateien, ohne dass ein zentraler Anbieter benötigt wird. Sie ermöglicht den einfachen Austausch von Dateien zwischen zugelassenen Nutzern. Die Vorteile für die Nutzer sind beträchtlich: Skalierbare Speicherlösungen sind zu einem Bruchteil der Kosten verfügbar, die bei der Nutzung eines zentralen Anbieters anfallen.

Das Projekt bietet wirtschaftliche Anreize für Nutzer, die sich an die Vorgaben halten und fast 500 Petabyte an Daten für Kunden verwalten. Damit ist es die führende Web3.0-Kryptowährung für Dateispeicher, die derzeit auf dem Markt ist.

Warum sollte man in FIL investieren?

Der native FIL Token ist ein hervorragendes Beispiel für eine Kryptowährung, die geschaffen wurde, um ein bestimmtes Bedürfnis des Kryptomarktes zu befriedigen. Filecoin ist bereits ein tolles Beispiel für das dezentralisierte Internet und der Anwendungsfall ist äußerst überzeugend. Dank dieser Nische und der relativ bescheidenen Marktkapitalisierung gibt es in den nächsten Jahren viel Raum für Wachstum, was FIL zu einer der besten Krypto-Investitionsoptionen macht, die man heute kaufen kann.

Anleger erhalten einen immensen Nutzen, wenn sie FIL-Coins kaufen, was sie zu einer attraktiveren Anlageoption macht als einige digitale Währungen, die eine höhere Marktkapitalisierung aufweisen. Dadurch wird FIL zu einer der besten Web3-Coins, die derzeit verfügbar sind.

Risiken einer Investition in FIL

Filecoin ist noch ein relativ neuer Coin, und das bringt ein Maß an Volatilität mit sich, gegen das etabliertere Projekte immun sind. Viele Anleger werden mit einer Investition in FIL warten, bis die Technologie vollständig abgesichert ist und eine größere Anzahl von Nutzern die Speichermöglichkeiten von Filecoin nutzt. Solange das nicht der Fall ist, besteht die Gefahr, dass das Vertrauen in Filecoin schwindet und der Wert erheblich sinkt.

Chainlink (LINK) – Bester Coin für On-Chain-Daten

Marktkapitalisierung: $3,7 Milliarden

Was ist Chainlink?

Chainlink ist ein Krypto-Projekt, das seinen nativen LINK Token verwendet, um seine Knoten (Nodes) zu veranlassen, Transparenz zu bieten und Smart Contracts den Zugriff auf Daten aus der externen Umgebung zu ermöglichen. Diese Funktionalität wird für die Krypto-Community, insbesondere für dezentrale Apps, immer wichtiger und war ausschlaggebend dafür, dass Chainlink im Vergleich zu allen anderen Projekten in großer Zahl neue Partnerschaften eingegangen ist.

Der Token, der einige der besten fundamentalen Elemente der Kryptowährungen auf dem Markt enthält, wird auf der Ethereum-Blockchain gehostet. Allerdings kann er problemlos mit verschiedenen anderen Chains interagieren, was es Krypto-Nutzern und Entwicklern ermöglicht, den Datentransfer nahtlos zu gestalten.

Warum sollte man eine Investition in LINK in Betracht ziehen?

Die zunehmende Anzahl von Projekten, die eine Partnerschaft mit Chainlink anstreben, um Zugang zu größeren Mengen an Blockchain-Daten zu erhalten und die transparente Übertragung von Smart Contracts zu verbessern, macht die Technologie von Chainlink zu einem Must-have. Die wachsende Zahl von Anwendungsfällen für die Blockchain-Technologie zeigt, dass die Marktkapitalisierung des Projekts noch steigen kann.

Darüber hinaus bietet Chainlink den Inhabern von LINK-Token die Möglichkeit des Stakings an, so dass sie Krypto-Belohnungen verdienen können, während sie Transaktionen im Netzwerk validieren und sichern. Dies ist ein weiterer wichtiger Pluspunkt für Chainlink und erhöht den Mehrwert seines Angebots.

