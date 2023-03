Metacade (MCADE) Preisvorhersage: Vorverkauf neigt sich dem Ende zu

Da der Blockchain-Gaming-Bereich wächst, sind die Spieler verwöhnt, was die Vielfalt der Titel angeht, aus denen sie wählen können.

Allerdings ist nicht jedes Spiel gleich aufgebaut, und nicht alle bieten den Spielern eine solide Möglichkeit, Geld für ihr Engagement in diesen Titeln zu verdienen.

Metacade ist ein neues Projekt, das die Branche revolutionieren und ein Ökosystem bereitstellen kann, das die Navigation durch den GameFi-Raum vereinfacht. Wir werden uns mit der Funktionalität und dem Wert von Metacade (MCADE) beschäftigen und analysieren, wie weit der Kurs steigen kann.

Metacade-Vorverkauf endet bald: Was für einen Preis erwarten die Anleger?

Am 21. März 2023 befindet sich der MCADE-Vorverkauf in Stufe 7 mit einem Wert von 0,0185 $.

Der Vorverkauf ist zu 98,94 % abgeschlossen, und in der nächsten Endphase wird der Wert auf 0,02 $ steigen. Mit 947.896.499 Token wurden bereits die meisten MCADE-Token verkauft, während nur noch 7.103.501 Token übrig sind. Das bedeutet, dass sich MCADE der letzten Phase des Vorverkaufs nähert, und es bleibt nur noch ein begrenztes Zeitfenster für Anleger und Händler, um den Token zu erwerben, solange er noch seinen aktuellen Wert hat.

Auf dieser Grundlage ist klar, dass die Nachfrage nach dem Token hoch ist und daher sein Wert nach Abschluss des Vorverkaufs neue Höhen erreichen kann. Um mehr über den Vorverkaufsprozess zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, die Website von Metacade zu besuchen.

Bis zum Ende des 4. Quartals 2023 kann die Kryptowährung Metacade (MCADE) auf ein Allzeithoch von 0,1 $ klettern.

Dieses Wachstum wird durch die Entwicklung des gesamten Gaming-Bereichs in Richtung Blockchain-Gaming und die Attraktivität der allgemeinen Staking-Mechanismen angeheizt, die Spieler belohnen und einen Anreiz bieten, die Plattform und das Ökosystem weiterhin zu nutzen.

Wird Metacade 1 $ erreichen?

Der GameFi-Raum und die Anziehungskraft des Play-to-Earn (P2E)-Modells bahnen sich ihren Weg auch in den Mainstream-Gaming-Bereich. Das bedeutet, dass neben kleineren, unabhängigen Spieleentwicklern, die Web3-fähige Spiele entwickeln, in Zukunft auch AAA-Spielestudios in den Blockchain-Bereich einsteigen werden.

Da Metacade (MCADE) darauf abzielt, zum Dreh- und Angelpunkt für diese Nachrichten, Entwicklungen, Veranstaltungen und Community-Aufbau-Prozesse zu werden, hat es das Potenzial, die Anlaufstelle für zahlreiche neu veröffentlichte Spiele zu werden.

Je größer die Nutzerbasis hinter Metacade ist, desto mehr Nutzen und Wert wird der MCADE-Token haben.

Metacade kann als Projekt in den Jahren 2023 und 2024 ein hohes Wachstum verzeichnen. Zunächst muss das Projekt eine Community, eine Anhängerschaft und ein Gesamtökosystem von Anwendungsfällen und Spielen aufbauen, um von Investoren und Händlern als wertvoll wahrgenommen zu werden. Aber sein Wert ist bereits gestiegen.

Aufgrund seiner Struktur in Bezug auf Werbeeinnahmen, Turniere, Preisverlosungen, Events und den anreizorientierten Spieletestprozess neben dem Launchpad kann sein Wert bis Ende 2025 wahrscheinlich auf 1 $ steigen.

Was ist Metacade und wie funktioniert es?

Metacade (MCADE) baut den ultimativen Web3-Community-Hub auf, in dem Spieler und Cryptocurrency-Enthusiasten zusammenarbeiten und kommunizieren können.

Das Ziel der Plattform ist es, ein GameFi-Zentrum zu sein, in dem Menschen Teil einer Web3-Community und der gesamten Kultur sein können.

Spieler können ihre Lieblingsspiele oder Play-to-Earn (P2E)-Projekte genießen und ihre Gewinnchancen erhöhen. Sie können sich treffen, kommunizieren und durch das MCADE-Token motiviert werden.

Die Plattform zeichnet sich durch ihr Metagrant-Programm aus, bei dem die Community abstimmt und die in der Schatzkammer verfügbaren Ressourcen an Entwickler und Spiele weiterleitet, die sie unterstützen möchten.

Die Entwickler versuchen, mit den Zuschüssen neue Spiele einzuführen. Darüber hinaus gibt es eine spezielle Job- und Stellenbörse, auf der sich jeder, der eine Arbeit im Blockchain-Bereich sucht, auf die verfügbaren Stellen bewerben kann.

Was die zugrundeliegende Technologie betrifft, so ist Metacade (MCADE) ebenfalls auf Ethereum (ETH) als Blockchain aufgebaut.

Dies bedeutet, dass der MCADE-Token eine ERC-20-konforme Kryptowährung ist, die auf der Blockchain gekauft und gespeichert werden kann. Dies bedeutet auch, dass viele Wallets, die den Token-Standard unterstützen, nun MCADE unterstützen, was den Zugang für jedermann gewährleistet.

Lohnt es sich, in den MCADE-Token zu investieren?

Dies wird in hohem Maße von den allgemeinen Zielen des Anlegers oder Händlers abhängen. Das Metacade (MCADE)-Projekt hat ein hohes Wachstumspotenzial in Bezug auf seine Angebote und sein Ökosystem. Ein Großteil der Token wurde bereits verkauft, was darauf hindeutet, dass es eine echte Nachfrage gibt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich dieses Projekt in einem frühen Stadium befindet und wahrscheinlich viele weitere Updates, Entwicklungen und Attraktivität erfahren wird, wenn wir uns dem Ende des Jahres 2023 nähern.

In diesem Sinne stellt der Kauf des MCADE-Tokens für geduldige Investoren, die langfristig eine hochwertige Kryptowährung suchen und an den Gaming-Aspekt des Web3-Bereichs glauben, eine solide Möglichkeit dar, sich in den frühen Phasen eines Projekts zu engagieren, das sich als Branchenführer behaupten kann.

Der dezentralisierte gesellschaftliche Mittelpunkt, die große Vielfalt an Methoden, mit denen Spieler Geld verdienen können, und die allgemeine Unterstützung für neue Spiele, Entwickler und Stellenausschreibungen bilden ein einzigartiges Ökosystem.