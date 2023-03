Die 12 besten ERC-20 Token für 2023

ERC-20 Krypto-Token sind auf den Kryptomärkten am weitesten verbreitet. Zahlreiche der beliebtesten Kryptowährungen sind derzeit als ERC-20-Token erhältlich.

Seit dem Start von Uniswap (UNI) und Maker (MKR) haben sich ERC-20-Token einen hervorragenden Ruf als die zuverlässigsten Blockchain-basierten Coins erworben und machen so mehr als 10 % der gesamten Kryptomarktbewertung aus.

Was sind ERC-20-Coins?

ERC-20 ist der Token-Standard für die Erstellung von Token mit der Ethereum-Blockchain, welche nach wie vor der bei weitem dominierende Blockchain-Anbieter weltweit ist. ERC-20-Token sind vielseitige und robuste Token, die von der dynamischen und ständig wachsenden Ethereum-Community geschaffen und unterstützt werden.

Durch ERC-20-Token können Smart-Contract-fähige Token in Ethereum-Netzwerken verwendet werden, um Projekte in dezentralen Anwendungen, DeFi, GameFi und DEXs zu entwickeln, zu validieren und zu pflegen. Die Vielseitigkeit, die mit den ERC-20 Smart-Contract-Token verbunden ist, ermöglicht es, sie als Utility-Coins, Tauschmittel, Governance-Coins oder Sicherheits-Token für Ethereum-gehostete Lösungen zu verwenden.

Hier sind 12 der besten ERC-20-Token, in die man investieren sollte

AltSignals (ASI) – Die Erweiterung mit ActualizeAI treibt den ASI Presale in die Höhe

Was ist AltSignals?

AltSignals ist eine etablierte und sehr erfolgreiche Handelsplattform, die ihrer ständig wachsenden Gemeinschaft von mehr als 50.000 Mitgliedern nun schon seit 2017 profitable Handelsstrategien zur Verfügung stellt. Mit der Hilfe von ActualizeAI hat AltSignals kürzlich seinen nativen ASI Token auf den Markt gebracht, mit dem es sein herausragendes AltAlgo™-Handels-Toolkit noch weiter verbessern will. Dieser neue Toolkit setzt auf die Leistung der neuesten Technologien der künstlichen Intelligenz (KI).

ActualizeAI kombiniert maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und prädiktive Modellierung, die historische Trends anwendet, um die Märkte rund um die Uhr zu scannen, die aktuellste Handelsintelligenz bereitzustellen und mehr Kursindikatoren gleichzeitig zu analysieren als ein Mensch es könnte. Dank der künstlichen Intelligenz lernt ActualizeAI ständig dazu und verfeinert und verbessert mit der Zeit immer genauere Handelssignale.

Zusätzlich zum Zugang zu den ActualizeAI-Signalen ermöglicht der ASI-Token seinen Inhabern die Mitgliedschaft im AI Members Club, der noch mehr Vorteile bietet. Dazu gehören der Zugang zu den aufregendsten und lukrativsten Token Presales und die Teilnahme an Trading-Turnieren, bei denen die Teilnehmer enorme Krypto-Prämien verdienen können.

Clubmitglieder und Inhaber von ASI-Coins können auch einige der besten Schulungsmaterialien für den Krypto-Handel freischalten, die sie auf ihrem Weg durch den manchmal sehr riskanten Prozess des Krypto-Investierens unterstützen. Darüber hinaus steht Händlern aller Erfahrungsstufen ein Schulungsprogramm zur Verfügung, das dabei helfen soll, die Rentabilität ihrer Handelsaktivitäten zu maximieren.

Warum sollte man in ASI investieren?

ASI ist ein neuer Token, der all die Sicherheit bietet, die man von einem Ethereum-basierten Coin erwarten kann. Der wahre Wert von ASI liegt aber in der bahnbrechenden Nutzung von KI-Technologien in Kombination mit der Leistungsfähigkeit der Ethereum-Blockchain, die zum Standard für die Einführung von KI im Blockchain-Sektor geworden ist.

Der am 1. März gestartete Presale der Token gewinnt schnell an Fahrt und hat bereits $112k in nur 1 tag seit Eröffnung der Betarunde gesammelt. Der Preis von ASI liegt in der Betarunde bei 0,012 $. Dieser Preis wird jedoch nur für kurze Zeit gelten, bevor die Preise ansteigen und in der siebten und letzten Runde einen Preis von 0,02274 $ erreichen werden.