Risiken einer Investition in LINK

Obwohl Chainlink ein etabliertes Krypto-Projekt mit einem hervorragenden Anwendungsfall ist, insbesondere in seiner Partnerschaft mit SWIFT, besteht für Chainlink das Risiko, von Konkurrenten überholt zu werden, sollte der Kampf um TradFi-Partnerschaften weiter zunehmen. Ein anderes potenzielles Risiko für den Wert von LINK in den nächsten Jahren ist die Sättigung des Marktes. Chainlink muss also am Ball bleiben, um seinen Platz auch in Zukunft zu sichern.

Ripple (XRP) – Bester Krypto-Banking-Coin

Marktkapitalisierung: $19,2 Milliarden

Was ist XRP?

Ripple ist ein alteingesessenes Unternehmen im Finanzsektor, das bereits 2012 an den Start ging. Das Unternehmen nutzt seine RippleNet-Plattform mit dezentralen Protokollen und ermöglicht mit seinem Token XRP internationale Zahlungen über Grenzen hinweg. Ziel ist es, sich langfristig als Konkurrent des internationalen Standard-Transaktionssystems SWIFT zu etablieren, das zurzeit weltweit als Standard gilt.

Ripple kann zudem auf die Unterstützung mehrerer hochrangiger internationaler Finanzinstitute zählen, darunter die Bank of England, die Bank of Canada und Santander. Sie alle sind beeindruckt von der Geschwindigkeit und den niedrigen Transaktionskosten, die Ripple ermöglicht. Mit dem nativen Token XRP, der ein großes Volumen an globalen Transaktionen zu niedrigen Kosten ermöglicht, ist Ripple ein Projekt mit großem Potenzial, das schnell weltweit Verbreitung finden könnte.

Warum sollte man eine Investition in XRP in Betracht ziehen?

Gegen Ripple läuft derzeit eine Klage der US Securities and Exchange Commission (SEC), in der es um die Gültigkeit von XRP als dezentrales Finanzprojekt geht. Während dieser laufende Prozess die Preise niedriger gehalten hat als bei einigen anderen DeFi-Projekten, ist die anhaltende Rückendeckung durch namhafte Finanzunternehmen ein großer Pluspunkt für Ripple.

Dies macht XRP zu einer potenziell lukrativen Anlagemöglichkeit, sollte das Gerichtsurteil zu ihren Gunsten ausfallen. Der Ausgang des Rechtsstreits wird im Laufe des Jahres 2023 erwartet, so dass dies der perfekte Zeitpunkt für Anleger ist, um XRP-Coins zu einem niedrigen Preis in ihr Krypto-Portfolio aufzunehmen, bevor der Kurs in den kommenden Monaten möglicherweise explodiert.

Risiken einer Investition in XRP

Natürlich besteht auf der anderen Seite ein erhebliches Risiko, dass XRP zusammenbricht – oder zumindest eine erhebliche Abwertung erfährt, wenn die Klage der SEC erfolgreich ist und Ripple in den Fokus einer strengen Regulierung gerät. Investoren müssen die Vor- und Nachteile abwägen, bevor sie entscheiden können, ob XRP das Risiko wert ist oder nicht.

Dogecoin (DOGE) – Der beste Meme-Coin zum Investieren

Marktkapitalisierung: $10,8 Milliarden

Ursprünglich als amüsantes Pendant zur ernsten Welt von Bitcoin ins Leben gerufen, hat sich Dogecoin als die origineller Meme-Coin etabliert. In den letzten Jahren ist der Witz jedoch immer ernster geworden und Dogecoin ist in die Top Ten der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufgestiegen. Dabei erhielt er Unterstützung von großen Namen wie Twitter und Tesla-Oberhaupt Elon Musk.

