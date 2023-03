CFTC verklagt Binance und CEO: Was bedeutet das für AltSignals?

Die United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Binance, seinen CEO Changpeng Zhao und CCO Samuel Lim am Montag verklagt, wie von Invezz berichtet. Die Kommission beschuldigte den beliebten Kryptowährungsmakler, wissentlich nicht registrierte Krypto-Derivate in den USA anzubieten, was gegen Bundesrecht verstößt.

Diese jüngste Entwicklung hat nach der Ankündigung zu Kursverlusten bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen geführt. Bitcoin fiel unter 27.000 $, während BNB am Dienstag mehr als 5 % seines Wertes verlor. Obwohl sich der Markt wieder erholt zu haben scheint, sind die Anleger aufgrund der jüngsten Nachrichten verunsichert.

Trotz der derzeit unsicheren Stimmung auf dem Markt geht der Token-Vorverkauf von AltSignal weiter und das Projekt hat mehr als 45 % seiner Zuteilung verkauft. Da sich ein Großteil der Aufmerksamkeit auf die großen Unternehmen und Coins in diesem Bereich konzentriert, werden Investoren ermutigt, sich kleinere Projekte wie AltSignals anzusehen, die den Nutzern einen echten Nutzen und Wert bieten.

CFTC verklagt Binance und Changpeng Zhao

CFTC betrachtet Vermögenswerte wie Bitcoin, Ether, Tether und den Stablecoin Binance USD (BUSD) als Waren und hat Binance beschuldigt, seinen Nutzern in den USA diese Vermögenswerte als Derivate anzubieten, ohne sich als Futures Commissions Merchant, Designated Contract Market oder Swap Execution Facility zu registrieren.

Die CFTC beschuldigte die Kryptowährungsbörse, ihr Geschäft schlecht zu überwachen, keine Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität (KYC) oder zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuführen und ein mangelhaftes Programm zur Verhinderung von Betrug zu verwenden.

Experten sind über die Klage von Binance geteilter Meinung

Marktexperten glauben, dass die Klage von Binance den breiteren Kryptowährungsmarkt beeinflussen und Bitcoin auf 25.000 $ herunterziehen könnte. Bitcoin wurde in den letzten Tagen oberhalb der 28.000 $-Marke gehandelt, fiel aber am Dienstag nach den Nachrichten über Binance unter 27.000 $.

BTC hat sich jedoch von dem Einbruch erholt und handelt nun wieder über 28.000 $.

Noelle Acheson, die Autorin des beliebten Newsletters Crypto is Macro Now, sagte, dass die Hauptsorge darin besteht, was die Klage kurzfristig für die Marktliquidität tun wird. Er wies darauf hin, dass der breitere Markt einen Rückgang der Liquidität erfahren wird, wenn Market Maker jetzt vom Handel auf Binance zurücktreten und wenn die in den USA ansässigen Handelsabteilungen von Binance den Betrieb einstellen müssen.

Marktexperten erwarten, dass Bitcoin aufgrund der Rolle von Binance im Bereich der Kryptowährung vorübergehend auf 25.000 $ fallen wird. Andere Experten stimmen dem jedoch nicht zu und sind optimistisch, was die Aussichten für Kryptowährungen angeht. Zum Beispiel berichtete Invezz am Dienstag, dass die Analysten von Bitfinex glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines Bullenmarktes befinden.

Was bedeutet das für AltSignals?

Während die Klage einen vorübergehenden Rückschlag für die Branche darstellt, scheint sich die Anlegerstimmung nicht verschlechtert zu haben. Der Kryptomarkt hat sich nach dem Zusammenbruch der FTX-Börse im November 2022 wieder erholt.

Glücklicherweise dürfte AltSignals nicht von der laufenden Binance-Saga betroffen sein. Die Vorverkaufsphase von AltSignals verläuft weiterhin wie erwartet, da das Team bisher 46 % der zugeteilten Token verkauft hat. Das Projekt hat mehr als 220.000 $ aufgebracht und beabsichtigt, weitere 260.000 $ aufzubringen, bevor die Vorverkaufsphase zu Ende geht.

AltSignals können eine gute Gelegenheit für Investoren sein

AltSignals ist eine Plattform, die Signale für Kryptowährungen, Binance-Futures und Forex anbietet. Die Plattform bietet auch CFD- und traditionelle Börsensignale.

Nach den Problemen von Binance würden Händler beim Handel mit Kryptowährungen und Devisen vorsichtiger handeln. Dies könnte die Nachfrage nach den Dienstleistungen von AltSignals steigern.

Ein Anstieg der Nachfrage und die anschließende Nutzung der Dienste von AltSignals könnten eine hervorragende Gelegenheit für Investoren sein, da dies mit einem Anstieg des Preises des ASI-Tokens nach der Vorverkaufsphase zusammenhängen könnte.

AltSignals ist seit 2017 auf dem Markt und dient weiterhin Kryptowährungs- und Devisenhändlern. Das Team implementiert derzeit einen KI-Stack, der die Vorteile von maschinellem Lernen, prädiktiver Modellierung und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) nutzen soll, um das Volumen und die Genauigkeit der bereitgestellten Signale zu verbessern.

Mit ActualizeAI von AltSignals erhalten Händler Zugang zu einer vollautomatischen und rund um die Uhr verfügbaren Handelsfunktion, die ihnen hilft, die Genauigkeit, die Handelseinträge und das Risikomanagement zu verbessern und klarere Zusammenhänge zu schaffen.

AltSignals hat bisher mehr als 46 % seiner Token aus dem Vorverkauf verkauft und beabsichtigt, weitere 260.000 $ aufzubringen. Anleger haben immer noch die Möglichkeit, diesen Token zu einem niedrigen Preis zu erwerben und könnten von der zunehmenden Akzeptanz des Projekts und seines ASI-Tokens in den kommenden Monaten und Jahren profitieren.

Wenn Sie mehr über den AltSignals-Vorverkauf erfahren möchten, besuchen Sie deren Website.