Das große Potenzial und die enormen Möglichkeiten, die sich AltSignals eröffnen, wenn die wahren Fähigkeiten der KI in den kommenden Monaten sichtbar werden, machen ASI zu einem spannenden ERC-20-Token, den man 2023 kaufen sollte.



Metacade (MCADE) – Neuer bahnbrechender GameFi-Coin mit einer glänzenden Zukunft

Was ist Metacade?

Mit der brandneuen Ethereum-Blockchain-basierten virtuellen Spielhalle von Metacade wird Spielern und Krypto-Fans die größte Auswahl an Play-to-Earn-Spielen (P2E) an einem einzigen Web3-Standort geboten. Das Projekt gilt schon jetzt als eine der aufregendsten GameFi-Entwicklungen, denn Metacade bietet neben einem fesselnden Spielerlebnis auch einzigartige Möglichkeiten für Spieler, passives Einkommen zu erzielen.

Diese Möglichkeiten gehen weit über die üblichen P2E-Möglichkeiten hinaus, die herkömmliche GameFi-Spiele bieten. Tatsächlich ist das gesamte Angebot von Metacade in der Krypto-Gaming-Branche einzigartig. Als Multi-Game-Plattform ist Metacade nicht auf ein einziges Spiel oder ein sich wiederholendes Spielerlebnis angewiesen, um Fans zu gewinnen. Darüber hinaus kann die Metacade-Community über eine Reihe anderer Kanäle Krypto-Belohnungen verdienen.

Dazu gehören das Create2Earn-System, das Nutzer für das Posten sozialer Inhalte wie Spielrezensionen oder Beiträge zu Live-Chats und Foren belohnt, und das Staking-Protokoll der Plattform namens Compete2Earn, bei dem Nutzer für den Einsatz ihrer nativen MCADE-Token Zugang zu Online-Turnieren erhalten.

Während die MCADE-Gemeinschaft Belohnungen verdienen kann, will Metacade durch das Metagrants-Programm auch Anreize für die Entwicklung der nächsten Generation von P2E-Titeln schaffen. Entwickler reichen ihre Ideen für neue Spiele in einen Pool ein, worüber die MCADE-Token-Inhaber abstimmen können. Die Ideen mit den meisten Stimmen gehen in Produktion und werden mit Mitteln aus dem Krypton-Projekt unterstützt.

Diese Unterstützung für Entwickler soll mit dem Work2Earn-Programm der Plattform verknüpft werden, das der MCADE-Community, einschließlich der Entwickler, die gerade einen neuen heißen P2E-Spieltitel entwickelt haben, Web3-Jobs, Gig-Arbeit und bezahlte Beta-Tests vermittelt.

Warum sollte man in MCADE investieren?

Der Presale von MCADE wurde erst vor kurzem gestartet und hat die Fantasie der Krypto-Investorengemeinde angeregt und so bereits in kurzer Zeit $14.7m eingesammelt. Die Geschwindigkeit, mit der MCADE verkauft wird, spiegelt das enorme Potenzial wider, das im MCADE-Token durch den umfangreichen Nutzen innerhalb des Metacade-Ökosystems steckt.

MCADE kostet in der aktuellen final Phase des Presale-Events $0,02, nachdem er in der Beta-Presale-Phase zu $0,008 gestartet ist. Der Preis wird im Laufe der Presale-Phase auf $0,02 ansteigen, so dass den Anlegern nur eine begrenzte Zeit bleibt, um sich diesen heißen ERC-20-Token zum bestmöglichen Preis zu sichern.

MakerDAO (MKR) – Führender ERC-20 Coin für DeFI Kredite und Darlehen

Marktkapitalisierung: $764,1 Millionen

Was ist MakerDAO?

MakerDAO ist eine DeFi-Plattform, die entwickelt wurde, um die Erfahrung der Kreditvergabe und -aufnahme zu dezentralisieren, ohne die traditionelle Notwendigkeit einer zentralen Finanzinstanz, wie z.B. Banken, die die Transaktion kontrolliert. MakerDAO verwendet Ethereum Smart Contracts, um die Kreditvergabe zu erleichtern und die gesamten Mechanismen und Details wie Zinssätze, Rückzahlungsbedingungen und Nachschussforderungen zu verwalten.

