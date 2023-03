Kryptopreise erholen sich weiter, während sich der Vorverkauf von Metacade dem Ende nähert

Die vergangenen Tage waren für die Anleger eine schwierige Zeit, denn gleich drei namhafte Banken brachen aufgrund des Drucks zusammen, was das ohnehin schon angespannte Anlageumfeld weiter verschärfte. Die Anleger müssen sich nun mit der Angst vor weiteren Bankzusammenbrüchen auseinandersetzen. Hinzu kommen Inflations- und Beschäftigungssorgen, die Frage, wie die Wirtschaft auf mögliche neue Zinserhöhungen reagieren wird, der anhaltende Krieg in der Ukraine und vieles mehr.

Gleichzeitig legte Bitcoin (BTC/USD) zu Beginn der Woche um 15 % zu und wurde am Dienstag kurzzeitig über der wichtigen Widerstandsmarke von 25.000 $ gehandelt. Betrachtet man den 7-, 30- und 60-Tage-Zeitraum, wird deutlich, dass die Anleger derzeit nicht nur Bitcoin, sondern auch den breiteren Kryptomarkt bevorzugen und Grund zu der Annahme haben, dass diese Dynamik das ganze Jahr über anhalten kann.

Dieser Enthusiasmus kann und sollte auf den gesamten Kryptosektor übergreifen und sich sogar positiv auf Vorverkaufsprojekte wie Metacade auswirken.

Anleger „suchen nach alternativen Währungen“

Wir können die Tage seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (NASDAQ: SIVB) und der anschließenden Panik, die sich trotz eines Wiederanstiegs der Aktienkurse am Dienstag nicht gelegt hat, an einer Hand abzählen. Die Bank-Runs der letzten Tage und die Möglichkeit weiterer Runs sind ein weiterer Beweis dafür, dass das traditionelle Finanzwesen nicht mehr funktioniert und das Vertrauen der Anleger in das einfache Konzept einer Bank, Kundengelder sicher und leicht zugänglich aufzubewahren, schwindet.

Selbst namhafte milliardenschwere Investoren, die es seit Jahrzehnten gibt und jede Art von Schrecken erlebt haben, sind besorgt. Carl Icahn ist ein Beispiel für einen Investor, der Alarm schlägt. Er sagte am Dienstag in der „Closing Bell“ von CNBC, dass wir „absolut ein großes Problem in unserer Wirtschaft“ haben und die grassierende Inflation „das Schlimmste ist, was die Wirtschaft erleben kann“.

Stellt dies also einen Wendepunkt für Krypto und vielleicht kleinere Startups wie Metacade dar?

Nigel Green ist CEO der deVere Group, einer großen unabhängigen Finanzberatungsfirma. Er sagte in einer von Invezz erhaltenen Erklärung, dass Bitcoin und Krypto „als sicherer Hafen fungieren“, da die Wall Street „durch eine unerbittliche Agenda von Zinserhöhungen gelähmt wird“. Er addiert:

Investoren suchen daher nach alternativen Währungen, wie zum Beispiel Kryptowährungen. In Zukunft werden diese zunehmend mit traditionellen Fiat-Währungen konkurrieren und dies wird dazu beitragen, die abnehmende Dominanz der derzeit führenden internationalen Währungen auszulösen.

Krypto-Vorverkaufsprojekte wie Metacade sind attraktiv

Play-to-Earn-Kryptoprojekte stellen eine der vielen verfügbaren Optionen für erfahrene Kryptowährungs- und Alltagsanleger dar, um von ihren Fiat-Beständen weg zu diversifizieren. Das Konzept ist ganz einfach: Kryptobasierte Play-to-Earn-Spiele ermöglichen es Spielern, beim Spielen Geld zu verdienen. Diese Nische hat einen Namen; es heißt Game-Fi.

Game-Fi ist ein einzigartiges kryptobasiertes Angebot, das es den Nutzern nicht nur ermöglicht, die Vorteile von Kryptowährungen zu genießen, sondern auch sicherstellt, dass die Nutzer dabei Spaß haben. Eines der Projekte an der Spitze der Verbreitung von Game-Fi für die Massen ist Metacade.

Metacade ist ein Vorverkaufs-Kryptowährungsprojekt, das sich darauf konzentriert, das Beste aus Gaming und Finanzen auf Basis von Blockchain herauszuholen. Als Web3-Community aufgebaut, schafft Metacade eine Umgebung für Gamer und Krypto-Fanatiker, um zusammenzuarbeiten und miteinander zu kommunizieren. Darüber hinaus verfügt die Plattform über einen eigenen Coin, $MCADE, der als Grund für Community-Mitglieder dient, sich stärker zu engagieren und das Ökosystem intern auszubauen.

In einem Umfeld, das durch die anhaltende Bankenkrise geprägt ist, ist Metacade eine Anlage, die in jedem noch so kleinen Portfolio eines Anlegers eine Rolle spielen kann.

MCADE stellt eine gute Gelegenheit für langfristiges Wachstum dar

Laut der Website von Metacade ist die aktuelle sechste Vorverkaufsphase zu etwa 97 % verkauft, was zeigt, dass das Projekt weiterhin neue Investoren anzieht, die bereit sind, zu einem höheren Preis zu kaufen. Der aktuelle Preis von 0,017 $ stellt einen großen Sprung gegenüber der Beta-Runde dar, die Investoren bei 0,008 $ anzog.

Sobald die sechste Phase abgeschlossen ist, wird der Preis für den Kauf von Metacade um 9 % steigen, bevor er in der abschließenden achten Phase, die Ende März abgeschlossen wird, auf 0,02 $ ansteigt. Die Tatsache, dass sich das Projekt in der Vorverkaufsphase befindet, bedeutet, dass alle Käufer heute die ersten sein werden, die von den Erwartungen eines Wertanstiegs profitieren, sobald Metacade an einer namhaften Kryptobörse gehandelt wird.

Was macht Metacade also zu einer guten Gelegenheit? Ganz einfach: Die gesamte Marktkapitalisierung aller Game-Fi-Coins beläuft sich laut Coingecko auf nur 11 Mrd. $. Dies verblasst im Vergleich zum traditionellen globalen Gaming-Markt, der einen Umsatz von 200 Mrd. $ ausmacht. Als solche hat die Größe der Krypto-Gamefi-Industrie viel Raum für Expansion im Laufe der Jahre als Krypto-und Blockchain-Projekte an Popularität gewinnen.