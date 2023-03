PODCAST: Was halten Entwickler von KI und Blockchain? – Stack Overflow

Aufstrebende Technologien sind immer ein interessantes Thema. Heute hat man das Gefühl, dass alle nur noch über künstliche Intelligenz reden. Wird ChatGPT uns einfache Menschen nutzlos machen? Früher hatte man das Gefühl, dass Blockchain das heiße Thema war, da Bitcoin die Kryptomärkte während der Pandemie in schwindelerregende Höhen getrieben hat.

Aber was denken Entwickler über diese neuen Technologien neben anderen Sektoren wie Cloud Computing, No-Code/Low-Code und maschinelles Lernen?

Joy Liuzzo ist Vizepräsidentin für Produktmarketing bei Stack Overflow, wo sich Entwickler treffen, um sich gegenseitig Fragen zu stellen und zu beantworten. Diesen Monat wurde eine Umfrage veröffentlicht, die sich mit neuen Technologien befasst, und Joy hat sich dem Podcast angeschlossen, um die Ergebnisse zu besprechen.

Der Star der Show war die Open-Source-Technologie, deren Community-Aspekt bei Programmierern großen Anklang findet. Joy spricht ausgiebig darüber, warum das so ist und wie dies Projekten in einer Vielzahl von Branchen hilft. Aber er ging auch auf die Aspekte unter der Haube und außerhalb ein.

Es überrascht nicht, dass KI bei den Entwicklern im Vordergrund stand. Interessanterweise dachten sie ähnlich wie die Öffentlichkeit, dass sie zuversichtlich sind, dass die Technologie ein fester Bestandteil unseres Lebens werden wird, aber nicht sicher sind, welche Rolle sie spielen wird.

Krypto-Investoren werden auch von den Ergebnissen der Umfrage zur Blockchain-Technologie fasziniert, wenn nicht sogar enttäuscht sein. Der Sektor schnitt merklich schlecht ab, wobei Blockchain bei Fragen wie „Was glauben Sie, wird das nächste sein, das jeder verwenden wird?“ sowie bei Fragen zu den positiven oder negativen Auswirkungen von Technologien auf die Welt ganz unten lag.

Es wurden auch Cloud Computing, Low-Code/No-Code und eine Vielzahl anderer Technologien behandelt. Alles in allem war es für mich ein faszinierender Blick darauf, was die Leute „hinter den Kulissen“ über diese Technologien denken, zu einer Zeit, in der sie von der Öffentlichkeit und Menschen (wie mir), die nicht über das technische Gehirn verfügen, so umfassend diskutiert werden um die Mechanik unter der Haube richtig zu verstehen.