Viele, darunter auch Musk, glauben, dass Dogecoin ein alternatives Zahlungsmittel für digitale Vermögenswerte werden und in Kürze Smart-Contract-Validierungsdienste anbieten könnte. Einer der großen Pluspunkte von Dogecoin ist die große, freundliche und einladende Online-Community, die es zu einem angenehmen und sicheren Online-Raum macht, um die vielfältige Welt der Kryptowährung zu erkunden.

Warum sollte man eine Investition in DOGE in Betracht ziehen?

DOGE hat sich für ein Projekt mit einem so geringen Nutzen spektakulär gut entwickelt. Zugegeben, die Rückendeckung durch einen der reichsten und einflussreichsten Unternehmer der Welt hat dem Ruf von Dogecoin nicht geschadet. Der Hauptgrund, in DOGE zu investieren, ist jedoch, dass sich mit ein paar technischen Fortschritten eine Reihe neuer Anwendungsfälle für den Coin eröffnen.

Mit der Rückendeckung großer Namen und einer großartigen, unterstützenden und leidenschaftlichen Community könnte DOGE in der Lage sein, über das Memecoin-Angebot hinauszuwachsen.

Risiken einer Investition in DOGE

Meme-Coins haben in der Vergangenheit mit Volatilität auf Marktveränderungen reagiert, und DOGE ist da keine Ausnahme. Da es kaum konkrete Anzeichen für eine Entwicklung im Dogecoin-Ökosystem gibt, das unbegrenzte Angebot an Token einen deflationären Einfluss auf den Wert von DOGE hat und der Nutzen der Token sehr gering ist, ist der mangelnde Fortschritt von DOGE seine größte Gefahr.

Shiba Inu (SHIB) – Ethereum Meme Coin

Marktkapitalisierung: $6,8 Milliarden

Was ist Shiba Inu?

Shiba Inu ist ein von Dogecoin inspirierter Meme-Coin, der eine engagierte Community von Anhängern hervorgebracht hat. Im Gegensatz zu DOGE gibt es bei Shiba Inu konkrete Anzeichen dafür, den Nutzen seines nativen SHIB-Tokens zu erhöhen, indem er sich zu einem Governance-Token entwickelt und eine Infrastruktur aufbaut. Diese ermöglicht es den Nutzern, Coins in seiner DeFi-App zu staken.

Diese Entwicklung hat viele erfahrene Krypto-Investoren, die normalerweise Meme-Coins misstrauisch gegenüberstehen, dazu veranlasst, den Wert von SHIB zu überdenken, insbesondere angesichts seiner Performance im Krypto-Winter 2022. Nachdem SHIB die jüngste Marktschwäche gut überstanden hat, ist er nun fest in den Top 20 der Krypto-Projekte nach Marktkapitalisierung etabliert.

Warum sollte man eine Investition in SHIB in Betracht ziehen?

Die Mitglieder der SHIB-Community sind der Meinung, dass der Wert des SHIB-Coins deutlich unterbewertet ist, vor allem weil er nicht mehr nur ein Meme-Coin ist, sondern einen ernsthaften Nutzen hat. In der Tat argumentieren sie, dass der Wert von SHIB niedrig bleibt, selbst wenn die Marktkapitalisierung steigt.

Shiba Inu profitiert von der Sicherheit, die sich aus der Ethereum-Blockchain mit Proof-of-Staking ergibt. Das bedeutet, dass das Vertrauen in die DeFi-Lösung wachsen könnte, wodurch der Wert potenziell beträchtlich ansteigen könnte.

Risiken einer Investition in SHIB

Im Gegensatz zur Zuversicht der Fans von Shiba Inu weisen Skeptiker auf die Tatsache hin, dass das Image eines Meme-Coins bekanntermaßen nur schwer wieder abgeschüttelt werden kann. Obwohl Shiba Inu hofft, dass ihr Übergang in den DeFi-Markt ihnen helfen wird, dieses Label loszuwerden, bleibt abzuwarten, ob die Anleger und die Kryptomärkte das genauso sehen.

