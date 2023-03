Laut Mike Novogratz findet eine dezentralisierte Revolution statt – was bedeutet das für AltSignals?

Der Preis von Bitcoin (BTC/USD) überstieg am Freitag die Marke von 27.000 $ und erreichte damit ein 9-Monatshoch, da die Kryptowährung nach den Turbulenzen im US-Bankensektor in dieser Woche wieder anstieg. Inmitten des Anstiegs auf 27.000 $ für BTC und fast 1.750 $ für ETH twitterte der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, dass es Zeit für Kryptowährungen sei und dass “die dezentralisierte Revolution stattfindet”.

Der Ausbruch von BTC kommt inmitten von Berichten, dass die US-Notenbank ihre Bilanz in der vergangenen Woche um 0,3 Bio. $ aufgestockt hat. Kurz gesagt, die Fed hat mehr als 300 Mrd. $ in Anspruch genommen, was als “quantitative Lockerung” angesehen wird, wobei die Kreditaufnahme der Banken nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank und dem großen Schreck für die First Republic Bank in die Höhe schoss.

Was bedeutet die jüngste Krypto-Rallye für AltSignals (ASI)?

Bitcoin könnte am Anfang eines neuen Bullenzyklus stehen, der inmitten des allgemeinen Krypto-Aufschwungs mit dem mächtigen Narrativ der Künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden könnte, um Krypto-Projekte wie AltSignals auf ein neues Niveau zu bringen. Bereits jetzt erleben KI-bezogene Krypto-Projekte einen massiven Zulauf, da der Aufstieg der künstlichen Intelligenz die Tech-Industrie weiterhin in Atem hält.

Laut den Daten von CoinGecko ist die Marktkapitalisierung des Krypto-KI-Subsektors auf 1,95 Mrd. $ gestiegen, ein Plus von 9 % in den letzten 24 Stunden. Da während eines Krypto-Bullenmarktes allgemeine Gewinne erwartet werden, wird für AltSignals ein Anstieg prognostiziert. Dies könnte nach dem Vorverkauf des nativen ASI-Tokens besonders explosiv sein.

Sie können hier am Vorverkauf teilnehmen und ASI kaufen.

AltSignals: Microsoft und Google zeigen, dass KI die Zukunft ist

Die heißeste Nachricht im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) dreht sich heute zweifellos um GPT-4, das neueste Modell der großen Sprachmodell-Softwaretechnologie von OpenAI, die 2022 mit ChatGPT debütierte.

Zu den Ökosystem-Giganten, die in den breiteren Bereich der generativen KI vordringen, gehören Google und Microsoft. Während Microsoft über 10 Mrd. $ in OpenAI von GPT-4 investiert hat, steckte Google 300 Mio. $ in Anthropic.

Anfang dieser Woche gab Google bekannt, dass es Unternehmen erlaubt, seine ChatGPT-ähnlichen generativen KI-Funktionen zu testen – und Microsoft folgte schnell mit der Integration der GPT-4-ähnlichen generativen KI-Sprachtechnologie in seine Microsoft 365-Suite und Bing.

Die KI-gestützten Funktionen werden über Copilot verfügbar sein, ein Tool, das nach Angaben des Unternehmens die Art und Weise, wie Microsoft-Nutzer Word, Excel, Outlook, PowerPoint und Teams nutzen, revolutionieren wird. Copilot wird derzeit von etwa 20 Kunden getestet, darunter mehrere Microsoft-Partner aus den Fortune 500.

Was ist AltSignals und ActualizeAI?

AltSignals ist ein Anbieter von Handelssignalen, der die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen verwendet, um Muster in Marktdaten zu identifizieren und seinen Benutzern Handelssignale bereitzustellen. Die Plattform bietet drei Abonnementmodelle an: AltAlgo, Forex oder Binance Futures. Nutzer, die ein Abonnement abgeschlossen haben, können Signale abrufen und nutzen, um hochpräzise Trades zu tätigen.

Der heutige Rummel um AltSignals ist auf das bevorstehende und mit Spannung erwartete KI-gestützte Handelswerkzeug der Plattform namens ActualizeAI zurückzuführen.

Ein öffentlicher Verkauf eines neuen Tokens mit dem Namen ASI, der ActualizeAI antreiben wird, wurde kürzlich live geschaltet. Der Vorverkauf stieß auf massives Interesse, so dass in weniger als 24 Stunden mehr als 100.000 $ gesammelt wurden. Der Vorverkauf hat bisher 480.000 $ eingebracht, da das Interesse an KI-bezogenen Kryptowährungen sprunghaft ansteigt.

Wenn GPT-4 und künftige Iterationen der revolutionären KI-Technologie weiter Gestalt annehmen, ist es wahrscheinlich, dass ActualizeAI der leistungsfähigste Handelsalgorithmus auf dem Markt werden könnte. Der Aufbau auf ein bereits erfolgreiches Geschäftsmodell und die Integration der leistungsstärksten künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der prädiktiven Modellierung und der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) machen AltSignals heute zu einem so großen Deal.

AltSignals sagt auch, dass ActualizeAI vom Reinforcement Learning profitieren wird, einer Funktion, mit der das System das Risiko-Ertrags-Verhältnis im Spot-, Futures- und Optionshandel verstehen kann.

Sollten Sie heute ASI-Token kaufen? Hier erfahren Sie, warum dies eine gute Investition sein könnte

Das Thema KI ist heute ein mächtiger Trend, bei dem Tech-Giganten wie Google und Microsoft den Innovationssprung vorantreiben. Wie bereits erwähnt, veranschaulicht der GPT-4, was in diesem Ökosystem alles möglich ist.

Die Position von AltSignals als einer der führenden Anbieter von Signalen und sein Vorstoß in die KI-Zukunft beflügeln in der Tat die Vorverkaufsphase seines ASI-Tokens. Derzeit kann man ASI-Token günstig für 0,012 $ kaufen. Aber der Wert der Token steigt und wird am Ende des Vorverkaufs bei über 0,022 $ liegen. Was die Preisprognosen angeht, so könnte dieser Token dann explodieren, wenn ActualizeAI in einigen Monaten live geht.

Vor allem, weil ASI-Inhaber mehr als nur den lebenslangen Zugang zu hochwertigen Krypto-Signalen auf ActualizeAI haben werden, kann es gar keine schlechte Idee sein, die Token zu niedrigen Preisen zu bekommen.

Außerdem können ASI-Token-Inhaber neue Tools auf ActualizeAI in der Beta-Phase testen und ASI-Token für ihre Beiträge zum Ökosystem verdienen.

ASI ist außerdem so konzipiert, dass es deflationär ist, d.h. das Angebot an Token wird mit der Zeit durch einen Mechanismus namens “Token Burning” abnehmen. Wenn eine bestimmte Anzahl von Token dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wird, kann dies die Nachfrage ankurbeln und so den Wert der Token erhöhen.

