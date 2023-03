AltSignals Preisprognose: Ein aufregender AI Token, der einen Handelskreis antreibt

Möchten Sie Teil der Trading-Community werden? AltSignals hat einen Vorverkauf für einen neuen $ASI-Token gestartet, der die Mitgliedschaft in einer KI-Plattform für Händler ermöglicht. Im Rahmen des Vorverkaufs wurden 46,21 % der Token verkauft, wobei 221.791,692 $ von insgesamt 480.000 $ aufgebracht wurden.

Der Startpreis von $ASI liegt bei 0,012 $. Bis zum Ende des vierstufigen Vorverkaufs würde der Wert auf 0,02274 $ ansteigen. Sie können hier am Vorverkauf teilnehmen.

Was ist AltSignals?

Künstliche Intelligenz ist die Zukunft. In der Handelswelt ist sie die Gegenwart, denn Algorithmen helfen Händlern, hochwertige und zuverlässige Signale zu generieren. Aber stellen Sie sich einen Token vor, der einen Handelssignaldienst betreibt. Sie können einer Community von Händlern angehören, über die Unternehmensführung abstimmen und an dem Token und den damit verbundenen Aktivitäten verdienen.

Die neue KI-Plattform von AltSignals, ActualizeAI, macht all das möglich. AltSignals wurde 2017 ins Leben gerufen und hat sich durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Signalen für die Devisen-, Aktien- und Kryptomärkte einen Namen gemacht. Das erfahrene Team von AltSignals generiert die Signale mithilfe eines marktübertreffenden Algorithmus, AltAlgo™.

Falls Sie sich fragen, wie beliebt AltSignals ist: Es hat über 50.000 Mitglieder auf Telegram und eine 4,9/5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot. Die Plattform ist nun bereit, ihr Geschäft mit einer KI-Plattform, ActualizeAI, zu revolutionieren. Nach der Markteinführung wird sich der Umfang des Handelssignal-Service erweitern und auch CFD-Händlern zugute kommen.

Wie funktioniert AltSignal ($ASI)?

$ASI treibt die KI-Plattform von AltSignals, ActualizeAI, an. Die primäre Rolle des Tokens ist es, die Einheit der Mitgliedschaft auf dem AltSignals AI-aktivierten Ökosystem zu werden. Die Kryptowährung wird verwendet, um Werte innerhalb der AltSignals-Community zu übertragen.

Die Mitglieder erhalten den Token, nachdem sie der AltSignals Innovation Group beigetreten sind und zu den Bounty-Projekten der Plattform beigetragen haben. $ASI berechtigt die Inhaber auch zu bevorstehenden privaten Verkäufen von neuen Projekten auf der Plattform. Benutzer können $ASI verdienen, indem sie an Gewinnspielen und handelsbezogenen Wettbewerben teilnehmen.

Wie viel Zugang eine Person zu AltSignals hat, hängt im Allgemeinen von der Anzahl der Token ab, die sie in ihrer Wallet hat. Investoren, die die $ASI-Token im Vorverkauf erwerben, erhalten einen frühen Zugang zu ActualizeAI.

Stellt AltSignals eine gute Investitionsmöglichkeit dar?

Wenn Sie auf der Suche nach einer Anlage sind, die von einer echten Community unterstützt wird und einen gefragten Service bietet, könnte AltSignals ($ASI) eine gute Wahl sein. Die Plattform hat sich seit etwa einem halben Jahrzehnt einen Namen gemacht, was bedeutet, dass die Nachfrage nach dem Dienst bereits vorhanden ist. Daher sind $ASI-Tokens eine risikoarme Investition. Und warum?

Der ActualizeAI-Algorithmus baut auf einem erfolgreichen Geschäftsmodell auf, dem die Anleger vertrauen. Daher wird erwartet, dass Investoren, die auf der Suche nach hohen Belohnungen durch die Signale des Algorithmus sind, sich durch den Kauf von $ASI beteiligen werden. Das wird die Nachfrage nach dem Token ankurbeln und seinen Preis erhöhen, wovon die frühen Investoren profitieren.

Wird $ASI bis Ende 2024 1 $ erreichen?

Wie wir bereits festgestellt haben, hat AltSignals bereits eine Community hinter sich. Es ist also nicht schwer zu prognostizieren, dass der Preis in die Höhe schießen wird, sobald der Token an die großen Börsen kommt und mehr Investoren an Bord kommen. Nichtsdestotrotz ist ein Preis von 1 $ höchst spekulativ. Lassen Sie uns dies anhand einer Berechnung nachvollziehen.

$ASI wird in der letzten Phase des Vorverkaufs mit 0,02274 $ bewertet. Um auf 1 $ zu kommen, müsste der Preis um 4.297 % steigen. Ist das realistisch? Ja, das ist es; die Token-Preise sind um mehr als diesen Prozentsatz gestiegen, nachdem sie an Börsen notiert wurden. Es dauert jedoch eine gewisse Zeit, bis sich eine große Liquidität angesammelt hat, um einen solchen Anstieg zu erreichen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ein neuartiger Token wie $ASI innerhalb kurzer Zeit Liquidität aufbauen kann. Es ist nur so, dass wir mit einer solchen Vorhersage zu ehrgeizig wären.

Ein realistisches Ziel ist eine 10-fache Rendite oder ein Preis von mindestens 0,22 $ unmittelbar nach der Notierung dieses Tokens. Die Geschichte hat gezeigt, dass Token unmittelbar nach der Notierung doppelt so viel wie 10x zulegen, so dass unsere Prognose recht konservativ ist.

Sollten Sie jetzt in $ASI investieren?

Vorverkäufe können trügerisch sein, da die Preise feststehen und die Nachfrage in gewisser Weise begrenzt ist. Token werden wertvoll, wenn sie an der Börse gelistet werden und für viele zugänglich sind. Daher ist es vorteilhaft, jetzt in $ASI zu investieren, da die Bewertung noch niedrig ist. Selbst das Halten des Tokens bis zum Ende des Vorverkaufs garantiert eine Rendite von fast 90 %.