Cardano (ADA) – Ein skalierbares Blockchain-Netzwerk

Marktkapitalisierung: $12,6 Milliarden

Was ist Cardano?

Cardano ist eine von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson entwickelte Blockchain, die als Antwort auf einige der wahrgenommenen Mängel von Ethereum, wie hohe Transaktionskosten, geringe Kapazität und mangelnde Skalierbarkeit, konzipiert wurde. Das Ergebnis ist eine hochgradig erforschte und von Experten begutachtete Blockchain, die einen großen Beitrag zur Lösung dieser Probleme geleistet hat.

Die zweistufige Architektur von Cardano ermöglicht es dem Cardano Settlement Layer (CSL), dApps zu hosten und dem Cardano Computation Layer (CCL), sich auf die Verarbeitung von Transaktionen zu konzentrieren. Infolgedessen sind die Transaktionsgeschwindigkeiten viel schneller, die Kosten sind deutlich niedriger und Cardano kann viel mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten als Ethereum.

Warum sollte man eine Investition in ADA in Betracht ziehen?

Die Skalierbarkeit der Blockchain-Bereitstellung ist eine wachsende Anforderung für alte und neue Krypto-Projekte und Cardano hat sich seit seinem Start schnell eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Es ist eine der aktivsten Layer-1-Blockchains für dApps und beherbergt Projekte von Meme-Coins bis zu DeFi-Lösungen.

Trotz der jüngsten Upgrades von Ethereum bleibt Cardano eine der besten Optionen für Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Geschwindigkeit auf dem Markt und ist damit reif für eine Expansion im Blockchain-Sektor.

Risiken einer Investition in ADA

Es gibt einige große Gefahren für den ADA-Kurs am Horizont. Allen voran die fortlaufende Entwicklung und die bevorstehende Veröffentlichung neuer Funktionen auf Ethereum in diesem Jahr, die Cardanos Status als eine der flexibelsten Blockchain-Plattformen in Frage stellen könnten.

Solana (SOL) – Vielversprechendes Layer-1-Protokoll

Marktkapitalisierung: $8,5 Milliarden

Was ist Solana?

Solana ist ein Layer-1-Blockchain-Anbieter, der sich als Anwärter auf die Dominanz von Ethereum im Sektor etablieren konnte. Im Gegensatz zu Cardano unterscheidet sich Solana von Ethereum vor allem durch den bahnbrechenden Einsatz von Proof-of-History-Konsens das neben Proof-of-Stake verwendet wird.

Dies sorgt für zusätzliche Transparenz bei der Transaktionsvalidierung und hat sich als schneller, günstiger, energieeffizienter und mit einer weitaus größeren Transaktionskapazität als andere Blockchain-Anbieter erwiesen.

Warum sollte man eine Investition in SOL in Betracht ziehen?

Der native SOL Coin treibt die Plattform von Solana an und hat dazu beigetragen, dass Solana die führende Plattform für die aufstrebenden Sektoren digitale Immobilien und Metaverse geworden ist. Während Ethereum immer noch den größten Marktanteil hat, bietet Solana eine überzeugende Alternative für neuere Projekte, die einen kostengünstigeren Weg suchen, um ihre Projekte zu starten.

Sobald diese neuen Projekte ausgereift sind, können Anleger damit rechnen, dass der Kurs von SOL weiter steigt und die Marktkapitalisierung deutlich über die 10-Milliarden-Dollar-Marke und darüber hinaus ansteigen könnte.