Kredite können mit DAI, einem ERC-20 Stablecoin, der eng an eine zentrale Währung gekoppelt ist und von Liquiditätsanbietern zurückgedeckt wird, ausgegeben werden. Durch die Verwendung von DAI als Zahlungsmittel für Kredite werden Kunden vor der Volatilität geschützt, die manchmal auf den Kryptomärkten auftritt.

Warum sollte man in MKR investieren?

MKR ist der Governance-Token von MakerDAO und MakerProtocol, die den DAI-Stablecoin herausgeben, und war der erste ERC-20-Coin, der auf der Ethereum-Blockchain existierte. Zudem war MakerDAO das erste Projekt auf Ethereum, das zu einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) wurde, wodurch MKR durch seine Verwendung als Governance-Token einen Wert erhalten hat.

Darüber hinaus ist MKR so konzipiert, dass es das Angebot an DAI ausgleicht. Wenn der Preis von DAI steigt, wird MKR verbrannt, damit neue DAI entstehen, wodurch das Angebot an MKR sinkt. Je beliebter und erfolgreicher MakerDAO als Kreditplattform ist, desto wertvoller wird MKR.

MKR ist dank seiner festen Verankerung im DeFi-Bereich eine ausgezeichnete Investition. Er ist der erste ERC-20 Coin und hat sich in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf erworben. Aufgrund seiner dezentralen Finanzalternativen bietet er seinen Inhabern eine gute Möglichkeit für hohe Renditen.

UniSwap (UNI) – Größte Kryptobörse auf Ethereum Basis

Marktkapitalisierung: $4,2 Milliarden

Was ist UniSwap?

Uniswap ist die größte Ethereum-basierte dezentralisierte Börse (DEX). Aufgrund der Tatsache, dass sie auf Ethereum läuft, können Händler die Plattform von Uniswap nutzen, um jeden ERC-20 Token und andere Token, die mit dem ERC-20 Standard kompatibel sind, zu handeln und zu tauschen.

Wie MakerDAO war auch Uniswap ein früher Anwender des Ethereum-Blockchain-Standards und etablierte sich schnell als eine der größten Plattformen auf Ethereum. Durch die Schaffung einer gesunden und zuverlässigen Plattform zur Förderung des Leihens und Borgens trug Uniswap dazu bei, die Liquidität von ERC-20-Tokens zu erhöhen.

Durch diese Schaffung von Liquidität, die den Wert schafft, den der Handel für die DeFi-Sphäre bietet, hebt sie sich von anderen Kryptobörsen ab, die lediglich dazu da sind, den Kryptohandel zu erleichtern.

Warum sollte man in UNI investieren?

Obwohl Uniswap eine der ersten Plattformen war, die auf Ethereum basierte, wurde der native Token erst 2020 veröffentlicht. Der UNI-Token, der in erster Linie ein Governance-Token ist, hat dem Governance-Element ein zusätzliches Rentabilitätspotenzial verliehen, indem er Token geschaffen hat, die es den Inhabern von Genehmigungen ermöglichen, die Richtung der Plattform zu bestimmen, was für potenzielle Investoren insgesamt ein äußerst überzeugendes Verkaufsargument darstellt.

Auch UNI hat den Börsencrash im Jahr 2022 nicht unbeschadet überstanden und verlor, als große Namen wie FTX Konkurs anmeldeten, erheblich an Wert. Dank seines einzigartigen dezentralen Charakters, der es den Anlegern nicht abverlangt, beim Umtausch die Schlüssel zu ihren Geldern abzugeben, hat UNI jedoch einen gewissen Wert behalten. Dies bietet Anlegern, die bei einem Marktabschwung möglicherweise ihre Gelder eingebüßt hätten, ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Somit ist UNI eine hervorragende, langfristige Anlagemöglichkeit.

The Sandbox (SAND) – Digitale 3D-Immobilienwelt

Marktkapitalisierung: $783,5 Millionen

Was ist The Sandbox?

The Sandbox ist eine auf der Ethereum-Blockchain gehostete digitale 3D-Welt, in der digitale Immobiliengrundstücke gekauft, verkauft und zusammen mit NFT-geprägten virtuellen Vermögenswerten gehandelt werden können. Sobald ein Nutzer ein Grundstück erworben hat, kann er darauf alles bauen, was er möchte, um es zu monetarisieren und ein passives Einkommen zu erzielen. Die Nutzungsmöglichkeiten für digitale Grundstücke in The Sandbox reichen von digitalen Kunstgalerien bis hin zu virtuellen Themenparks.

