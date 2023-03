Taiwan bereitet sich auf neue Krypto-Vorschriften vor: Metacade-Vorverkauf geht in die 7. Stufe

Der Vorsitzende der taiwanesischen Finanzaufsichtskommission, Huang Tien-mu, hat bestätigt, dass Taiwan bald eine spezielle Gesetzgebung zur Regulierung des Kryptoraums im Land erhalten wird. Huang bestätigte dies gegenüber Gesetzgebern während einer Anhörung zur globalen Bankenstabilität im Parlament. Die Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Vorverkauf der neuen Blockchain-basierten Metaverse-Plattform, Metacade, in die 7. Stufe geht.

Taiwan hat zwei Finanzaufsichtsbehörden: die Zentralbank der Republik China und die Finanzaufsichtskommission (FSC), und Bloomberg berichtete vor kurzem, dass die FSC diejenige sein könnte, die mit der Regulierung von Kryptowährungen im Land beauftragt wird. Einige taiwanesische Parlamentarier hatten das neu gegründete Ministerium für digitale Angelegenheiten (MODA) als wichtigste Krypto-Regulierungsbehörde vorgeschlagen. Andere meinten jedoch, dass das neue Ministerium im Vergleich zur FSC relativ unerfahren sei.

Taiwans spezielle Krypto-Verordnung stellt das Land in die Liga der Nationen, die an der Einführung von Krypto-Gesetzen arbeiten, um die weitgehend unregulierte Branche zu regulieren. Die Regelung erleichtert es bestehenden und neuen Krypto-Projekten wie Metacade, zu gedeihen.

Was ist Metacade und warum ist es so beliebt geworden?

Metacade ist eine neue Blockchain-basierte Metaverse-Plattform, die darauf abzielt, die größte Arcade-Gaming-Plattform zu werden, die die aufregendsten Krypto-Gaming-P2E-Spiele anbietet. Das Projekt befindet sich derzeit in der vorletzten Phase des Vorverkaufs seines nativen Tokens MCADE.

Laut dem Metacade-Whitepaper soll der Metacade-Vorverkauf noch vor Ende des 1. Quartals 2023 abgeschlossen sein, und gemessen an der Ausverkaufsrate der Stufen ist es nur eine Frage von Tagen, bis der Vorverkauf vollständig ausverkauft ist. Laut Angaben auf der Website von Metacade verbleiben nur noch 10 Tage des Vorverkaufs.

Tatsächlich sind nur noch 3,11 % der gesamten MCADE-Token, die für den Vorverkauf vorgesehen sind, verfügbar, was beweist, dass die Nachfrage nach den Token größer als das Angebot ist. Hier können Sie am Vorverkauf teilnehmen.

Der MCADE-Token basiert auf Ethereum und ist damit ein ERC-20-Token, was bedeutet, dass Anleger den Token über eine kostengünstige, sichere Blockchain erwerben können.

Metacade könnte angesichts der neuen Vorschriften eine gute Gelegenheit sein

Als China, das einst den Großteil der Krypto-Aktivitäten, einschließlich über 50 % der Krypto-Mining-Aktivitäten, beherbergte, die Kryptowährungen streng kontrollierte und Krypto-Firmen zur Schließung zwang, verlagerten viele Krypto-Projekte nach Taiwan.

Da die Finanzaufsichtskommission (FSC) das Mandat für die Krypto-Regulierung in Taiwan übernommen hat, könnte das Land bald zu einem Krypto-Hub in Asien werden, in dem mehrere Metaverse-Projekte wie The Sandbox (Hongkong), Zepeto (Südkorea), Axie Infinity (Singapur) und Enjin (Singapur) angesiedelt sind. Das Land wird wahrscheinlich auch neue aufstrebende Projekte wie Metacade anziehen, dessen wachsende Popularität unter Krypto-Investoren und GameFi-Entwicklern und -Spielern durch die Decke gegangen ist.

Metacade ermöglicht Entwicklern die Finanzierung von GameFi-Projekten

Metacade bietet Investoren nicht nur eine Investitionsmöglichkeit durch seinen MCADE-Token, sondern hat auch ein bevorstehendes Metagrants-Programm, das im 3. Quartal 2023 starten soll. Im Rahmen des Metagrants-Programms können Entwickler innerhalb der Metacade-Community Finanzmittel erhalten, um die Entwicklung ihrer Projekte zu unterstützen.

Die Entwickler reichen Anträge bei einem Pool von Investoren in der MCADE-Community ein, und die Investoren stimmen über die zu unterstützenden Projekte ab.

Im Allgemeinen wird erwartet, dass sich Metacade ständig weiterentwickelt, da Entwickler die Plattform mit exklusiven Play-to-Earn (P2E)-Spielen überfluten. Die Plattform zielt außerdem darauf ab, sich bis zum 4. Quartal 2024 zu einer vollwertigen dezentralen Organisation (DAO) zu entwickeln, um einen vollständig von der Community geführten Ansatz zu ermöglichen.

In der Zwischenzeit gewinnt die Arcade-Spiel-Plattform weiter an Popularität, da sich der Vorverkauf seiner Endphase nähert, nach der der MCADE-Token voraussichtlich an der dezentralen Börse Uniswap und anderen Kryptobörsen notiert wird.