Risiken einer Investition in SOL

Eines der größten Probleme, die Solana davon abgehalten haben, Cardano als prominentesten Konkurrenten von Ethereum als Layer-1-Anbieter zu überholen, ist die schlechte Netzwerkkonnektivität. Mehrfach wurde von Systemausfällen berichtet, und das System muss für Wartungsarbeiten regelmäßig angehalten werden. Je länger diese Probleme andauern, desto größer sind die Auswirkungen auf die Chancen, dass SOL neue Höhen erreichen kann.

Fazit: Was ist jetzt die beste Kryptowährung zum Kaufen?

Auch wenn das Jahr 2023 noch jung ist, könnte es das Jahr sein, in dem einige der etabliertesten Projekte ihren Anlegern wieder gute Gewinne bescheren. Ein neuer Kandidat, Metacade, dürfte mit seinem großen Potenzial und dem günstigen Presale, der bereits Tausende von Anlegern anlockt, seine etablierten Konkurrenten übertreffen.

Mit dem enormen eingebauten Nutzen des MCADE-Coins, einem reichhaltigen und vielfältigen Angebot für Investoren und dem Potenzial, den GameFi-Sektor in den kommenden Jahren anzuführen, ist es leicht zu verstehen, warum Analysten MCADE als der Coin mit der besten Performance im Jahr 2023 einschätzen.

Krypto FAQs

Was sind Kryptowährungen?

Kryptowährungen sind digitale Währungen, die durch den Einsatz von Verschlüsselung verifiziert werden. Dies ermöglicht sichere Währungstransaktionen auf Blockchains, die von einem Netzwerk von Computern validiert werden. Sie können online über Börsen gehandelt werden und sind in der Regel dezentralisiert, d.h. sie werden nicht von einer zentralen Behörde oder Einrichtung wie einer Bank oder Regierung kontrolliert.

Was ist ein Presale für Kryptowährungen?

Oft auch als Initial Coin Offering (ICO) bezeichnet, ermöglicht ein Crypto Presale neuen Projekten die Mittelbeschaffung durch den Verkauf ihrer Coins an eine ausgewählte Gruppe von Investoren zu einem reduzierten Festpreis. Die eingenommenen Mittel unterstützen die Entwicklung des Projekts und belohnen die Investoren mit potenziellen Gewinnen, wenn der Coin an öffentlichen dezentralen und zentralen Kryptobörsen notiert wird.

Welche Kryptowährung wird im Jahr 2023 richtig durchstarten?

Neuere Krypto-Projekte haben, da sie eine viel geringere Marktkapitalisierung haben als etabliertere Projekte, größere Möglichkeiten, im Jahr 2023 zu wachsen. Metacade und AltSignals sind hervorragende Beispiele für neue Kryptowährungsprojekte, die sich für Anleger bis Ende 2023 und weit darüber hinaus lohnen könnten.

Welche Krypto-Assets sollte man heute auf kurze Sicht kaufen?

Metacade ist ein Projekt, das dank seines festen Tokenangebots und seines niedrigen Presale-Preises kurzfristig hervorragende Ergebnisse erzielen könnte. Auch ASI scheint dank seiner KI-Technologie eine sehr gute Option für Anleger zu sein, die eine kurzfristige Rendite anstreben.

Welche Kryptowährung hat das beste langfristige Potenzial für den Kryptomarkt?

Die Kryptomärkte entwickeln sich schnell und es entstehen regelmäßig neue Projekte. Langfristig orientierte Anleger könnten jedoch mit den hervorragenden Plänen von Metacade fündig werden, die das Unternehmen auf Jahre hinaus an die Spitze des wachsenden GameFi-Sektors katapultieren könnten.

Was ist die beste Kryptowährung für Investitionen im Jahr 2023?

Das beste Kryptowährungsprojekt, in das man in diesem Jahr investieren sollte, ist dasjenige, das einen Einstieg zum günstigsten Preis bietet und gleichzeitig das größte Wachstumspotenzial aufweist. Neue Projekte wie Metacade und AltSignals sind ideale Beispiele für ausgezeichnete Krypto-Investitionen in 2023.