Das Verdienstpotenzial von The Sandbox wird durch die einzigartige P2E-Metaverse-Mechanik der Plattform erschlossen, wobei der größte Anreiz für die Nutzer in den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten für digitale Immobiliengrundstücke liegt. Unabhängig von den Programmierkenntnissen des Einzelnen können die benutzerfreundlichen und innovativen Plug-and-Play-Kreations-Toolkits der Plattform genutzt werden, um einzigartige Erlebnisse, handelbare NFT-Assets und Avatare zu entwerfen.

Dank der Ethereum-Kette verfügt The Sandbox über eine herausragende Sicherheit und eine äußerst zuverlässige Funktionsfähigkeit, so dass die Plattform ein hervorragendes Benutzererlebnis mit unvergleichlichen Animationen und 3D-Modellen bieten kann. So entsteht ein vollständig immersives Virtual-Reality-Metaverse, das die Menschen bequem von zu Hause aus erkunden können.

Warum sollte man erwägen, in The Sandbox zu investieren?

Der native SAND Token der alle Aktivitäten im Metaverse freischaltet, vom Kauf von Grundstücken bis hin zum Tauschmittel für alle Transaktionen und den Handel auf dem Marktplatz der Plattform, ist ein ERC-20 Token.

Neben dem exzellenten Nutzen, den The Sandbox bietet, eröffnet der SAND-Coin den Zugang zu Stimmrechten in Governance-Fragen und zur Ausrichtung von The Sandbox als voll funktionsfähige DAO. Nicht zuletzt sind SAND-Token eine Proof-of-Staking-Kryptowährung, die ein passives Einkommen ermöglicht.

Das Interesse am Metaverse und den umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten virtueller Welten steckt noch in den Kinderschuhen, was bedeutet, dass The Sandbox davon profitieren könnte, wenn dieses Interesse wächst. Eine Reihe großer Namen aus den Bereichen Sport, Mode, Musik und Popkultur, wie die Skateboard-Legende Tony Hawk, der Hip-Hop-Star Snoop Dogg und Plattenlabel Warner Music besitzen bereits Grundstücke auf der Plattform. Dieses Gesamtpaket macht SAND zu einem der besten ERC-20 Token im Jahr 2023.

Chainlink (LINK) – Nutzung von Off-Chain-Daten zur Optimierung von Smart Contracts

Marktkapitalisierung: $3,2 Milliarden

Was ist Chainlink?

Chainlink wurde 2017 als Plattform ins Leben gerufen, die es Blockchains ermöglicht, über ein dezentrales Oracle-Netzwerk auf Daten z.B. von Zahlungsmitteln zuzugreifen, die außerhalb der Kette liegen, um so zum dominierenden Teil eines digitalen On-Chain-Vertrags zu werden.

Damit ist der USP von Chainlink auf den Punkt gebracht. Durch die Integration von Off-Chain-Informationen in seine eigenen Blockchain-Smart-Contracts kann Chainlink allen Netzwerknutzern, einschließlich einer großen Open-Source-Community von Smart-Contract-Entwicklern, Knotenbetreibern, Forschern, Sicherheitsprüfern und Datenanbietern, einen vollständigen dezentralen Zugang bieten.

Das Chainlink-Netzwerk hat mehrere Partnerschaften mit Open-Source-Datenanbietern wie Brave New Coin und Huobi geschlossen. Diese bieten den Nutzern Zugang zu den Daten, die sie für eine sichere und transparente Validierung von Smart Contracts benötigen, und ermöglichen es den Datenanbietern, die in ihrem Besitz befindlichen Informationen zu monetarisieren.

Warum sollte man in LINK investieren?

LINK ist ein auf Ethereum basierender Token, der von der Bezahlung von Datenanbietern für die Informationen, die für den reibungslosen Betrieb der Plattform erforderlich sind, bis hin zur Verwendung als Tauschwährung für Node-Validierer, die Zugang zu diesen Informationen

benötigen, die meisten kritischen Netzwerkoperationen unterstützt.

Die Nutzung von Off-Chain-Daten zur Verbesserung von Blockchain-Transaktionen wird in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich erheblich wachsen und das Protokoll von Chainlink zunehmend unverzichtbar machen. Chainlink hat sich mit diesem marktführenden Angebot bereits gut positioniert.

