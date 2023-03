VIDEO: Was ist XRP und wie funktioniert es? Was ist Ripple?

Kryptowährung ist keine alte Industrie. Bitcoin hat die Branche, wie wir sie kennen, ins Rollen gebracht, als Satoshi Nakamoto am 3. Januar 2009 den Genesis-Block abgebaut hat, als die Welt von einem der schlimmsten Finanzcrashs der letzten Zeit erschüttert wurde.

Nur drei Jahre später wurde XRP eingeführt, ein dezentraler Vermögenswert, der für Zahlungen entwickelt wurde. Heute ist es nach wie vor eine der bekanntesten und größten Kryptowährungen, die derzeit mit einer Marktkapitalisierung von fast 20 Mrd. $ auf dem sechsten Platz liegt.

Und doch sind viele immer noch verwirrt, was XRP tut und was der Unterschied zu Ripple, dem Unternehmen dahinter, ist. Diese Woche im Invezz-Podcast habe ich Brendan Berry, Payment Products Lead bei Ripple, interviewt, um herauszufinden, was genau XRP ist, was Ripple ist, was der Unterschied zwischen den beiden ist und was sie beide tun.

Wir haben eine Reihe von Themen behandelt. Eines davon waren die Probleme mit dem konventionellen Bankwesen – ein besonders relevantes Thema angesichts der überraschenden Ereignisse in der Branche in den letzten Wochen.

Aber wir haben uns hauptsächlich auf den Zahlungsverkehr konzentriert. Ich habe die Abläufe bei Banküberweisungen kritisiert, und ich habe Brendan meine Neugier über den gefühlten völligen Mangel an Innovation im digitalen Zeitalter seitens der Banken mitgeteilt. Ich fragte ihn nach Gebühren und Verzögerungszeiten und warum diese bei grenzüberschreitenden Zahlungen Tage dauern.

Dies ist natürlich ein wichtiger Grund, warum XRP existiert. Wir sprachen über die Vor- und Nachteile davon sowie über einen Unterabschnitt im Bereich Zahlungen: Überweisungen. Als ich letzten Sommer El Salvador besuchte, war ich von diesem Land fasziniert – aber die Daten zeigen, dass der Aufschwung noch nicht stattgefunden hat. Ich wollte von Brendan wissen, was er dazu meint und wie XRP in diesem Bereich beitragen kann.

Wir sprachen auch über die Zukunft von Krypto, einschließlich dessen, was Brendan glaubt, dass die Front-End-Erfahrung vieler Transaktionen in diesem Bereich rationalisiert wird.

Ein weiteres Thema war die Frage, ob die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor die Menschen weiter in die Kryptowährung treiben und was dies für die Branche und XRP in Zukunft bedeuten könnte.

Alles in allem war es eine weitreichende Diskussion, die sich um Zahlungen drehte und welche Rolle XRP in dieser Welt spielen könnte.

Setzen Sie das Gespräch auf Twitter mit @InvezzPortal, @DanniiAshmore und @Ripple fort oder besuchen www.ripple.com für weitere Informationen.

