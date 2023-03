ASI-Token-Preisprognose: AltSignals startet Mitgliederrabatt für den ASI-Vorverkauf

Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) hat seinen Weg in den Kryptobereich gefunden und den Preis der meisten KI-basierten Kryptowährungen, einschließlich neu eingeführter Token wie dem ASI-Token von AltSignals, in die Höhe getrieben.

AltSignals ist seit 2017 in Betrieb. Seine Popularität ist jedoch durch die Decke gegangen, nachdem bekannt gegeben wurde, dass es an KI-gestützten Produkten arbeitet, die von einer KI-basierten Kryptowährung unterstützt werden, die sich derzeit in der BETA-Vorverkaufsphase befindet. Hier können Sie am Vorverkauf teilnehmen.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist ein Marktführer bei der Bereitstellung von Handelssignalen und der Entwicklung algorithmusbasierter technischer Indikatoren. Es begann mit dem Senden von kostenlosen Krypto-Handelssignalen, bevor es auf Forex, CFDs und Aktien ausgeweitet wurde.

Derzeit bietet AltSignals technische und fundamentale Analysen und Coaching und hilft Kunden dabei, Trades zu platzieren und langfristig zu profitieren. Es verwendet einen technischen Indikator namens AltAlgo Indicator, um Handelssignale zu generieren.

AltAlgo Indicator scannt den digitalen Währungs-, Forex- und Aktienmarkt und warnt die AltSignals-Benutzer, wenn eine Preisaktion kurz bevorsteht. Der Indikator verwendet mehrere Handelsstrategien und technische Indikatoren, um Händlern ideale Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu bieten.

AltSignals arbeitet auch an einem KI-Algorithmus, der den leistungsstärksten Algorithmus, einschließlich des AltAlgo-Indikators, verwenden wird, um eine Reihe von KI-Produkten zu entwickeln, darunter ActualizeAI, das von der Kryptowährung ASI angetrieben wird.

Die ASI-Kryptowährung läuft auf der Ethereum-Blockchain, was während des laufenden Vorverkaufs einen kostengünstigen Token-Kauf über den AltSignals DEX ermöglicht.

ASI-Token-Preisprognose

Der ASI-Token befindet sich derzeit in der BETA-Vorverkaufsphase, die nach Angaben auf der offiziellen Website von AltSignals zu etwa 50 % ausverkauft ist.

Der Vorverkauf von AltSignals wurde in fünf Phasen unterteilt: BETA, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und Phase 4. Diejenigen, die während der BETA-Phase investieren, kaufen den Token zu einem Preis von 0,012 $ und werden am meisten profitieren, da man erwartet, dass der Preis des Tokens im Laufe der restlichen Vorverkaufsphasen steigen wird.

Der ASI wird in Phase 1 0,015 $, in Phase 2 0,01875 $, in Phase 3 0,021 $ und in Phase 4 0,02274 $ kosten. Daher wird der ASI-Preis bis zum Abschluss des Vorverkaufs um 89,5 % gestiegen sein, so dass diejenigen, die in der BETA-Phase investieren, eine Rendite von 89,5 % erzielen.

Während die Preisvorhersage einer neuen Kryptowährung schwierig ist, wird erwartet, dass ASI von der steigenden Popularität der KI-Technologie und der Notierung an Kryptowährungsbörsen unmittelbar nach dem Ende des Vorverkaufs profitieren wird. Und gemäß den Zeitplänen im Whitepaper von AltSignals wird erwartet, dass der ASI-Token im 2. Quartal 2023, also in wenigen Tagen, auf CoinGecko, CoinMarketCap und Uniswap gelistet wird.

Ist der ASI-Token von AltSignals eine gute Investition?

Es gibt zwar mehrere Faktoren, die man als Anleger berücksichtigen sollte, bevor man in ein Projekt investiert, aber es versteht sich von selbst, dass es wichtig ist, mit einem Unternehmen zu arbeiten, dem man vertraut und das eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann, insbesondere angesichts der vielen Betrügereien im Kryptobereich. AltSignals ist seit fünf Jahren in Betrieb, was bedeutet, dass es nicht eines der Startups ist, die einfach anfangen und verschwinden, sobald sie Geld von Anlegern gesammelt haben.

Darüber hinaus zeigen Quellen, dass AltSignals Binance Spot- und Futures-Signale sowie Forex-Signale Monat für Monat mit einer Genauigkeit von über 60% konsistent profitabel waren. Das AltSignals-Team erwartet, dass die Genauigkeit dieser Signale erheblich steigen wird, sobald die ActualizeAI fertiggestellt und in ihren Algorithmus integriert ist, was AltSignals zu einer begehrten Plattform für viele machen und wahrscheinlich einen Anstieg der ASI-Token-Nachfrage verursachen wird.