Angesichts eines begrenzten Gesamtangebots von 1 Milliarde geschaffener LINK-Token wird der Preis nach oben getrieben, sobald die hohe Nachfrage nach LINK steigt und das Angebot sinkt. Dies macht ihn zu einem der besten Ethereum-Token, die Anleger in diesem Jahr in Betracht ziehen sollten.

ApeCoin (APE) – Meme-Coin mit Plänen für das Metaverse

Marktkapitalisierung: $1,4 Milliarden

Was ist ApeCoin?

ApeCoin ist eine der führenden ERC-20 Meme-Coins, die aus der bekannten und begehrten Bored Ape Yacht Club (BAYC) Community hervorgegangen ist. Ursprünglich von Yuga Labs im Jahr 2022 ins Leben gerufen, stieg das Interesse an BAYC und ApeCoin und etablierte sich schnell als einer der führenden Meme-Assets der Kryptowährung. Eine kürzlich durchgeführte Finanzierungsaktion, die es Besitzern von APE-Coins ermöglichte, Otherdeed-Grundstücke im Otheride-Metaverse zu kaufen, brachte 320 Millionen Dollar ein.

Otherside ist ein Metaverse-Spiel, das sich in eines der größten Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) auf der Blockchain verwandeln wird und das Web3-Gaming für ein gefesseltes Publikum zugänglich macht, während sich das Metaverse in das BAYC-Ökosystem einbettet. Dadurch erhält den nativen APE-Coin einen erheblichen Zusatznutzen.

Warum sollte man in APE investieren?

Der ApeCoin hat schnell das Interesse der NFT-Krypto-Sammler geweckt und die Mitgliedschaft im begehrten BAYC und seinem kleineren Geschwisterchen, dem Mutant Ape Yacht Club (MAYC), ermöglicht. Diese beiden exklusiven NFT-Clubs katapultierten APE-unterstützte NFTs an die Spitze der Liste der begehrten Sammlerstücke der meisten Investoren und trieben den Wert enorm in die Höhe.

Der Einstieg der Plattform in das Metaverse-Gaming dürfte die Exklusivität der Marke ApeCoin weiter erhöhen und den Verkauf von Merchandise-Artikeln in die Höhe treiben, während sie gleichzeitig eine massive Rolle bei der Entwicklung eines dezentralisierten Web3 spielt. Obwohl der Marktwert von APE für einen Meme-Coin bereits hoch ist, bietet sich dank des Einstiegs in den Metaverse-Sektor noch viel Spielraum für weiteres Wachstum.

In der Zwischenzeit wächst der Nutzen von APE mit der Governance, die als Teil der DAO zur Verfügung gestellt wird, und es ist zu erwarten, dass der Wert von APE steigen wird, sobald das Potenzial des Metaverse voll ausgeschöpft wird.

Decentraland (MANA) – ERC-20-fähiger Metaverse-Coin

Marktkapitalisierung: $950,5 Millionen

Was ist Decentraland?

Decentraland wurde 2018 auf den Markt gebracht und etablierte sich schnell als bahnbrechender Pionier im Bereich digitaler Metaverse-Immobilien. Sein digitales Universum funktioniert ähnlich wie The Sandbox, indem es den Nutzern ermöglicht, ihre Grundstücke zu monetarisieren, indem sie Erlebnisse schaffen, für deren Nutzung sie von anderen Nutzern Geld verlangen können. MANA basiert auf der Ethereum-Blockchain und zählt heute zu den wertvollsten ERC-20-Tokens auf dem Markt.

Privatpersonen können mit dem nativen MANA-Token digitale Immobilien in Form von LAND-Tokens erwerben, die sie dann verkaufen, bebauen oder behalten und durch den Kauf weiterer LAND-Tokens zu einem ESTATE erweitern können.

Bislang wurden in Decentraland mehrere unterschiedliche und einzigartige Anwendungsfälle realisiert, von virtuellen Ausstellungen über Spielerlebnisse bis hin zu einigen der fortschrittlichsten interaktiven Veranstaltungen wie virtuellen Musikkonzerten und -festivals. Dank dieser Features ist Decentraland die wohl fortschrittlichste metaverse-fähige Plattform auf dem Markt, welche eine vielfältige und engagierte Benutzerbasis angezogen hat.

Warum sollte man in MANA investieren?

MANA ist bereits eine gut etablierte ERC-20 Kryptowährung, die an den meisten renommierten Kryptobörsen erhältlich ist. Trotz seines marktführenden Status als Anbieter von virtuellen Welten weigert sich Decentraland, untätig zu bleiben. Es entwickelt ständig neue Funktionen, um an der Spitze des Marktes zu bleiben und sich an die Bedürfnisse seiner Nutzer anzupassen.

Auf diese Weise entwickelt sich MANA zu einem wertvolleren Utility-Token und einem hervorragenden Governance-Coin, da die Inhaber Zugang zur Stimmrechtskontrolle bei Entscheidungen über die Leitung und Ausrichtung der Plattform erhalten. In dem Maße, in dem immer mehr Unternehmen die reichhaltigen Möglichkeiten des Metaverse entdecken, befindet sich Decentraland in einer erstklassigen Position, um die Führung in der Revolution zu übernehmen und das Konzept auf immer neue Ebenen zu heben. Diese aufregende Aussicht macht MANA zu einer der besten Ethereum-Coins, die man für 2023 kaufen kann.

Aave (AAVE) – DeFi-Protokoll für Kredite und Darlehen

Marktkapitalisierung: $964,4 Millionen

Was ist Aave?

Aave ist ein dezentralisiertes Finanzprotokoll, das es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu leihen und zu verleihen, ohne dass dafür ein Mittelsmann wie eine Bank oder ein Kreditunternehmen erforderlich ist. Die Kreditgeber erhalten Zinsen, indem sie digitale Vermögenswerte in Liquiditätspools einzahlen, die die Kreditnehmer nutzen können, um einen Flash-Kredit aufzunehmen, während sie ihre Krypto-Bestände als Sicherheiten für den Kredit hinterlegen.

Da der DeFI-Markt im Sommer 2020 zu übersättigen drohte, musste Aave einige einzigartige Funktionen entwickeln, um der Konkurrenz voraus zu sein. Flash-Darlehen sind eines der Vorzeigeprodukte der Plattform, die als die ersten unbesicherten Darlehen im DeFi-Bereich angepriesen werden.

Ein weiterer großer Pluspunkt für Aave ist, dass die Kreditnehmer zwischen festen und variablen Zinssätzen wechseln können. Dies ist in Zeiten der Volatilität nützlich, da feste Zinssätze eine gewisse Sicherheit hinsichtlich der Rückzahlungsbeträge bieten, während variable Zinssätze die Möglichkeit bieten, von niedrigeren Kosten zu profitieren, bevor die festen Zinssätze geändert werden.

Warum sollte man in Aave investieren?

Neben der hervorragenden Flexibilität, die die DeFi-Kreditprodukte von Aave bieten, einschließlich der Möglichkeit, mehr als 20 Kryptowährungen zu leihen und zu verleihen, eröffnet der native AAVE-Coin der Plattform den Inhabern des Tokens mehrere Möglichkeiten.

Zu den Vorteilen gehört die Gewissheit, dass der ERC-20-Coin Stabilität und Sicherheit bietet und die Inhaber Zugang zu reduzierten Transaktionsgebühren und einem hohen Nutzwert haben und dass AAVE als Governance-Token dient, der den Inhabern ein Mitspracherecht bei der Bestimmung der Richtung der Plattform gibt.

Quint (QUINT) – ERC-20 Staking Token mit realen Vorteilen

Marktkapitalisierung: $973,1 Millionen

Was ist Quint?

Quint ist ein neuer ERC-20 Token, der die reichen Belohnungen des passiven Einkommens, das durch das Staking von Token erzielt wird, mit greifbaren Vorteilen für ein neues Publikum von potenziellen Investoren kombiniert. Durch die Verknüpfung der Realität mit dem Metaverse treibt Quint Super-Staking-Pools voran, die die üblichen jährlichen Renditen liefern, die mit dem Staking von Coins verbunden sind und gleichzeitig Lifestyle-Belohnungen durch NFTs freisetzen, die direkt in die Wallets der Nutzer überwiesen werden.

Der Boutique-NFT-Marktplatz der Plattform liefert nicht-fungible Token in digitalen Token-Rahmen. Quint bietet außerdem verschiedene andere Funktionen, darunter den Quint-Shop, einen Metaverse Arts Club und Pläne, in den Bereich Blockchain-Gaming einzusteigen. Zudem sind Pläne für reale Immobilienentwickler vorhanden, bei denen Inhaber von Quint-Coins einen Teil des Eigentums für sich beanspruchen können, um ein passives Einkommen durch einen Teil der Mieten zu erzielen.

Während sich der Token hauptsächlich auf NFTs und das Konzept des gepoolten Stakings konzentriert, möchte Quint die Grenzen zwischen virtuellen Belohnungen und realen Vorteilen aufweichen. Geschehen soll dies durch die Aufnahme greifbarer, realer Sammlerstücke, die unter den Coin-Stakern der Community verteilt werden.

Warum sollte man in QUINT investieren?

Quint hebt sich durch seine einzigartige Art des Token Stakings von anderen Krypto-Staking-Coins ab. Nutzer können an zwei Arten von Pools teilnehmen: dem Luxury Raffle Pool und dem Quintessential Pool.

Der Luxury Raffle Pool bietet QUINT-Token-Stakern die Chance, am Ende der Staking-Laufzeit in einer Verlosung luxuriöse Preise zu gewinnen. Zu den Preisen gehören Luxusurlaube, Supercar-Erlebnisse und attraktive Geschenkgutscheine. Diese Preise werden zusätzlich zu den üblichen Kryptogewinnen angeboten.

In der Zwischenzeit erhalten Mitglieder, die sich für das Staken im Quintessential Pool

entscheiden, Belohnungen und höhere Renditen als bei den Standard Staking Pools innerhalb

des Ökosystems der Plattform. Dieser neuartige Coin-Staking-Ansatz macht QUINT zu einer spannenden Ergänzung für jedes Krypto-Portfolio.

Metropoly (METRO) – Immobilien-Coin mit Potenzial

Marktkapitalisierung: Im Presale

Was ist Metropoly?

Metropoly ist ein neuer ERC-20-Token, der es den Besitzern des nativen METRO-Tokens ermöglicht, in Immobilien zu investieren, ohne eine teure Anzahlung leisten zu müssen. Dieser Marktplatz unterscheidet sich von anderen Kryptowährungen. Denn jeder NFT wird von realen Immobilien gesichert.

Anleger können ihre METRO-Token verwenden, um für mindestens 100 Dollar einen Anteil an einer Immobilie zu erwerben. Damit entfallen langwierige Kreditanträge bei Banken, teure Anwaltsgebühren und die Zeit, die für die Suche nach der idealen Immobilie aufgewendet werden muss. Anstatt Monate mit dem Kauf einer Immobilie zu verbringen, können Coin-Inhaber in weniger als 20 Sekunden investieren.

Sobald ein Coin-Inhaber in eine Immobilie investiert hat, beginnt er, über die Mieteinnahmen von Mietern und die Wertsteigerung der Immobilie im Laufe der Zeit ein passives Einkommen zu erzielen. Jede Immobilie wird vollständig vom Expertenteam von Metropoly verwaltet, wodurch sich die Anleger nicht um die traditionellen Probleme eines Vermieters kümmern müssen.

Warum sollte man in METRO investieren?

Metropoly versucht, den Immobiliensektor umzukrempeln, indem es Immobilientransaktionen in die Blockchain einbringt, den Prozess demokratisiert und Immobilieneigentum für ein völlig neues Massenpublikum zugänglich macht.

Der Ethereum-Smart-Contract-Code der Plattform ist vollständig von SolidProof genehmigt, und CertiK hat das gesamte Team verifiziert, so dass die Investoren von Metropoly die Gewissheit haben, dass ihre Investition sicher ist. Die neue Art, in Immobilien zu investieren, macht Metropoly zu einem der besten ERC-20 Token, die derzeit im Presale erhältlich sind.

Metablaze (MBLZ) – Metaverse GameFi-Titel mit offenem Ende

Marktkapitalisierung: Im Presale

Was ist Metablaze?

Metablaze ist ein neues Blockchain-Spiel, das eine neuartige P2E-Engine einsetzt. Die meisten GameFi-Titel zahlen Krypto-Belohnungen in dem plattformeigenen Coin oder Stablecoin aus. Metablaze unterscheidet sich davon, indem es den Spielern die Wahl lässt, in anderen digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) belohnt zu werden.

Im Spiel gibt es zwei Spielstufen. Das MetaMiniez-Minispiel ist ein zeitlich begrenztes Strategiespiel, bei dem die Spieler Token setzen, um Mining-Rigs in einem Metaverse namens Galaxia Blue zu verbessern, in dem sie ein Imperium aufbauen.

Die zweite Stufe beinhaltet eine reichhaltige Storytelling-Engine, die Galaxia Blue, mit einer unvergleichlichen Erzählung, einer Hintergrundgeschichte und einer Zukunftsgeschichte mit offenem Ende, welche Spielern ermöglichen wird, sich durch das massive RPG-Element zu entfalten.

Warum sollte man in MBLZ investieren?

Das Team von Metablaze hat seine Hausaufgaben gemacht und sein doxxed Team zur CertiK-Verifizierung eingereicht, die erfolgreich validiert wurde. Dies hat den frühen Investoren versichert, dass das Team weiß, was es tut.

Die reichhaltigen Möglichkeiten der offenen Welt und des offenen Endes, die die Online-Rollenspiel-Plattform von Metablaze bietet, bieten das aufregende Potenzial für den MBLZ-Token und machen ihn als ERC-20-Coin zu einer überzeugenden Option für Anleger.

Warum in ERC-20-Token investieren?

ERC-20 Token eignen sich gut als Investition, da diese Token mit dem Ethereum-Netzwerk eines der besten Netzwerke nutzen, die es gibt. Mit Smart Contract-fähigen Token ist die nötige Sicherheit bereits eingebaut. Das heißt, je mehr Token es gibt, desto größer ist die Nachfrage und desto geringer ist das Risiko, angegriffen zu werden.

ERC-20-Token profitieren von der bestehenden Infrastruktur von Ethereum und müssen nicht wie die anderen Token eine eigene Blockchain um sich herum aufbauen, was sie zu einer zeit- und ressourcenschonenden Wahl für neue Coins macht.

Fazit – Welches ist der beste ERC-20 Krypto, den man jetzt kaufen kann?

ERC-20-Token gelten außerhalb von Bärenmarktbedingungen als gute Anlagemöglichkeiten. Der beste ERC-20-Token, den man jetzt kaufen kann, ist der ASI-Coin von AltSignals. Grund dafür ist die aufregende und innovative Kombination von KI-Technologie und Blockchain auf der Plattform.

An zweiter Stelle steht für uns der MCADE-Token von Metacade, dessen Plattform die Entwicklung von GameFi in neue Dimensionen führen dürfte.

Häufig gestellte Fragen

Ist ERC-20 dasselbe wie ETH?

ERC-20 und ETH sind zwei verschiedene Dinge. Ein ERC-20-Coin ist eine digitale Währung, welche die Ethereum-Blockchain-Technologie nutzt, während ETH die native Währung des gesamten Ethereum-Netzwerks ist. Dieses verfügt im Gegensatz zu Bitcoin über zusätzliche Technologien wie intelligente Verträge.

Wie viele ERC-20 Token gibt es?

ERC-20 ist die beliebteste Form eines Krypto-Tokens. Nach Schätzungen von Etherscan gibt es mehr als 450.000 ERC-20 Token, wobei täglich neue Token erstellt werden.

Was bedeutet ERC-20?

ERC-20 steht für “Ethereum Request for Comment 20” und ist der standardmäßig implementierte Code für fungible Token, die mit dem Ethereum-Blockchain-Protokoll erstellt werden.

Ist ERC-20 nur für Ethereum?

Ja, ERC-20 Token funktionieren nur auf der Ethereum-Blockchain

Ist XRP ein ERC-20 Token?

Ja, XRP ist ein ERC-20 Token.

Ist BEP20 dasselbe wie ERC-20?

BEP20 ist der digitale Standardcoin für die Binance Smart Chain (BSC). Sie entspricht ERC-20, ist aber für die Verwendung auf BSC bestimmt.

Ist DOGE ein ERC-20 Token-Coin?

Nein, DOGE ist ein BEP-20 Binance-Coin, die auf BSC gehostet wird.

Sind ERC-20-Coins eine gute Investition?

ERC-20-Token werden oft als gute Investition angesehen, weil sie den größten Blockchain-Anbieter mit einem hohen Maß an Sicherheit nutzen. Token auf Ethereum-Basis bieten eine hohe Liquidität, da sie als Basis für bestehende Krypto-Projekte auf der Blockchain verwendet werden.

